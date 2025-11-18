واکنش رسمی حماس به قطعنامه شورای امنیت

جنبش حماس بامداد سه شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: این قطعنامه با مطالبات و حقوق سیاسی و انسانی ملت فلسطین هم‌خوان نیست؛ به‌ویژه در نوار غزه که طی دو سال گذشته با جنگی تمام‌عیار و نسل‌کشی وحشیانه مواجه بوده است؛ جنایاتی بی‌سابقه که رژیم اشغالگر در برابر چشم جهان مرتکب شد و آثار و پیامدهای آن حتی با وجود اعلام پایان جنگ طبق طرح رئیس‌جمهور ترامپ همچنان ادامه دارد.

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) به تصویب پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی آمریکا درباره غزه در شورای امنیت واکنش نشان داد و اعلام کرد که این قطعنامه با مطالبات و حقوق سیاسی و انسانی ملت فلسطین هم‌خوان نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حماس افزود: این قطعنامه نوعی قیمومت بین‌المللی بر غزه تحمیل می‌کند؛ امری که مردم و جریان‌های ملی و گروه‌های مقاومت آن را رد می‌کنند. کما اینکه سازوکاری را برای تحقق اهدافی بر غزه تحمیل می‌کند که رژیم اشغالگر با جنگ ویرانگر خود نتوانست به آنها دست یابد. افزون بر آن، تلاش دارد غزه را از جغرافیای واحد فلسطین جدا کرده و واقعیت‌های جدیدی را برخلاف اصول ملی فلسطینیان و حقوق مشروع آنان ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس را از آنان سلب می‌کند.

این بیانیه با اشاره به اینکه مقاومت در برابر اشغالگری با همه ابزارهای ممکن، حقی مشروع است که قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند، افزود: سلاح مقاومت نیز با تداوم اشغالگری گره خورده است و هرگونه بحث درباره این سلاح باید موضوعی ملی و داخلی باقی بماند؛ موضوعی که در چارچوب یک روند سیاسی برای پایان اشغال، تشکیل کشور و تحقق حق تعیین سرنوشت مطرح شود.

حماس افزود: مکلف کردن یک نیروی بین‌المللی به انجام مأموریت‌ها و نقش‌هایی در داخل نوار غزه، از جمله خلع سلاح مقاومت، بی‌طرفی این نیرو را از میان می برد و آن را به طرفی در منازعه، به نفع رژیم اشغالگر، تبدیل می‌کند.

این بیانیه تصریح کرد: هر نیروی بین‌المللی، در صورت تشکیل، باید صرفاً در مرزها مستقر باشد تا وظیفه جداسازی نیروها و نظارت بر آتش‌بس را بر عهده بگیرد و باید کاملاً تحت نظارت سازمان ملل فعالیت کند و انحصاراً با نهادهای رسمی فلسطینی هماهنگ باشد، بدون آنکه طرف اشغالگر هیچ نقشی در آن داشته باشد.

حماس افزود: همچنین وظیفه این نیرو باید تضمین جریان کمک‌های انسانی باشد، نه تبدیل شدن به یک مرجع امنیتی که مردم و مقاومت فلسطین را تعقیب کند.

این جنبش در ادامه، ارائه کمک‌های انسانی، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و بازگشایی گذرگاه‌ها را حقی اساسی مردم غزه دانست و افزود: در شرایط فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای که رژیم اشغالگر ایجاد کرده، نمی‌توان کمک‌ها و عملیات امدادرسانی را در چارچوب سیاسی‌سازی، باج‌گیری یا سازوکارهای پیچیده نگه داشت. این وضعیت مستلزم آن است که گذرگاه‌ها فوراً باز شوند و تمامی امکانات از طریق سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن به‌ویژه آژانس «آنروا» برای مقابله با این بحران به‌کار گرفته شود.

حماس از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست که جایگاه قانون بین‌الملل و ارزش‌های انسانی را احیا کرده و با اتخاذ تصمیماتی عادلانه برای غزه و مسئله فلسطین، به جنگ نسل‌کشی وحشیانه علیه نوار غزه پایان دهند و روند بازسازی را آغاز کنند.

این بیانیه در پایان از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواست که اشغالگری [رژیم صهیونیستی] را خاتمه دهند و امکان تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس را برای فلسطینیان فراهم سازند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر مبنای طرح موسوم به صلح دونالد ترامپ را برای آینده غزه تصویب کرد.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا ۱۳ رای مثبت و دو رای ممتنع کشورهای چین و روسیه را کسب کرد و به دلیل آنکه هیچ یک از ۱۵ عضو شورای امنیت با آن مخالفت نکردند، به تصویب رسید. این قطعنامه حاوی بندی است که مسیر احتمالی آینده برای ایجاد کشور فلسطین را ترسیم می‌کند.

به موجب این قطعنامه، هیات صلح و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده درغزه، همانطور که در «طرح جامع ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری غزه» آمده است، مجوز فعالیت خواهند گرفت.

بر اساس این قطعنامه، کشورهای عضو می‌توانند در «شورای صلح» موسوم به هیات انتقالی مشارکت کنند؛ نهادی که مسولیت نظارت بر بازسازی و احیای اقتصادی غزه را بر عهده خواهد داشت.

این قطعنامه همچنین نیروی ثبات بین‌المللی را می‌داند؛ نیرویی که روند خلع سلاح غزه را از جمله با جمع‌آوری سلاح‌ها و تخریب زیرساخت‌های نظامی تضمین می کند.