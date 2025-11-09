هوای تهران «قرمز» شد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با توجه به قرار گرفتن وضعیت هوای تهران در شرایط قرمز همه گروه‌های سنی جامعه به ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، عروقی و تنفسی و زنان باردار باید تا حد امکان از منزل خارج نشوند یا در صورت خروج از خانه حتما از ماسک استفاده کنند.

طبق اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در ۲۴ ساعت گذشته نیز وضعیت هوای استان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و عدد ۱۳۶ در وضعیت نارنجی را نشان می‌دهد.

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌ ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۱ روز قابل قبول، ۹۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هشت روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

گفتنی است، پایتخت‌نشینان سال گذشته نیز تنها هفت روز هوای پاک را تجربه کردند و در این سال نیز آسمان تهرانی‌ها بیشتر خاکستری بوده است، اما مردم در این سال ۲۱۴ روز هوای سالم در حد قابل قبول، ۱۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۹ روز هم هوای ناسالم برای همه گروه‌های سنی را تجربه کردند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

هوای تهران در چندین ایستگاه همانند دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱، شهرداری منطقه ۲، پاسداران منطقه ۳، دانشگاه علم و صنعت و شهرداری منطقه ۴، پونک منطقه ۵، ژئوفیزیک، تربیت مدرس و دانشگاه تهران منطقه ۶، ستاد بحران منطقه ۷، گلبرگ منطقه ۸، میدان فتح منطقه ۹، شهرداری و پارک رازی منطقه ۱۱، میدان امام خمینی منطقه ۱۲، سرخه حصار و پیروزی منطقه ۱۳، پارک شکوفه منطقه ۱۴، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت منطقه ۱۷، شادآباد منطقه ۱۸، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری و فرمانداری شهری منطقه ۲۰، شهرداری منطقه ۲۱، شهرداری، شهرک چشمه و وردآورد در منطقه ۲۲ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.