تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

تسلا Model Y از آن خودروهایی است که شاید در نگاه اول هیجان‌زده‌ات نکند، فریاد نکشد، اغراق نداشته باشد و حتی در طراحی هم چندان دنبال خودنمایی نباشد؛ اما هرچه بیشتر درباره‌اش می‌خوانی، هرچه بیشتر تجربه دیگران را مرور می‌کنی و هرچه دقیق‌تر وارد جزئیات فنی‌اش می‌شوی، بیشتر می‌فهمی با محصولی طرف هستی که آمده تعریف خودرو را تغییر دهد، نه فقط یک کلاس یا یک سگمنت را.
تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

در ابتدا این گزارش باید بگویم من با Model Y رانندگی نکرده‌ام، این را صریح می‌گویم، اما حجم تجربه‌ها، ریویوها و داده‌هایی که از این خودرو وجود دارد، آن‌قدر زیاد است که بتوان از دلشان به تصویری واقعی، نه تبلیغاتی، رسید.

به گزارش تابناک؛Model Y در واقع ادامه منطقی راهی است که تسلا با Model 3 شروع کرد؛ خودرویی که قرار بود الکتریکی را از کالای لوکس و خاص، به یک محصول روزمره تبدیل کند. اما Model Y یک تفاوت مهم دارد: این خودرو دقیقاً جایی ایستاده که بازار امروز بیشترین عطش را دارد؛ یعنی کراس‌اوور یا SUV شهری. خودرویی با ارتفاع کمی بیشتر، فضای کابین بزرگ‌تر، صندوق کاربردی‌تر و همان سادگی افراطی که امضای تسلاست.

تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

اگر بخواهیم بی‌تعارف حرف بزنیم، طراحی Model Y نه انقلابی است و نه حتی جسورانه. این خودرو به‌شدت محافظه‌کارانه طراحی شده و عملاً نسخه‌ای قدبلندتر از Model 3 است. چراغ‌ها، فرم کلی بدنه، سقف شیب‌دار و حتی تناسبات کلی، همه آشنا هستند. اما همین سادگی، بخشی از فلسفه تسلاست. این شرکت به‌جای بازی با خطوط اغراق‌آمیز، تمرکز را روی آیرودینامیک، کاهش مقاومت هوا و ساده‌سازی تولید گذاشته است. نتیجه، خودرویی است که شاید روی پوستر جذاب‌ترین نباشد، اما در استفاده روزمره منطقی و کم‌دردسر است.

Model Y از نظر ابعاد، در مرز بین کراس‌اوور جمع‌وجور و SUV متوسط قرار می‌گیرد. فضای کابین آن یکی از نقاط قوت اصلی‌اش است. فاصله محوری مناسب، کف کاملاً صاف به‌دلیل حذف تونل گیربکس و طراحی مینیمال داشبورد باعث شده سرنشینان جلو و عقب فضای راحتی داشته باشند. صندوق عقب بزرگ و درِ عقب برقی، این خودرو را برای خانواده‌ها و سفرهای شهری و بین‌شهری کاملاً کاربردی کرده است. حتی نسخه‌هایی با ردیف سوم صندلی هم عرضه شده که اگرچه بیشتر مناسب کودکان است، اما انعطاف‌پذیری بالای پلتفرم را نشان می‌دهد.

تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

اما نقطه‌ای که Model Y واقعاً خودش را نشان می‌دهد، زیر پوست این ظاهر ساده است. تسلا از همان ابتدا تصمیم گرفت همه‌چیز را از نو تعریف کند؛ از باتری و موتور گرفته تا نرم‌افزار و معماری الکترونیکی. Model Y بسته به نسخه، با یک یا دو موتور الکتریکی عرضه می‌شود. نسخه‌های دو موتوره، چهارچرخ محرک هستند و توان خروجی آن‌ها به‌راحتی از بسیاری از خودروهای بنزینی هم‌رده بالاتر است. شتاب صفر تا صد در برخی نسخه‌ها به حدود ۳.۵ تا ۴ ثانیه می‌رسد؛ عددی که تا چند سال پیش مخصوص خودروهای اسپرت بود، نه یک SUV خانوادگی.

نکته مهم اینجاست که این شتاب فقط برای نمایش نیست. طبق تجربه رانندگان و تست‌های متعدد، پاسخ پدال گاز در Model Y آنی و خطی است. خبری از تأخیر توربو یا تعویض دنده نیست. همین موضوع باعث می‌شود رانندگی با Model Y، حتی در سرعت‌های پایین شهری، حس سبکی و کنترل بالایی داشته باشد. این خودرو سریع است، اما ترسناک نیست؛ قدرتمند است، اما قابل پیش‌بینی.

تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

باتری‌ها قلب تپنده Model Y هستند. تسلا در این بخش سال‌ها جلوتر از بسیاری از رقبا حرکت کرده و نتیجه آن را می‌شود در برد حرکتی و مدیریت انرژی دید. بسته به نسخه، برد حرکتی Model Y بین حدود ۴۵۰ تا بیش از ۵۰۰ کیلومتر اعلام شده است. در استفاده واقعی، این عدد به‌شدت به سبک رانندگی، شرایط آب‌وهوایی و نوع مسیر بستگی دارد، اما اغلب کاربران گزارش داده‌اند که برد واقعی نزدیک به اعداد اعلامی است؛ چیزی که در دنیای خودروهای برقی همیشه بدیهی نیست.

یکی از مزیت‌های بزرگ تسلا، شبکه شارژ اختصاصی آن است. هرچند این موضوع در همه کشورها یکسان نیست، اما در بازارهایی که سوپرشارژرهای تسلا فعال هستند، Model Y عملاً یکی از کم‌دردسرترین خودروهای برقی محسوب می‌شود. زمان شارژ نسبتاً کوتاه، برنامه‌ریزی هوشمند مسیر و نمایش دقیق وضعیت باتری، استرس سفرهای طولانی را به حداقل می‌رساند.

اما شاید مهم‌ترین تفاوت Model Y با بسیاری از رقبا، نه در موتور و باتری، بلکه در نرم‌افزار باشد. این خودرو بیش از آنکه یک ماشین سنتی باشد، شبیه یک کامپیوتر روی چرخ است. همه‌چیز از طریق نمایشگر مرکزی کنترل می‌شود؛ از تنظیمات تهویه گرفته تا آینه‌ها و حتی باز شدن داشبورد. این سادگی برای برخی جذاب است و برای برخی آزاردهنده. حذف دکمه‌ها و وابستگی کامل به صفحه‌نمایش، نیازمند عادت‌کردن است، اما فلسفه تسلا دقیقاً همین است: کاهش پیچیدگی سخت‌افزاری و انتقال همه‌چیز به نرم‌افزار.

تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

سیستم‌های کمک‌راننده و رانندگی نیمه‌خودکار Model Y، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این خودروست. از یک‌سو، بسیاری از کاربران از دقت سیستم، کاهش خستگی در سفرهای طولانی و به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزاری تعریف می‌کنند. از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند هنوز فاصله زیادی تا رانندگی خودکار واقعی وجود دارد و نباید بیش از حد به این سیستم‌ها اعتماد کرد. واقعیت احتمالاً جایی بین این دو قرار دارد. Model Y راننده را جایگزین نمی‌کند، اما کمک‌راننده‌ای است که اگر درست استفاده شود، می‌تواند تجربه رانندگی را ایمن‌تر و راحت‌تر کند.

کیفیت ساخت Model Y موضوعی است که همیشه محل بحث بوده. در سال‌های اولیه تولید، گزارش‌هایی از ناهماهنگی پنل‌ها، کیفیت متوسط رنگ و برخی ایرادات مونتاژی منتشر شد. تسلا در سال‌های اخیر تلاش کرده این مشکلات را کاهش دهد و بسیاری از کاربران مدل‌های جدیدتر، تجربه بهتری گزارش می‌کنند. با این حال، اگر بخواهیم صادق باشیم، کیفیت مونتاژ Model Y هنوز هم در حد برندهای لوکس آلمانی نیست، اما در مقابل، فناوری، عملکرد و تجربه نرم‌افزاری چیزی است که آن برندها هنوز به‌طور کامل به آن نرسیده‌اند.

از نظر تجربه رانندگی، Model Y خودرویی است که بیش از آنکه تو را به رانندگی تهاجمی دعوت کند، به رانندگی هوشمندانه تشویق می‌کند. مرکز ثقل پایین به‌دلیل قرارگیری باتری‌ها در کف خودرو، پایداری خوبی ایجاد کرده و در پیچ‌ها، خودرو رفتار مطمئنی دارد. فرمان دقیق است، اما حس مکانیکی زیادی منتقل نمی‌کند. این دقیقاً همان جایی است که می‌فهمی تسلا بیشتر روی کارایی و راحتی تمرکز کرده تا لذت کلاسیک رانندگی.

تسلا Model Y؛ خودرویی که بی‌سروصدا قواعد بازی را عوض کرد

 Model Y خودرویی است که شاید عاشقش نشوی، اما به‌سختی می‌توانی منطقش را انکار کنی. خودرویی که با کمترین ادعا، بیشترین تأثیر را روی بازار گذاشته و نشان داده آینده خودرو، الزاماً پر سر و صدا، پر از زرق‌وبرق یا پیچیده نیست. آینده می‌تواند ساده، سریع، هوشمند و تا حد زیادی بی‌دردسر باشد.

 

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
11
پاسخ
به چه درد ما میخوره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
7
پاسخ
که چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
14
پاسخ
و برای مصرف کننده معمولی ایرانی داشتن چنین خودروهایی یا حتی خودروهایی با نصف این مشخصات با وجود ایران خودرو و سایپا و این مجلس و دولت، یک خواب و خیال.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
14
پاسخ
چه فایده وقتی تو ایران با حقوق ده سالت هم نتونی تهیه کنی، یک ماشینی رو که در خارج ایران به راحتی می شه تهیه کرد!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
0
پاسخ
نمیشه پراید
