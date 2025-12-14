میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحریم‌ها بدون کمک خارجی قابل دور زدن نیست!

وزیر پیشین راه و شهرسازی گفت: اگر سالانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار گردش تجاری در نظر بگیریم، حداقل ۲۵ درصد آن، معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، در چرخه‌های غیرشفاف جابه‌جا می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۰۲
| |
2048 بازدید
|
۵
تحریم‌ها بدون کمک خارجی قابل دور زدن نیست!

عباس آخوندی با انتقاد از نگاه رایج درباره «دور زدن تحریم‌ها» گفت: در ایران این تصور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت نفت، واردات و صادرات کالا و مواد غذایی انجام می‌شود بدون آنکه آمریکا از آن مطلع باشد؛ تصوری که به گفته او با واقعیت فاصله زیادی دارد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ او با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران تأکید کرد: اگر سالانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار گردش تجاری در نظر بگیریم، حداقل ۲۵ درصد آن، معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، در چرخه‌های غیرشفاف جابه‌جا می‌شود. وقتی این رقم را در بازه ۱۵ تا ۱۶ ساله محاسبه می‌کنیم، به عددی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم.

آخوندی افزود: تصور اینکه این منابع صرفاً به جیب چند بنگاه یا نهاد داخلی می‌رود و طرف‌های خارجی از آن بی‌نصیب هستند، بسیار ساده‌انگارانه است. به گفته او، شبکه‌های مافیایی اقتصادی در آمریکا، چین و روسیه از تحریم‌ها منتفع می‌شوند و نمی‌توان نقش آن‌ها را نادیده گرفت.

او تأکید کرد: مسیرهای دور زدن تحریم‌ها عمدتاً از خلیج فارس، ترکیه و عراق می‌گذرد؛ کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ آمریکا قرار دارند. بنابراین این ادعا که آمریکا کاسب تحریم نیست، از نگاه او قابل قبول نیست.

 آخوندی در جمع‌بندی گفت: کاسبان اصلی تحریم‌ها خارج از ایران هستند و سهم گروه‌های داخلی در مقایسه با آن‌ها بسیار محدود و ناچیز است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس آخوندی تحریم دور زدن تحریم کمک های خارجی وارداتی صادرات 
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و اکو/ کشوری که مهم‌ترین شریک تجاری ایران در سازمان همکاری اقتصادی است
صادرات گاز ایران به عراق ۴ برابر شد
تعلیق CFT در مجلس؛ مخالفت‌ها وارد فاز عملیاتی شد
زمان و شرایط فروش خودروهای وارداتی اعلام شد
حرکت بازار مسکن به سمت خانه های ۵۰ تا ۷۰ متری
تغییر الگوی تحریم‌ها: تحریم 1.8 میلیارد دلار رمز ارز ایران
محرمانه‌های نفتی روی آنتن صدا و سیما
تعرفه برنج سفید وارداتی ۱۰ درصد باقی ماند
جریمه ۲۵ میلیون دلاری، برای دور زدن تحریم ایران
اسامی ۲۲ بانک برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی
ریز مغذی‌های وارداتی ارز دولتی نمی‌گیرد
ترخیص ۱۳ هزار خودرو وارداتی از هفته آینده
باید جلوی افسارگسیختگی نقدینگی را بگیریم/ اولین مساله رفع تحریم‌های داخلی است/ اصلاح نظام بانکی را شروع خواهیم کرد/ صندوق‌های پروژه‌ای برای حمایت از تولید و صادرات
بیش از ۹۰ درصد چادر مشکی کشور وارداتی است
آغاز فروش ۱۳ خودروی وارداتی برای متقاضیان جدید
بیش از 702 هزار تن تولید فولاد  / 26 هزار تن صادرات محصولات فولادی
رئیس کمیسیون انرژی: راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را بلدیم
آیا فقط باید بابک زنجانی ها تحریم را دور بزنند؟!
پژوهشکده‌های بزرگ ایالات‌متحده از کجا تغذیه می‌شوند؟
سرقت از خودرو‌های وارداتی در گمرک و بنادر!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
8
پاسخ
تحلیل جالبی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
12
پاسخ
اینکه مشخص و واضح است. تاجرچینی نفت را با تخفیف می خرد وبا قیمت بازار به آمریکایی یا اروپایی می فروشد. تاجر اماراتی مواد اولیه را از اروپا می خرد دوبرابر قیمت به تاجر ایرانی می فروشد و تاجرایرانی دوبرابر قیمت به مصرف کننده داخلی می فروشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
10
پاسخ
عامل گرانی مسکن پولدار کهملت درک نمیکنه
شعبان
|
Germany
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
7
پاسخ
جمع شدن ثروت بیشتر کشورهای جهان سوم در کشورهای غربی یک جریان مداوم هست .این سیستم طراحی شده تا غرب هر روز فربه تر و جهان سوم هم هر روز ضعیفتر باشه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
واقعان،راست میگی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e6U
tabnak.ir/005e6U