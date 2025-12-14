میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موشک‌ها نمی‌توانند بی‌حجابی را جبران کنند!

متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری تأکید کرد که اعتقاد عملی به حجاب اسلامی برای زنان یک منزلت و شرافت است نه تحقیر، و خاطرنشان کرد که اگر قانون عفاف و حجاب به‌درستی اجرا شود، بخش عظیمی از بانوان از آن حمایت خواهند کرد، چرا که نتیجه نهایی آن حفاظت از حریم و کرامت زنان است.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۵۷
| |
3331 بازدید
|
۱۸
موشک‌ها نمی‌توانند بی‌حجابی را جبران کنند!

مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری در واکنش به هجمه‌ها علیه قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد که حمله به این قانون بخشی از یک «پروژه مهندسی‌شده دشمن» است که هدف نهایی آن تکرار تجربه تلخ «آندلس‌سازی» و نابودی کیان حکومت اسلامی است.

 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او این هجمه را یک «حمله ناجوانمردانه» خواند و تأکید کرد که حجاب نه‌تنها یک واجب شرعی است، بلکه مؤلفه‌ای اساسی در حفظ امنیت، مقاومت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان به شمار می‌رود. 

 وی جریان غرب‌گرا در کشور را متهم کرد که با استفاده از «بوق‌های قدرتمند رسانه‌ای داخلی و خارجی»، با برچسب جعلی «حجاب اجباری» در صدد سازماندهی حمله به یک واجب قطعی الهی هستند.

سخنگوی جبهه پایداری بیان داشت که این جریان تلاش دارد تا با حذف حجاب از فرهنگ اجتماعی، عملاً فضای جامعه را به سمت بی‌بندوباری سوق دهد و کاری را که دشمن در دوره پهلوی اول نتوانست انجام دهد، امروز توسط «افراد داخلی نادان و احیاناً خائن» با کمک جریان‌های معاند خارجی به انجام برسد. او تأکید کرد که هدف، نهادینه‌سازی کشف حجاب و به محاق بردن قانون عفاف و حجاب است تا عملاً «کشف حجاب را جایگزین عفت‌مداری جامعه کنند.»

 
متقی‌فر هشدار داد که هدف نهایی این تلاش‌ها، «باز شدن راه نفوذ و قدرت گرفتن جریان غرب‌گرا» است و در چنین شرایطی، سرنوشت ایران می‌تواند به سرنوشت آندلس گره بخورد.

 
او توضیح داد: «آندلس جایی بود که با همین شیوه (تغییر ذائقه فرهنگی و آلوده کردن جوانان به شهوات)، مرزهای مقاومت و حصارهای مستحکم یک حکومت اسلامی را در هم شکستند.»

وی افزود که دشمن با تغییر اولویت‌ها از «موشک» (نماد مقاومت) به «مناظر شهوانی، ادبیات ترویج‌کننده فساد و پوشش به سبک آمریکایی»، در پی آندلسی کردن جامعه است؛ چرا که اگر ولنگاری و بی‌حجابی نهادینه شود، «حتی موشک‌ها هم نمی‌توانند جمهوری اسلامی را حفظ کنند.»

 
نقد فضاسازی در فضای مجازی و فیلترینگ

سخنگوی پایداری همچنین به مسائل امنیتی و سیاسی پشت پرده درگیری‌ها اشاره کرد و ضمن طرح پرسشی انتقادی درباره نحوه فضاسازی در پی «مرگ‌های طبیعی» و نسبت دادن آن به نظام، ردپای دشمن برای براندازی را آشکار خواند. وی از برخی نیروهای داخلی و چهره‌های سیاسی که به دنبال رهاسازی فضای مجازی تحت عنوان «رفع فیلترینگ» هستند، انتقاد کرد و گفت: «چرا با مدیریت فضای مجازی مخالفت می‌شود؟» او تأکید کرد که در فتنه‌های اخیر، نقش دشمن در هدایت شورش علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی اثبات شده است.

