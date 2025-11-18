میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا در مجلس به یک نوع غذا بسنده نمی‌شود؟!

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های بی‌انضباطی اقتصادی، بی‌انضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه می‌کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران همچنین از بی‌ثباتی رنج می‌برد که مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، رشد فزاینده تورم است.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۱۵
| |
2237 بازدید
|
۱۰

چرا در مجلس به یک نوع غذا بسنده نمی‌شود؟!

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ مهدی پازوکی، اقتصاددان در ارزیابی بخشنامه بودجه 1405 گفت: اگر مجموعه سیستم حکمرانی به این نتیجه برسد که این بی‌انضباطی مالی را از بین ببرد قطعاً بر رشد اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت. در برنامه سوم توسعه که بهترین برنامه بعد از انقلاب بوده و حدود 70 درصد اهداف آن تحقق پیدا کرد، می‌دیدیم که سازمان برنامه جلوی خواسته‌های نامشروع دستگاه‌ها می‌ایستاد.

صداوسیما چند ردیف بودجه دارد؟

پازوکی افزود:سازمان صداوسیما فقط برای ماده 74، یک هزار میلیارد ریال و برای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیز یک هزار میلیارد ریال دیگر دریافت می‌کند.

باز می‌بینیم صداوسیما برای نقش فعال بانوان در کشور به استناد ماده 80 قانون برنامه هفتم 600 میلیارد ریال دیگر در جدول 12 بودجه دارد. عدد جالب دیگری که به صداوسیما تخصیص پیدا کرده 15 هزار میلیارد ریال برای تقویت تولیدات و مرجعیت رسانه ملی به استناد ماده 77 می‌گیرد. این اعداد را باید به بودجه جاری 290 هزار میلیارد ریالی صداوسیما اضافه کرد. 

برنامه ضد توسعه هفتم

پازوکی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت ضد توسعه ایران و ضد پیشرفت است، گفت: «طبق گزارش‌های رسمی سازمان برنامه برای به دست آوردن رشد اقتصاد هشت درصد باید سالانه 190 میلیارد دلار در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد. این در حالی است که کل منابع بخش خصوصی و دولت حدود 90 میلیارد دلار است.

در چنین شرایطی منابع درآمدی شرکت ملی نفت به جای سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد طبق مواد برنامه هفتم به بخش‌های فرهنگی تحت عناوینی که هیچ ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود، تخصیص می‌یابد. این نوع برنامه‌ریزی باعث شبیخون فرهنگی می‌شود. اگر دولت و سیستم حکمرانی جلوی چنین تخصیص‌هایی را بگیرد؛ منابع شرکت‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری شده و باعث رشد اقتصاد می‌شود. چرا یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی باید صرف این امور شود؟»

او اضافه کرد: «امروز پروژه‌ای به نام مصلی تهران داریم که به قیمت‌های جاری بیش از هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده ولی همچنان نیمه‌کاره است. این سمبل ناکارآمدی پروژه‌های عمرانی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در پارلمان اعلام کرد، اگر هیچ پروژه جدیدی از امروز شروع نکنیم، 101 سال طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی تکمیل شود. جالب اینکه بخش قابل توجهی از این پروژه‌های عمرانی نیز تحت فشار سیاسی از سوی برخی نمایندگان مجلس یا دولت پنهان به دولت تحمیل شده است.»

دولت نباید بترسد

پازوکی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش دهد. امروز بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از بودجه راه و ترابری است. دولت نباید بترسد. اعضای مجمع تشخیص از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌کنند، چرا باید چنین بودجه سنگینی داشته باشد. این در حالی است که مجمع تشخیص به‌وجود آمده که ترمز دولت باشد. امروز سازمان برنامه نیز تبدیل به یک تشکیلات کاریکاتوری شده است. این سازمان نمی‌تواند تخصیص منابع را به درستی انجام دهد.

یعنی دولت با چنین دستگاه عریض و طویلی نمی‌تواند یک بودجه منطقی ببندد؟ دولت باید کاهش هزینه‌ها را شروع کند. اتفاقاً از خود نهاد ریاست‌جمهوری هم باید این اصلاح شروع شود. هر رئیس‌جمهوری آمده عده‌ای به نهاد ورود کردند و رسوب کردند. در همین نهاد ریاست‌جمهوری امروز صدها میلیارد تومان پول اضافه‌کار داده می‌شود. اضافه‌کار برای نشستن می‌گیرند.»

او با طرح این پرسش که چرا در دولت‌های اول تا هشتم، تورم در این سطح رشد فزاینده نداشت؟ اظهار کرد: «حتی در دوره جنگ به جز یک سال، تورم به این اندازه نبود. چون بودجه انضباط داشت. امروز هزینه‌های زیادی صرف کارهایی می‌شود که هیچ اثر خیری در اقتصاد ندارد. چرا باید آموزش عالی کشور اینقدر گسترده باشد. بله یک زمانی به دلیل ورودی بالا و جمعیت زیاد متقاضیان به دانشگاه‌های بیشتری نیاز پیدا کردیم اما با کاهش این جمعیت، تعداد دانشگاه‌ها کاهش پیدا نکرد.

