ساخت یک فرودگاه بین‌المللی تنها ساخت یک باند بلند و چند سوله نیست؛ فرودگاه، در واقع یک شهر کوچک با قوانین جهانی، زیرساخت‌های پیچیده و معماری دقیق است که باید هم‌زمان پاسخگوی انسان، ماشین، هوا و زمان باشد.

فرودگاه، قلب تپنده‌ی ارتباط جهانی/ هر آنچه راجع به فرودگاه باید بدانیم!

هر متر از باند، هر چراغ روی تاکسی‌وی و هر پیچ در مسیر مسافران، بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) طراحی می‌شود. در این گزارش، روند شکل‌گیری یک فرودگاه مدرن از نقطه صفر را بررسی می‌کنیم.

انتخاب محل؛ تصمیمی که سرنوشت فرودگاه را تعیین می‌کند

فرودگاه امام خمینی تهران به دلیل موقعیت بادی جنوب پایتخت، در جهت شمال‌غربی – جنوب‌شرقی ساخته شد تا برخاست و فرود هواپیماها با کمترین مقاومت هوا و بیشترین ایمنی انجام شود.

به گزارش تابناک؛نخستین مرحله، انتخاب محل احداث فرودگاه است؛ جایی که باید در عین نزدیکی به شهر، از خطرات زیست‌محیطی، تراکم جمعیتی، و محدودیت‌های توپوگرافی دور باشد. مهندسان ژئوتکنیک، هواشناسان و متخصصان کنترل ترافیک هوایی در کنار هم داده‌ها را بررسی می‌کنند.

جهت وزش باد در طول سال، ارتفاع از سطح دریا، نوع خاک و حتی مسیر پرندگان در آن منطقه بررسی می‌شود. مثلاً فرودگاه امام خمینی تهران به دلیل موقعیت بادی جنوب پایتخت، در جهت شمال‌غربی – جنوب‌شرقی ساخته شد تا برخاست و فرود هواپیماها با کمترین مقاومت هوا و بیشترین ایمنی انجام شود.

خاک منطقه باید توان تحمل بار سنگین هواپیما را داشته باشد. برای هواپیماهای پهن‌پیکر مانند بوئینگ ۷۷۷ یا ایرباس A350، فشار واردشده بر سطح زمین در هنگام فرود بسیار زیاد است و نیاز به باندهایی با لایه‌ریزی چندگانه‌ی آسفالت و بتن مخصوص دارد.

باند پرواز؛ ستون فقرات فرودگاه

طراحی این مسیرها باید به گونه‌ای باشد که هواپیماها بدون توقف طولانی، با ایمنی بالا به موقعیت پروازی خود برسند.

باند پرواز یا Runway، قلب تپنده‌ی هر فرودگاه است. طول، عرض و نوع جنس آن بر اساس نوع هواپیماهای مورد انتظار تعیین می‌شود.

برای پروازهای بین‌المللی، حداقل طول باند بین ۳۲۰۰ تا ۴۲۰۰ متر و عرض آن ۴۵ متر یا بیشتر است. این ابعاد به هواپیماهای پهن‌پیکر اجازه می‌دهد با بار کامل برخیزند یا در هوای گرم و ارتفاع زیاد، فرود امنی داشته باشند.

زیرسازی باند شامل چندین لایه است:

لایه زیرین (Subgrade) که خاک فشرده‌ی منطقه است. لایه اساس و زیراساس (Base/Subbase) از مصالح شکسته و مقاوم. لایه رویه (Surface Course) که معمولاً بتن قیری مخصوص یا بتن مسلح است.

در کنار باند، تاکسی‌وی‌ها (Taxiways) مسیرهایی هستند که هواپیماها از طریق آن‌ها بین باند، آشیانه و ترمینال حرکت می‌کنند. طراحی این مسیرها باید به گونه‌ای باشد که هواپیماها بدون توقف طولانی، با ایمنی بالا به موقعیت پروازی خود برسند.

برج مراقبت؛ مغز متفکر فرودگاه

هر حرکت در محدوده فرودگاه، از حرکت یک خودروی سوخت‌رسان تا چرخیدن یک هواپیما در رمپ، باید با هماهنگی کامل برج انجام شود.

هیچ پروازی بدون دستور برج مراقبت انجام نمی‌شود. برج مراقبت (ATC Tower) نقطه‌ای است که کنترل ترافیک هوایی زمین و آسمان را در دست دارد. این برج باید دید مستقیم به باندها، تاکسی‌وی‌ها و محوطه داشته باشد.

درون برج، متخصصان کنترل پرواز با استفاده از رادار، سامانه‌های VHF، تجهیزات ارتباطی و داده‌های ICAO، هر لحظه موقعیت هواپیماها را مدیریت می‌کنند. ارتفاع برج معمولاً بین ۴۰ تا ۶۰ متر است، اما در فرودگاه‌های بزرگ مانند دبی یا استانبول به بیش از ۹۰ متر نیز می‌رسد.

هر حرکت در محدوده فرودگاه، از حرکت یک خودروی سوخت‌رسان تا چرخیدن یک هواپیما در رمپ، باید با هماهنگی کامل برج انجام شود.

ترمینال؛ جایی که مهندسی و انسانیت تلاقی می‌کنند

ترمینال تنها ساختمانی بزرگ به نظر می‌رسد، اما در واقع یکی از پیچیده‌ترین سازه‌های مهندسی و مدیریتی است. طراحی ترمینال باید هم‌زمان پاسخگوی جریان مسافر، امنیت، سوخت، بار و گمرک باشد.

ترمینال تنها ساختمانی بزرگ به نظر می‌رسد، اما در واقع یکی از پیچیده‌ترین سازه‌های مهندسی و مدیریتی است. طراحی ترمینال باید هم‌زمان پاسخگوی جریان مسافر، امنیت، سوخت، بار و گمرک باشد.

در فرودگاه‌های مدرن، طرح ترمینال‌ها معمولاً به سه مدل تقسیم می‌شود:

Pier (شاخه‌ای): مسیر‌های منشعب از ساختمان اصلی برای دسترسی به گیت‌ها؛ مانند فرودگاه امام خمینی.

Satellite (جزیره‌ای): گیت‌ها در یک ساختمان مرکزی جداگانه قرار دارند که با ترن یا تونل به ترمینال اصلی متصل‌اند (مثل فرودگاه هنگ‌کنگ).

Linear (خطی): مسیر مستقیم با گیت‌های پشت‌سرهم، برای کارایی بیشتر (مانند استانبول جدید).

در طراحی داخلی ترمینال، اصول روان‌شناسی محیط و جهت‌یابی بسیار مهم است. رنگ‌ها، تابلو‌ها و نورپردازی‌ها باید به گونه‌ای باشند که مسافر بدون سردرگمی مسیر خود را پیدا کند. از طرفی تهویه، عایق صوتی، و مقاومت در برابر آتش از استاندارد‌های الزامی هستند.