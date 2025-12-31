صفحه خبر لوگوبالا تابناک
وعده روسیه برای جلوگیری از احیای مکانیسم ماشه

دیپلمات روس روز چهارشنبه تأکید کرد که اروپایی‌ها به دلیل عدم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وعده روسیه برای جلوگیری از احیای مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نماینده دائم جدید روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) دمیتری پولیانسکی در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) به دلیل عدم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را از دست داده‌ است.

وی در این باره افزود که روسیه با هرگونه تلاش برای بازسازی سازوکارهای تحریمی پیشین علیه ایران در شورای امنیت مخالفت خواهد کرد.

روز ۲۷ سپتامبر (بامداد ۶ مهرماه)، سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان، بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از توافق برجام، مدعی شدند که مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال کردند.

اما ایران،‌ چین و روسیه فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریم‌ها را غیرقانونی دانسته و تأکید کردند که قطعنامه ۲۲۳۱ در زمان مقرر پایان یافته و کشورها ملزم به اجرای تحریم‌ها نیستند.

پولیانسکی در این باره اظهار داشت: «برای ما، به اصطلاح اسنپ‌بک وجود ندارد، مگر شاید در واقعیت موازی که سه‌گانه اروپایی سعی در ایجاد آن دارد. ما بر اساس حقوق بین‌الملل عمل می‌کنیم که طبق آن انگلیس، فرانسه و آلمان به دلیل عدم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، حق خود برای اسنپ‌بک را از دست داده‌اند.»

دیپلمات ارشد روس در ادامه افزود:‌ «بنابراین، برای ما و همفکرانمان، این قطعنامه در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ منقضی شده است. در نتیجه، ما با هرگونه تلاش برای بازسازی سازوکار‌های تحریم‌های قبلی علیه ایران در شورای امنیت مخالفت خواهیم کرد.»
پولیانسکی همچنین تأکید کرد که روسیه برای اجرای این سیاست به «هیچ ابتکار جدیدی» نیاز ندارد.

