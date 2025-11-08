میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین خبر سخنگوی شورای نگهبان از رفع فیلتر تلگرام

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور موافقت کرده است، اما به دلیل ابهام در برخی بندهای مرتبط با صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، این مصوبه برای اصلاح به مجلس بازگشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۷۳
| |
240 بازدید
|
۲

آخرین خبر سخنگوی شورای نگهبان از رفع فیلتر تلگرام

طحان نظیف با اعلام موافقت شورای نگهبان با حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، ابهام و اشکالی نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.

وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.

ابهام در تعیین نرخ خرید و فروش ارز

سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.

طحان‌نظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

طحان‌نظیف: رفع فیلتر تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق شد

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: در خصوص موضوع رفع فیلتر تلگرام، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی نیازمند اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است.

ماهیت این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا چنین توافقی تعهدآور برای کشور است یا ماهیت آن به موافقت‌نامه یا قرارداد نزدیک می‌شود.

بنابراین تا زمانی که متن و جزئیات دقیق توافق ارائه نشود، امکان اعلام نظر حقوقی درباره آن وجود ندارد.

طحان نظیف حذف صفر بانک مرکزی شورای نگهبان پول ملی خبر فوری
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
هیچ دردی دوا نخاهد کرد.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
اخ اخ واقعن همین یدونه مونده بود که تصویب بشه و همه چی حل شه که خداروووووشکر نهایی شد. چجووری تششکر کنیم
