اعلام محدودیت‌های ۴۸ ساعته در تهران

 محدودیت‌های ۴۸ ساعته به‌دلیل آلودگی هوا در تهران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۶۸
| |
3 بازدید
اعلام محدودیت‌های ۴۸ ساعته در تهران

عکس آرشیوی است.

استانداری تهران اعلام کرد: به‌علت آلودگی هوا، تمام فعالیت‌های ورزشی مدارس در فضای باز در شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند و ورامین ممنوع است.

کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مشکلات تنفسی یا قلبی و نیز بانوان دارای کودک خردسال می‌توانند با هماهنگی مدیر مربوطه دورکار شوند.

صدور مجوز روزانۀ طرح ترافیک در تهران برای ۴۸ ساعت متوقف می‌شود.

فعالیت معادن شن‌و‌ماسه در شهرستان‌های یادشده به‌مدت ۴۸ ساعت تعطیل است.

پلیس راهور تهران و مناطق شرق و غرب از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای دودزا جلوگیری خواهد کرد.

پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
گزارش خطا
