برخی رسانههای عربی از جمله روزنامه «الشرق الاوسط» گزارش دادهاند که ایالات متحده، به عراق نسبت به واکنش احتمالی گروههای مسلح به عملیات نظامی آمریکا در منطقهای نزدیک به عراق در روزهای آینده هشدار داده است.
به گزارش تابناک به نقل از خراسان، به نظر میرسد که خاک عراق در وهله اول هدف اصلی و مستقیم این حمله نباشد؛ هر چند احتمال حملاتی پراکنده در داخل عراق نیز وجود دارد.
در واقع، اگر «هدف اصلی» این عملیات در خاک عراق و علیه «حشد الشعبی» باشد، شاید چندان هم منطقی نباشد که واشنگتن پیشاپیش اعلام کند «ما حمله میکنیم اما شما واکنش نشان ندهید»، زیرا آشکار است که در صورت حمله، این گروهها واکنش دهند. به همین علت، احتمالا آمریکا با این هشدار به عراق تلاش میکند که مانع مداخله حشد الشعبی در یک درگیری جدید علیه طرف دیگری در منطقه شود و آن را از ورود به این درگیری بازدارد.
با این حال، اکنون پرسش این است که آمریکا و اسرائیل قصد دارند به کدام کشور یا منطقه در خاورمیانه حمله کند؟ طی روزهای اخیر، تمرکز اصلی آمریکا و اسرائیل بر لبنان و حزبا... بوده است. از این رو بسیار محتمل است دو طرف قصد انجام حملات هماهنگ و گسترده علیه حزبا... را داشته باشند.
در عین حال نیز احتمال حمله مجدد به ایران هنوز وجود دارد و منتفی نیست و چندان هم پایین نیست.
یکی دیگر از اهداف احتمالی، میتواند انصارا... یمن باشد؛ هرچند به نظر میرسد یمن نیز در این مقطع هدف اصلی این حمله قریب الوقوع نباشد؛ ولی چه بسا به عنوان هدفی فرعی در کنار هدف اصلی مورد حمله قرار گیرد.
واقعیت این است که آمریکا و دولت ترامپ بار دیگر وارد بازی پیچیدهای از فریب و ابهام شدهاند. در دو هفته اخیر در سطح رسانهای و اعلامی چنان سخن میگفتند و موضع میگرفتند که انگار ونزوئلا به زودی هدف حمله قرار میگیرد. این احتمال جدی است، اما هیچ بعید نیست که این تمرکز بر ونزوئلا در بعد رسانهای پوششی برای تدارک حمله به نقطهای دیگر از جهان نیز بوده باشد.
در مجموع، منطقه اکنون آبستن تحولات بزرگ و تازهای است که میتواند معادلات ژئوپلیتیکی را بار دیگر دگرگون و وارد مرحله جدیدی از درگیری کند.
حالا باید دید سفر پنج شنبه گذشته تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران به کشور عمان چه ارتباطی با تحرکات نظامی آتی امریکا در منطقه دارد. آیا آمریکا واقعا پیام آمادگی ازسرگیری مذاکره داده است؟ محتوای این پیام احتمالی چیست؟ به فرض صحت، آیا دوباره متضمن هشدار و مهلتی است؟ و آیا ممکن است باز نوعی عملیات فریب باشد؟ یا این که هدف مهار واکنش تهران در صورت وقوع جنگی دیگر علیه حزب ا... است؟ یا....
فعلا باید منتظر ماند و دید اساسا عملیاتی در آینده بسیار نزدیک اتفاق میافتد و اگر رخ دهد جغرافیای آن کجاست و....