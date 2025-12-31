غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگوی ویژه خبری تصریح کرد: دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد و حتی می‌تواند بنزین را تا لیتری ۲۰ هزار تومان گران کند و مجلس فقط می‌تواند میزان مصرف را مشخص کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی عنوان کرد: چرا کسی که می‌خواهد دور دور برود، بگرد و مسافرت بکند، به جای شصت، هشتاد و صدلیتر، دویست لیتر با قیمت یارانه‌ای بدهد، حتی ۵ هزار تومانی. چرا وقتی بنزین نداریم باید اجازه مصرف بنزین یارانه‌ای به افرادی داده شود که می‌خواهند دور دور کنند و مسافرت بروند.

تاج گردون همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول ما در ۸ ماه اخیر است و کل منابع درآمدی ما ۴۲ میلیارد دلار است.

وی تصریح کرد: مجلس با دولت تصویب کرد که ارز ترجیحی را به ۳۸ تومان برسانیم، اما دولت انجام نداد و الان ارز ۲۸ تومانی در بازار، مسخره است همچنین خیلی از نماینده‌ها نسبت به برداشت از پایه پولی برای دادن کالابرگ معترض هستند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده افزود: برای آن‌هایی که حقوق پایین‌تری دارند؛ درصد بیشتری افزایش پیدا می‌کند و یعنی بعد از ۲۰ درصد افرادی که دارای درآمد یا حقوق کمتری هستند، سهم بیشتری از افزایش را دریافت کنند همچنین خط‌کش ما برای حقوق پایین خط فقر و حداقل حقوق است. از طرفی باید ارزش حقوق را با نرخ معافیت نیز تنظیم کنیم.