نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزد سازمانهای بینالمللی وین روز گذشته با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار و در خصوص نشست آتی شورای حکام گفتگو کردند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه پس از این دیدار نوشت: روسیه، چین و ایران بازیگران اصلی در برنامه هستهای ایران هستند.
وی افزود: آنها تا حد زیادی در مورد چگونگی پیشرفت اوضاع تصمیم میگیرند. سه کشور اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) نیز حق دارند دیدگاه خود را بیان کنند، اما توانایی آنها برای ایفای نقش مثبت بسیار مورد تردید است.
نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است 28 تا 30 آبان ماه در وین برگزار شود.