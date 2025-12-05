طرح زوج‌ و فرد در تهران سراسری شد

محسن هرمزی معاون حملونقل شهرداری تهران اعلام کرد: در روزهای آلودگی شدید هوا، طرح زوج و فرد بهصورت سراسری و از در منازل اجرا میشود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: بر این اساس، حتی خودروهایی که مجوز طرح ترافیک دارند نیز اگر پلاک آنها با روز اجرای طرح مغایرت داشته باشد، اجازه تردد در محدودههای ترافیکی را ندارند و مشمول جریمه خواهند شد.
هرمزی ادامه داد: اجرای این طرح بهعهده پلیس راهور و بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هواست.
بنابراین، طبق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از در منزل، حتی با داشتن مجوز طرح ترافیک، خودروهای با پلاک زوج در روز فرد و خودروهای با پلاک فرد در روز زوج حق تردد در محدوده ترافیک تهران را ندارند.