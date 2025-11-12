میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هماهنگی تهران-پکن-مسکو پیش ازنشست شورای‌حکام

نمایندگان ایران، روسیه و چین در وین پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مدیرکل آژانس دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۳۹۷۵۱
| |
476 بازدید
|
۱
هماهنگی تهران-پکن-مسکو پیش ازنشست شورای‌حکام

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزد سازمان‌های بین‌المللی وین روز گذشته با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و در خصوص نشست آتی شورای حکام گفتگو  کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه پس از این دیدار نوشت: روسیه، چین و ایران بازیگران اصلی در برنامه هسته‌ای ایران هستند. 

وی افزود: آن‌ها تا حد زیادی در مورد چگونگی پیشرفت اوضاع تصمیم می‌گیرند. سه کشور اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) نیز حق دارند دیدگاه خود را بیان کنند، اما توانایی آن‌ها برای ایفای نقش مثبت بسیار مورد تردید است.

نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است 28 تا 30 آبان ماه در وین برگزار شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دیدار تهران ایران مسکو پکن نشست شورای حکام رافائل گروسی میخائیل اولیاوف
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گروسی با پزشکیان دیدار می‌کند
چرا شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر نکرد؟/ جزئیات آنچه در نشست شورای حکام گذشت
بهترین فرصت برای ایران/سهم‌خواهی دقیقه نودی مسکو و پکن/ارز۴۲۰۰ به نام مردم به کام ذی‌نفع
گفتگوی اختصاصی با «طارق رئوف» مدیر ارشد اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی/ قطعنامه ای علیه ایران در شورای حکام صادر نخواهد شد/ آمریکا از اقدام فرانسه و آلمان حمایت نمی کند
واکنش ایران به گزارش‌های گروسی به شورای حکام
توضیحات مدیرکل آژانس درباره بازرسی‌های اخیر در ایران
دیدار تهران و مسکو برای بحث درباره همکاری‌ها
درخوست آژانس از ایران
واکنش گروسی به توافق جایگزین
کلاهبردار ۱۲ هزار میلیاردی از مسکو به تهران منتقل شد
گروسی ایران را به تعامل با آژانس دعوت کرد
واکنش روسیه به ادعای آمریکا درباره پرتاب ماهواره ایران
پاسخ انفعالی گروسی به درز گزارش‌ محرمانه آژانس
اظهارات تازه گروسی درباره مذاکرات
زمان سفر گروسی به تهران مشخص شد
آخرین گزارش مدیرکل آژانس اتمی درباره همکاری با ایران
تهران و پکن خواهر خوانده شدند
توقف حرکت قطار‌های مسافری مسکو و چین
پکن: روابط اقتصادی با ایران مشروع و قانونی است
تعهد چینی‌ها برای تحویل ۳ هزار واگن مترو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
راهبردی؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۰ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۷۰ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cWt
tabnak.ir/005cWt