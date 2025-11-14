هیوندای سانتافه ۲۰۲۴؛ بازگشت با لباسی متفاوت

نسل جدید سانتافه آمده تا همه‌چیز را تغییر دهد. از طراحی بیرونی گرفته تا پلتفرم، از سبک رانندگی تا حس کابین. هیوندای حالا دیگر آن برند ساده و اقتصادی نیست؛ با سانتافه ۲۰۲۴ رسماً وارد قلمرو کراس‌اوورهای پریمیوم شده، اما با قیمتی که هنوز می‌شود گفت منطقی است.

ظاهر خشن، باطن آرام

ظاهر سانتافه جدید دیگر هیچ شباهتی به نسل قبلی ندارد. انگار هیوندای تصمیم گرفته باشد آن شاسی‌بلند نرم و خانوادگی را با مدلی چهارگوش، صلب و تقریباً ماجراجو جایگزین کند. از روبه‌رو، چراغ‌های H شکل که به‌صورت یکپارچه با جلوپنجره ترکیب شده‌اند، به خودرو شخصیتی جدی می‌دهند، چیزی بین خودروهای آمریکایی و اسکاندیناویایی. خطوط بدنه زاویه‌دار و پنجره‌های عمودی در نگاه اول شاید غریب به نظر برسند، اما دقیقاً همین ویژگی‌ها باعث شده که سانتافه حالا جسورتر از هر زمان دیگری دیده شود.

داخل کابین اما آرامش حکم‌فرماست. هیوندای با طراحی داخلی مینیمال، نمایشگرهای دوگانه ۱۲.۳ اینچی و استفاده از متریال نرم، حس لوکس بودن را منتقل کرده است. دسته‌دنده از کنسول مرکزی حذف شده و دکمه‌های کنترلی به سبک محصولات پریمیوم طراحی شده‌اند. صندلی‌ها در نسخه‌های بالا با چرم ناپا پوشیده شده‌اند و ارگونومی آن‌ها به شکلی است که در سفرهای طولانی خسته نمی‌شوید. در ردیف دوم فضای پا به‌طرز محسوسی افزایش یافته و دسترسی به ردیف سوم نسبت به گذشته ساده‌تر است. اما نباید فراموش کرد که ردیف سوم همچنان بیشتر مناسب کودکان است تا بزرگسالان.

در جاده، سانتافه ۲۰۲۴ نرم و متین حرکت می‌کند. سیستم تعلیق مک‌فرسون جلو و چند‌اتصالی عقب به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که ضربات جاده را با نرمی جذب کنند، بدون اینکه خودرو بی‌حس یا شناور به نظر برسد. در تست‌های Car and Driver، نویز داخل کابین در سرعت بزرگراهی تنها ۶۸ دسی‌بل اندازه‌گیری شده؛ عددی که در محدوده‌ی خودروهای لوکس قرار می‌گیرد. فرمان دقیق است اما سبک، و این یعنی برای رانندگی تهاجمی ساخته نشده. با این حال، در پیچ‌ها بدنه ثبات خود را حفظ می‌کند و سامانه‌ی کنترل پایداری به شکلی نامحسوس وارد عمل می‌شود.

در رانندگی روزمره، شاسی به طرز شگفت‌انگیزی هماهنگ است. نه خیلی نرم که بی‌حال شود، نه آن‌قدر سفت که سرنشین‌ها را اذیت کند. تنها ایراد در نسخه‌های بنزینی توربو، تاخیر اولیه در شتاب است که از جعبه‌دنده‌ی دوکلاچه می‌آید. البته در نسخه‌های هیبرید و پلاگین هیبرید، این مشکل کمتر احساس می‌شود و انتقال قدرت نرم‌تر و پیوسته‌تر انجام می‌شود.

هیوندای برای سانتافه جدید سه نوع قوای محرکه در نظر گرفته است. نسخه‌ی پایه از یک موتور ۲.۵ لیتری توربوشارژ استفاده می‌کند که ۲۷۷ اسب‌بخار قدرت و ۴۲۱ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. در عمل این پیشرانه عملکردی سریع و پرکشش دارد و در تست صفر تا صد، به حدود ۷.۵ ثانیه رسیده است. مصرف سوخت ترکیبی آن حدود ۹ لیتر در هر صد کیلومتر است، که برای خودرویی در این ابعاد، عددی منطقی محسوب می‌شود.

