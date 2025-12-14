مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری در واکنش به هجمهها علیه قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد که حمله به این قانون بخشی از یک «پروژه مهندسیشده دشمن» است که هدف نهایی آن تکرار تجربه تلخ «آندلسسازی» و نابودی کیان حکومت اسلامی است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او این هجمه را یک «حمله ناجوانمردانه» خواند و تأکید کرد که حجاب نهتنها یک واجب شرعی است، بلکه مؤلفهای اساسی در حفظ امنیت، مقاومت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان به شمار میرود.
وی جریان غربگرا در کشور را متهم کرد که با استفاده از «بوقهای قدرتمند رسانهای داخلی و خارجی»، با برچسب جعلی «حجاب اجباری» در صدد سازماندهی حمله به یک واجب قطعی الهی هستند.
سخنگوی جبهه پایداری بیان داشت که این جریان تلاش دارد تا با حذف حجاب از فرهنگ اجتماعی، عملاً فضای جامعه را به سمت بیبندوباری سوق دهد و کاری را که دشمن در دوره پهلوی اول نتوانست انجام دهد، امروز توسط «افراد داخلی نادان و احیاناً خائن» با کمک جریانهای معاند خارجی به انجام برسد. او تأکید کرد که هدف، نهادینهسازی کشف حجاب و به محاق بردن قانون عفاف و حجاب است تا عملاً «کشف حجاب را جایگزین عفتمداری جامعه کنند.»
متقیفر هشدار داد که هدف نهایی این تلاشها، «باز شدن راه نفوذ و قدرت گرفتن جریان غربگرا» است و در چنین شرایطی، سرنوشت ایران میتواند به سرنوشت آندلس گره بخورد.
او توضیح داد: «آندلس جایی بود که با همین شیوه (تغییر ذائقه فرهنگی و آلوده کردن جوانان به شهوات)، مرزهای مقاومت و حصارهای مستحکم یک حکومت اسلامی را در هم شکستند.»
وی افزود که دشمن با تغییر اولویتها از «موشک» (نماد مقاومت) به «مناظر شهوانی، ادبیات ترویجکننده فساد و پوشش به سبک آمریکایی»، در پی آندلسی کردن جامعه است؛ چرا که اگر ولنگاری و بیحجابی نهادینه شود، «حتی موشکها هم نمیتوانند جمهوری اسلامی را حفظ کنند.»
نقد فضاسازی در فضای مجازی و فیلترینگ
سخنگوی پایداری همچنین به مسائل امنیتی و سیاسی پشت پرده درگیریها اشاره کرد و ضمن طرح پرسشی انتقادی درباره نحوه فضاسازی در پی «مرگهای طبیعی» و نسبت دادن آن به نظام، ردپای دشمن برای براندازی را آشکار خواند. وی از برخی نیروهای داخلی و چهرههای سیاسی که به دنبال رهاسازی فضای مجازی تحت عنوان «رفع فیلترینگ» هستند، انتقاد کرد و گفت: «چرا با مدیریت فضای مجازی مخالفت میشود؟» او تأکید کرد که در فتنههای اخیر، نقش دشمن در هدایت شورش علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی اثبات شده است.
متقیفر در پایان تأکید کرد که اعتقاد عملی به حجاب اسلامی برای زنان یک منزلت و شرافت است نه تحقیر، و خاطرنشان کرد که اگر قانون عفاف و حجاب بهدرستی اجرا شود، بخش عظیمی از بانوان از آن حمایت خواهند کرد، چرا که نتیجه نهایی آن حفاظت از حریم و کرامت زنان است.