ویتامین د به تنهایی می تواند عملکرد ایمنی و سلامت استخوان ها را تقویت کند، اما برای جذب و فعال سازی کامل، به همراهان راهبردی نیاز دارد.

آیا می دانستید که مصرف مکمل ویتامین د به تنهایی ممکن است کافی نباشد؟ ویتامین د نقش حیاتی در جذب کلسیم، حفظ قدرت عضلانی و تقویت خط دفاعی بدن (سیستم ایمنی) ایفا می کند. اما متاسفانه، به دلیل سبک زندگی مدرن و کمبود منابع طبیعی، میلیون ها نفر در سراسر جهان به مکمل های این ویتامین وابسته هستند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ با این حال، جذب ویتامین د در بدن یک فرآیند پیچیده است و بدون وجود مکمل های همراه، بخش قابل توجهی از آن هدر می رود. در واقع، این ویتامین برای فعال شدن و رساندن فواید کامل خود، به شرکای راهبردی نیاز دارد.

در این مطلب، چهار مکمل ضروری را معرفی می کنیم که مصرف آنها نه تنها جذب ویتامین د را به طور چشمگیری افزایش می دهد، بلکه مزایای سلامتی مضاعفی را نیز برای شما به ارمغان خواهد آورد.

منیزیم

منیزیم یک ماده معدنی مهم برای تنظیم فشار خون و عملکرد عصبی است. مصرف منیزیم همراه با مکمل های ویتامین د می تواند سطح ویتامین د در خون را افزایش دهد.

به گفته آنجل پلانلز، متخصص تغذیه، منیزیم نقشی حیاتی در فعال سازی ویتامین د در بدن ایفا می کند. اگر بدن دچار کمبود این ماده مغذی باشد، ویتامین د می تواند در فرم غیرفعال خود باقی بماند.

ویتامین د به پیشگیری از پوکی استخوان (حالتی که استخوان ها ضعیف و مستعد شکستگی می شوند) کمک می کند. تحقیقات نشان می دهند که ویتامین د برای حمایت از سلامت استخوان و کاهش خطر پوکی استخوان، به منیزیم نیاز دارد.

از آنجایی که دوزهای بالای ویتامین د می تواند سطح منیزیم را کاهش دهد، برای تعیین تعادل مناسب مورد نیازتان با یک پزشک مشورت کنید.

اسیدهای چرب امگا 3

شما می توانید مکمل های ترکیبی پیدا کنید که حاوی ویتامین د و اسیدهای چرب امگا 3 هستند.

پلانلز می گوید: "از آنجایی که ویتامین د محلول در چربی است، مصرف آن با امگا 3 یا سایر چربی های سالم می تواند جذب آن را بهبود بخشد."



برخی تحقیقات نشان می دهند که مصرف این مکمل ها با هم ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی و بهبود سطح گلوکز خون ناشتا در افراد مبتلا به پیش دیابت کمک کند.

مکمل های امگا 3 مانند روغن ماهی، کریل و بذر کتان عموما ایمن هستند، اما ممکن است عوارض جانبی خفیفی مانند اسهال یا آروغ با بوی ماهی مانند ایجاد کنند.

ویتامین کا2

ویتامین کا2 که با نام ترکیب مناکینون شناخته می شود، از سلامت استخوان و قلب حمایت می کند. مصرف کا2 همراه با ویتامین د ممکن است این فواید را تقویت کند.

به گفته پلانلز، ویتامین کا2 به طور هم افزا با ویتامین د کار می کند و به هدایت کلسیم به داخل استخوان ها و دندان ها، به جای بافت های نرم یا رگ ها، کمک می کند.

مطالعات نشان داده اند که ترکیب ویتامین د و کا2 می تواند تراکم مواد معدنی استخوان را افزایش داده و خطر شکستگی و پوکی استخوان را کاهش دهد.

پروبیوتیک ها

محققان هنوز در حال مطالعه ارتباط بین ویتامین د و سلامت روده هستند. برخی مطالعات نشان داده اند که ویتامین د باکتری های خوب روده را تقویت می کند و ممکن است التهاب روده را در افراد مبتلا به کولیت اولسراتیو کاهش دهد. یک بررسی در سال 2020 همچنین نشان داد که مصرف پروبیوتیک ها با ویتامین د می تواند سلامت روان، حساسیت به انسولین و التهاب را بهبود بخشد.

به گفته پلانلز، سلامت روده ممکن است بر نحوه متابولیسم ویتامین د در بدن نیز تاثیر بگذارد. او اضافه کرد که سویه های خاصی از پروبیوتیک های حمایت کننده روده می توانند اثرات ویتامین د را تقویت کنند، اما تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

مکمل های ویتامین د را همراه غذا مصرف کنید

چه ویتامین د را به تنهایی مصرف کنید و چه با مکمل های دیگر، توصیه می شود آن را همراه با یک وعده غذایی میل کنید.

پلانلز می گوید: "مصرف این ویتامین با معده خالی یا بدون منبع چربی می تواند جذب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد."

ویتامین د محلول در چربی است، از این رو برای جذب نیاز به یک منبع چربی دارد. در غیر این صورت، ممکن است احساس تهوع کنید یا تمام فواید مورد انتظار را دریافت نکنید.

مکمل هایی که باید از مصرف آن ها با ویتامین د پرهیز کرد

اگرچه مکمل های ویتامین د عموما ایمن هستند، از مصرف همزمان آنها با داروهای خاصی مانند اورلیستات، استاتین ها، استروئیدها و مدرهای تیازیدی خودداری کنید.

ویتامین د و کلسیم با هم برای حمایت از سلامت استخوان کار می کنند، اما مصرف آنها در دوزهای بالا می تواند باعث تهوع، استفراغ، کم آبی یا سنگ کلیه شود. قبل از ترکیب آنها با پزشک خود مشورت کنید.

به گفته پلانلز، ویتامین د ممکن است برای گیرنده های خود با فرم رتینول ویتامین آ رقابت کند، و مصرف آن با آهن نیز می تواند جذب آهن را کاهش دهد.

اطلاعات موجود در این مطلب تنها برای افزایش آگاهی ارائه شده اند و جایگزین مشاوره یا درمان پزشکی نیستند. حتما قبل از هرگونه اقدامی با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر بیماری خاصی دارید یا دارو مصرف می کنید.