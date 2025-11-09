عکس آرشیوی است.

استانداری تهران اعلام کرد: به‌علت آلودگی هوا، تمام فعالیت‌های ورزشی مدارس در فضای باز در شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند و ورامین ممنوع است.

کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مشکلات تنفسی یا قلبی و نیز بانوان دارای کودک خردسال می‌توانند با هماهنگی مدیر مربوطه دورکار شوند.

صدور مجوز روزانۀ طرح ترافیک در تهران برای ۴۸ ساعت متوقف می‌شود.

فعالیت معادن شن‌و‌ماسه در شهرستان‌های یادشده به‌مدت ۴۸ ساعت تعطیل است.

پلیس راهور تهران و مناطق شرق و غرب از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای دودزا جلوگیری خواهد کرد.