نسخه‌ی هیبریدی از موتور ۱.۶ لیتری توربوشارژ به همراه یک موتور برقی بهره می‌برد و مجموعاً ۲۲۶ اسب‌بخار قدرت تولید می‌کند. در تست‌های بلندمدت مجله MotorTrend، این نسخه توانسته مصرف سوختی در حدود ۶.۵ لیتر ثبت کند، بدون اینکه از کشش یا چابکی زیادی کم کند. نسخه‌ی پلاگین هیبریدی هم با همان موتور ولی باتری بزرگ‌تر عرضه می‌شود و تا ۵۰ کیلومتر قابلیت رانندگی تمام‌برقی دارد. این مدل بیشتر مناسب شهرهایی است که زیرساخت شارژ دارند، وگرنه در حالت هیبرید هم عملکردش پایدار و منطقی است.

اما نکته‌ی انتقادی مهم، همان جعبه‌دنده‌ی دوکلاچه‌ی هشت‌سرعته است که در نسخه‌ی توربو استفاده شده. در تست‌های اولیه برخی کارشناسان اشاره کرده‌اند که در ترافیک‌های سنگین یا هنگام حرکت با سرعت بسیار پایین، تغییر دنده کمی ناپیوسته است. هیوندای در نسخه‌های بعدی قصد دارد با به‌روزرسانی نرم‌افزاری این مورد را کاهش دهد، اما هنوز هم اگر به دنبال رانندگی نرم و بی‌تنش هستی، نسخه‌ی هیبرید انتخاب معقول‌تری است.

کیفیت سواری و سکوت کابین

سانتافه ۲۰۲۴ در تست‌های تصادف IIHS امتیازهای خوبی کسب کرده اما در آزمون جدید برخورد از سمت عقب رتبه‌ی «قابل قبول» گرفته، نه عالی. با این حال، ۹ کیسه‌ی هوا، ترمز اضطراری خودکار، هشدار خروج از خط، رادار نقطه کور و کروز کنترل هوشمند در تمام تیپ‌ها به‌صورت استاندارد وجود دارد. نسخه‌های بالاتر حتی دارای سامانه‌ی پارک خودکار و دوربین ۳۶۰ درجه هستند که در تست‌ها دقت بالایی داشتند.

در زمینه‌ی فناوری، سیستم اطلاعات و سرگرمی UVO با دو نمایشگر عریض و رابط کاربری جدید، حالا عملکردی سریع و گرافیکی نزدیک به خودروهای اروپایی دارد. اتصال بی‌سیم Apple CarPlay و Android Auto، شارژر بی‌سیم، نورپردازی داخلی و سقف پانورامای بزرگ، حس لوکس بودن را تکمیل می‌کند. تنها ضعف فنی قابل‌ذکر، کیفیت دوربین عقب در شب است که همچنان کمی نویز دارد و برای خودرویی در این سطح جای بهبود دارد.

سانتافه ۲۰۲۴ ماشینی است که نمی‌خواهد فقط چشم‌گیر باشد، می‌خواهد همه‌چیز را در یک قالب جمع کند؛ ظاهر شجاع، کابین خانوادگی، پیشرانه‌های متنوع و فناوری‌های مدرن. اما در واقعیت، بسته به نوع استفاده‌ات، برداشتت از آن کاملاً متفاوت خواهد بود.

اگر بیشتر مسیرهای شهری و سفرهای خانوادگی دارید، نسخه‌ی هیبرید بهترین انتخاب است: مصرف پایین، سکوت کابین و تجربه‌ی رانندگی بی‌استرس. اگر اهل سفرهای جاده‌ای و کمی ماجراجویی هستی، موتور ۲.۵ لیتری توربو انتخابی پرانرژی است ولی باید با رفتار گاهی نامنظم گیربکسش کنار بیایی. در مقابل، اگر دنبال حس لوکس و خاص‌بودن هستی، طراحی بیرونی جدید و فضای مینیمال داخلی شما را راضی خواهد کرد.

سانتافه جدید خودرویی است که می‌شود عاشق ظاهرش شد، ولی باید با عقل خریدش کرد. هوشمندانه‌ترین تصمیم، انتخاب نسخه‌ای است که با سبک زندگی‌ات هم‌خوان باشد، نه صرفاً آن‌که قوی‌تر یا گران‌تر است. چون سانتافه ۲۰۲۴ دقیقاً همان‌قدر که در ظاهر پیشرفت کرده، در شخصیت هم پخته‌تر شده است؛ یک کراس‌اوور مدرن برای کسانی که هنوز اهل رانندگی واقعی‌اند، نه فقط نمایش تکنولوژی.