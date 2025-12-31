صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دولت می‌تواند قیمت بنزین را به ۲۰ هزار تومان هم برساند

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: چرا وقتی بنزین نداریم باید اجازه مصرف بنزین یارانه‌ای به افرادی داده شود که می‌خواهند دور دور کنند و مسافرت بروند.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۷۵
| |
8433 بازدید
|
۴۱

دولت می‌تواند قیمت بنزین را به ۲۰ هزار تومان هم برساند

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگوی ویژه خبری تصریح کرد: دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد و حتی می‌تواند بنزین را تا لیتری ۲۰ هزار تومان گران کند و مجلس فقط می‌تواند میزان مصرف را مشخص کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی عنوان کرد: چرا کسی که می‌خواهد دور دور برود، بگرد و مسافرت بکند، به جای شصت، هشتاد و صدلیتر، دویست لیتر با قیمت یارانه‌ای بدهد، حتی ۵ هزار تومانی. چرا وقتی بنزین نداریم باید اجازه مصرف بنزین یارانه‌ای به افرادی داده شود که می‌خواهند دور دور کنند و مسافرت بروند.

تاج گردون همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول ما در ۸ ماه اخیر است و کل منابع درآمدی ما ۴۲ میلیارد دلار است.

وی تصریح کرد: مجلس با دولت تصویب کرد که ارز ترجیحی را به ۳۸ تومان برسانیم، اما دولت انجام نداد و الان ارز ۲۸ تومانی در بازار، مسخره است همچنین خیلی از نماینده‌ها نسبت به برداشت از پایه پولی برای دادن کالابرگ معترض هستند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده افزود: برای آن‌هایی که حقوق پایین‌تری دارند؛ درصد بیشتری افزایش پیدا می‌کند و یعنی بعد از ۲۰ درصد افرادی که دارای درآمد یا حقوق کمتری هستند، سهم بیشتری از افزایش را دریافت کنند همچنین خط‌کش ما برای حقوق پایین خط فقر و حداقل حقوق است. از طرفی باید ارزش حقوق را با نرخ معافیت نیز تنظیم کنیم.

 

برچسب ها
تاجگردون بنزین قیمت بنزین لایحه بودجه بنزین یارانه ای مصرف بنزین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
33
69
پاسخ
دولت تورک ها
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
142
پاسخ
تاوان بی عرضگی و کم کاری شمارو قرارنیست ملت بدهند نماینده ای که با مالیات ما داری پول رو پول میزاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
119
پاسخ
دولت که توانایی دیگری ندارد فقط افزایش قیمت ها برای مردم دلار را به 140 هزار تومان رساند بنزین هم به 20 هزار تومان می رساند و .... چند درصد مردم دور دور می کنند که به بهانه آنها قیمت بنزین را 10 برابر کنید؟ مسافرت با خودرو را هم حرام اعلام کنید چرا از رفاه و راحتی مردم مسئولان همیشه عصبانی و ناراخت هستند؟!!!! و برنامه هایشان برای کاهش رفاه و راحتی مردم است چقدر مردم عذاب بکشند مسئولان راضی خواهند بود؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
65
پاسخ
از هفت دولت آزادید
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
60
پاسخ
سرطان اصلاحات
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
70
پاسخ
یکبار برای همیشه اول حقوق و دستمزد رو بین المللی کنید بعد قیمتها رو آزاد کنید.مردم میدانند که اقتصاد سوبسیدی یعنی فساد و چپاول عده ای خاص
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
75
پاسخ
نماینده و وزرا و مدیران کل که از جیب خودشون پوا بنزین نمیدن .. بنزین مفت میزنن و همه رو از خزانه دولت پرداخت میکنند لذا قیمت باشه 5 یا 20 یا 85 فرقی نمیکنه..
تاوان بی لیاقتی 4 درصدی ها رو باید 96 درصد مردم بدن
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
63
پاسخ
تاجگردون ساکت الان وقت خوبی نیست بعداً از فکر شکوفای شما استفاده خواهد شد فعلأ سکوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
44
پاسخ
هیزم روی آتش ریختن مثل اینکه اصلاحاتی ها قصدشان تحریک مردم برای اعتراض است ..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
من هم همین نظر رو دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
40
4
پاسخ
دقت کنید اصل حرف درست است
چرا به جای واردات مثلا نهاد دانی بنزین وارد کنیم افراد دور دور کنند
ولی پول آن باید برای پایین نگه داشتن سایر قیمت ها مورد استفاده قرار گیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
گوش ما پر است از این حرفهای به ظاهر درست اما در باطن و در عمل نادرست و ناصواب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
همین تفریح برای بعضی باقی مانده بود که از نظر ایشون گناه کبیره هست.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