بخشی از این دانشگاه‌ها نیز در اثر فشار نمایندگان مجلس تاسیس شده است. به طور نمونه در بجنورد دانشگاهی به نام کوثر برای خواهران تاسیس شده است. داماد یکی از نمایندگان مجلس رئیس این دانشگاه شده بود. همان رشته‌هایی که در دانشگاه کوثر تدریس می‌شود در دانشگاه بجنورد هم وجود دارد. کدام عقل اقتصادی می‌گوید چنین تشکیلات عریض و طویلی با حقوق‌های بالا برای هیئت علمی ایجاد کنیم؟ این‌ها را باید محدود کرد و جلوی کسری بودجه را گرفت.»

رشد بودجه مجلس را صفر کنید

پازوکی تاکید کرد: «امروز شورای نگهبان در ۳۱ استان دفتر تاسیس کرده و بودجه آن به ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده. سال ۱۳۶۴ بودجه شورا ۴ میلیون تومان بوده. ببینید بودجه این شورا چند برابر شده است؟ از تورم هم بیشتر رشد پیدا کرده. تا زمانی که این بودجه درست نشود، کسری هم ادامه خواهد داشت.  من از دولت خواهش می‌کنم برای سال آینده رشد بودجه مجلس را صفر کند.

در بودجه ۱۴۰۴ بودجه مجلس بین لایحه دولت و قانونی که تصویب شد، بیش از هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد. بیشترین رشد بودجه مربوط به همین بودجه مجلس بوده است. بودجه مجلس در سال 1401، 1550 میلیارد تومان بوده اما امسال به هفت هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

این عدد غیر از بودجه عمرانی مجلس است. یعنی بودجه مجلس فقط در این چهار سال بیش از چهار برابر شده است. آیا تورم بیش از چهار برابر شده؟ بودجه محیط زیست هم همین اندازه رشد کرده؟ وقتی در عملکرد مجلس بررسی‌ها دقیق‌تر می‌شود می‌بینیم بیمه درمانی که برای نمایندگان پیش‌بینی شده با بهترین شرایط و خدمات است. چرا یک نوع غذا نمی‌دهند؟ این‌ها بیت‌المال است. این خلاف عدالت است. اگر دولت اصلاح را شروع نکند تورم کنترل نمی‌شود، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.»

آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
20
پاسخ
تازه طلبکارند و می‌گویند مردم اسراف میکنند و چون در ایران ارزانی هست نگرفتند زباده
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
خوشبختانه هر روز و تک تک خبر سو استفاده هاشون میزنه بیرون از کسانی هم که خیلی مدعی هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
16
پاسخ
نصف این نهادها در کشور تعطیل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
12
پاسخ
تصمیمات اشتباه زیادی به خاطر فشار نمایندگان در کشور گرفته شده که هم هزینه تمام شده محصول رو برای مردم بالا برده و هم آسیب های ملی رسونده.
جایی که آب نبوده کارخونه فولاد بردند به خاطر اینکه رای بیارند.
دخالت در امور مجریه با نظارت فرق داره
mahda
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
11
پاسخ
سلام آقای دکتر پازوکی عزیز می دانید بودجه سالیانه مجلس توسط هیئت رییسه مجلس تنظیم و تصویب میشود و به دولت داده تادر لایحه بودجه هر سال گنجانده و درصورت تعدیل ارقام توسط دولت در زمان تصویب بودجه درمجلس دوباره به نفع خودشان اصلاح می کنند؟یعنی دست دولت زیر سنگ مجلس است.
پیلا پیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
9
پاسخ
این که عددی نیست. رئیس جمهور میگفت میخاد بودجه یه سری بخشها که بودن و نبودنشان تاثیری بر مردم ندارد را حذف یا دستکم کاهش دهد ولی در عمل اتفاق نیفتاده است. چرا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
9
پاسخ
سهم بودجه هردستگاه و موسسه ای که چندان مفید نیست با کاهش یابد . چه دلیلی دارد که سال به سال بودجه این دستگاه ها اضافه شود .
حسن
|
Singapore
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
7
پاسخ
یکی از همکارا هفته قبل واسه دیدار با یک نماینده رفته بود مجلس البته با پسرش ، چیزایی تعریف میکرد که هوش از سر آدم میپره . به این همکار مجلسی آدم ما و پسرش کارت ورود داده بودن البته با اعمال مسائل به شدت امنیتی . ناهار لهشون داده بودن . چه غذاهایی . انواع نوشیدنی دوغ نوشابه دلستر و سوپ . آقای رسایی رو موقع صرف ناهار دیده بودن که با اشتها تمام غذا میل میکرد . ایشالله یه روز قسمت همه دوستان بشه تشریف ببرن سلف مجلس .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
فقط مردم مقصرند خیلی اسراف میکنند و مسئولان را هم اذیت میکنند!!!@
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
3
پاسخ
کل دولت و مجلس و عمه ادارات تعطیل بشن والا زندگی مردم بهتر میشه حقوق کارمندانشم از بودجه بدن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
