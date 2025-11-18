شورای امنیت به نفع چه کسی رأی داد؟!

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند.

شبکه الجزیره قطر گزارش داد، جلسه شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب به وقت نیویورک (بامداد سه شنبه به وقت تهران) درباره پیش‌نویس دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و همچنین روسیه درباره نوار غزه برگزار و قطعنامه این شورا درباره غزه با ۱۳ رأی تصویب شد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ گفتنی است که آخرین نسخه پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا، امکان ایجاد یک «نیروی تثبیت بین‌المللی» را فراهم می‌کند که با رژیم اسرائیل، مصر و پلیس تازه آموزش‌دیده فلسطین برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی و خلع سلاح نوار غزه همکاری خواهد کرد. ادعا شده است که «نیروی تثبیت بین‌المللی» همچنین بر روی خلع سلاح دائمی گروه‌های مسلح غیررسمی، حفاظت از غیرنظامیان و ایجاد کریدورهای بشردوستانه فعالیت خواهد کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه همچنین امکان ایجاد «شورای صلح»، یک نهاد حکمرانی انتقالی برای غزه را فراهم می‌کند که از نظر تئوری به ریاست ترامپ خواهد بود و مأموریت آن تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

برخلاف پیش‌نویس‌های قبلی، این قطعنامه به احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آینده اشاره کرده است. در این پیش‌نویس آمده است که به محض اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین اصلاحات لازم را اجرا و بازسازی غزه را آغاز کند، «ممکن است سرانجام شرایط برای تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها به دست خودشان و تشکیل کشور فلسطین فراهم شود.»

این بند با مخالفت شدید رژیم اسرائیل روبرو است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر، روز یکشنبه در جلسه کابینه گفت: «مخالفت ما با تشکیل کشور فلسطین در هر سرزمینی تغییر نکرده است.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعدادی از دیپلمات‌ها معتقدند که با وجود انتقاد روسیه و تردید برخی دیگر از کشورهای عضو، انتظار دارند پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی تصویب شود.



قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره غزه

روسیه هم که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با این استدلال که متن آمریکایی به اندازه کافی از تأسیس کشور فلسطین حمایت نمی‌کند، بین اعضای شورا توزیع کرده است تا در نشست بامداد سه شنبه درباره آن رأی گیری شود.

پیش‌نویس قطعنامه روسیه از شورای امنیت می‌خواهد که «تعهد قاطع خود را به چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری» ابراز کند. قطعنامه پیشنهادی روسیه، تشکیل شورای صلح یا استقرار نیروی بین‌المللی در غزه را در حال حاضر تصریح نمی‌کند، اما از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، می‌خواهد که «گزینه‌هایی» را در این زمینه ارائه دهد.



نماینده آمریکا در شورای امنیت: غزه جهنم شده است

نماینده آمریکا در سازمان ملل در این جلسه بدون هیچ اشاره‌ای به حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی در جریان نسل‌کشی در غزه، گفت: غزه در دو سال گذشته به جهنمی در روی کره زمین تبدیل شده است. گرسنگی در غزه شایع است و امیدواری شکننده وجود دارد و امروز ما در دو راهی قرار داریم.

وی افزود: پیش‌نویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت ارائه می‌دهیم بر اساس طرح رئیس‌جمهور ترامپ درباره غزه است.

او مدعی شد: این پیش نویس صرفاً یک وعده توخالی نیست، بلکه تضمین‌کننده آتش‌بس در غزه خواهد بود.

نماینده آمریکا در سازمان ملل ادامه داد: متعهد هستیم که جسد سه اسیر اسرائیل در دست حماس را بازگردانیم.

وی بدون اشاره به حمایت آمریکا از جنایات رژیم اسرائیل در غزه، ادعا کرد: پیش نویس قطعنامه آمریکا که به شورای امنیت ارائه شده، شامل دستاوردهایی است که امکان اجرایی شدن دارد. پیش نویس قطعنامه آمریکا تضمین‌کننده غزه‌ای آزاد و بدون تروریسم است. تعلل در تصمیم گیری درباره غزه، جان انسان‌ها را تهدید می‌کند. رأی مثبت به این قطعنامه، پیامی به مادران در غزه و اسرائیل است که ما آنان را فراموش نخواهیم کرد.



تصویب قطعنامه با ۱۳ رأی

۱۳ عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره غزه رأی مثبت دادند و نمایندگان روسیه و چین به آن رأی ممتنع دادند.

