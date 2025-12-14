عباس آخوندی با انتقاد از نگاه رایج درباره «دور زدن تحریمها» گفت: در ایران این تصور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت نفت، واردات و صادرات کالا و مواد غذایی انجام میشود بدون آنکه آمریکا از آن مطلع باشد؛ تصوری که به گفته او با واقعیت فاصله زیادی دارد.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ او با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران تأکید کرد: اگر سالانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار گردش تجاری در نظر بگیریم، حداقل ۲۵ درصد آن، معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، در چرخههای غیرشفاف جابهجا میشود. وقتی این رقم را در بازه ۱۵ تا ۱۶ ساله محاسبه میکنیم، به عددی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار میرسیم.
آخوندی افزود: تصور اینکه این منابع صرفاً به جیب چند بنگاه یا نهاد داخلی میرود و طرفهای خارجی از آن بینصیب هستند، بسیار سادهانگارانه است. به گفته او، شبکههای مافیایی اقتصادی در آمریکا، چین و روسیه از تحریمها منتفع میشوند و نمیتوان نقش آنها را نادیده گرفت.
او تأکید کرد: مسیرهای دور زدن تحریمها عمدتاً از خلیج فارس، ترکیه و عراق میگذرد؛ کشورهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ آمریکا قرار دارند. بنابراین این ادعا که آمریکا کاسب تحریم نیست، از نگاه او قابل قبول نیست.
آخوندی در جمعبندی گفت: کاسبان اصلی تحریمها خارج از ایران هستند و سهم گروههای داخلی در مقایسه با آنها بسیار محدود و ناچیز است.