متقی‌فر در پایان تأکید کرد که اعتقاد عملی به حجاب اسلامی برای زنان یک منزلت و شرافت است نه تحقیر، و خاطرنشان کرد که اگر قانون عفاف و حجاب به‌درستی اجرا شود، بخش عظیمی از بانوان از آن حمایت خواهند کرد، چرا که نتیجه نهایی آن حفاظت از حریم و کرامت زنان است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
موشک حجاب بی حجابی قانون حجاب کرامت حجاب اجباری جبهه پایداری رسانه رسانه های معاند
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه طلاب حوزه علمیه قم درباره قانون حجاب
علم‌الهدی: بی‌حجابی «ویروس اجتماعی» است که هویت دینی و ملی را تهدید می‌کند
باید علاوه بر چادر، انواع دیگر حجاب را نیز در چارچوب حکم شرعی حجاب محترم و مجاز دانست / همه دستگاه‌های مسئول مراقب باشند در زمین دشمنان برای دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی بازی نکنند
نامه تند به قالیباف درباره برخورد با زنان بی‌حجاب
حسن روحانی: ۹۰ درصد مردم با این قانون مخالفند
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
جزئیات مجازات‌ها و مبلغ جریمه‌ها در قانون حجاب
آیت‌الله مکارم: با بی‌حجابی باید حساب شده عمل کرد
واکنش شهیندخت مولاوردی به جرایم بی‌حجابی
قالیباف پرونده قانون عفاف و حجاب را بست!
اظهارنظر ترقی درباره برخورد آمران به معروف
محقق داماد: نمی‌توان حجاب را با چکش درست کرد
معاون رئیسی: دشمن با برنامه وارد مساله حجاب شده
تفاوت کشف حجاب رضاخانی با الزام امروز چیست؟
رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران: کسی که به خاطر پول بی‌حجابی را ترویج می‌دهد، مثل جاسوس است/عضو جبهه پایداری: اکنون عریانی دختران و پسران در جامعه به علت حرام خوردن است
آیا قانون فعلی مبارزه با بدحجابی، قابل اجراست؟
فرمانده ناجا: بدحجابی در برخی برنامه‌های تلویزیونی از خیابان بدتر است/فیفا: فدراسیون ایران با ورود زنان به ورزشگاه‌ها موافقت کرده/کاظم صدیقی: به هم ریختن امنیت جامعه با ربا یا شورش، محاربه با خداست
حرف‌های جنجالی یک دختر درباره حجاب و بی‌عدالتی
اعلام نظر ۴۱ مرجع تقلید درباره حجاب اجباری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۴۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
159
پاسخ
بابا یکی اینا رو بیدار کنه،مردم که عمر نوح ندارن وایسن که شرایط خوب بشه،دلار 130 تومنی رو حرفی ندارن؟بدبختی و گرونی و چی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اعتبار و سرمایه اجتماعی مخدوش شده توقع گوش شنوا نداشته باشید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
137
پاسخ
فقط موندم این جماعت چرا برای درست کردن هر چیزی صرفا دنبال درگیری و بگیر و ببند و جریمه هستند؟ نرخ باروری به زیر یک رسیده.نرخ ازدواج به کمترین مقدار خودش.با این وضعیت اقتصادی جمعیتی می مونه که امثال این آقا بخواد روسری بکنه سرش؟
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
152
12
پاسخ
زن ودختر وقتی اونجوری راحت میگرده وبدون مجازات یعنی چی
قوه قضاییه کجاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چجوریه که همش مردم باید کارشونو درست انجام بدن اینا تا حالا وظیفشونو درست انجا دادن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اختلاس چی؟
اون رو کی باید بگرده دنبالش؟
کی باید اختلاس گر، فحاش،.... رو مجازات کنه؟
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
111
پاسخ
اینا فکر دیکع ای ندارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مشکل حجاب نیست بازی سیاسی است .
ناشناس
|
Austria
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
118
9
پاسخ
الان دیگر فقط تعزیر و تنبیه جواب میدهد راه دبگری باقی نمانده است
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
صحیح است اگر فقط چهارتاشون را شلاق بزنند کل این بساط فساد که چهره جامعه را زشت کرده است جمع میشود و وضعیت درست میشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چشم !
امر دیگه ای باشه !
دلار شده 130 اونوقت مردم را به خاطر لچک سرشون شلاق بزنین !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
زورتون فقط به خانم ها می رسه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
54
پاسخ
هروقت دهها مشکل کشور را حل کردند از مردم توقع همکاری داشته باشند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
70
پاسخ
اختلاس های 4 میلیارد دلاری و دلار 130 هزار تومنی را میتونن چبران کنن؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
57
پاسخ
واقعا اینها تخصص دیگیری ندارند ؟ - گرانی و تورم کمر ملت شکانده است - مشکل کمبود آب و برق داریم - در سیاست خارجی هیچ کشوری ما را حمایت نمی کند بعدش اینها هنوز در موضوع حجاب گیر کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
54
پاسخ
به نظر میاد وقتی کسی حرفی برای گفتن نداره، پیشنهادی برای بهبود وضعیت نداره و نمی تونه قدمی مثبت در جهت حل مشکلات جامعه و نظام بر بیاد برای اینکه چیزی گفته بشه و به چشم بیاد و عرض اندامی کرده باشه، مسأله حجاب رو پیش میکشه، در حالی که اگر در جهت از بین بردن مشکلات جامعه و فساد اقتصادی بر بیایم همه این مشکلات خود به خود حل خواهد شد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
53
پاسخ
ول کن بابا با این تورم بدبخت شدن خیلی ها
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e5l
tabnak.ir/005e5l