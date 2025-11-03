آنفلوآنزا از مهمترین بیماریهای ویروسی پاییز و زمستان است که با شروع ناگهانی و علائم شدید ظاهر میشود. سرعت انتقال نوع A افزایش یافته و کودکان عامل اصلی گسترش آن هستند. شناخت علائم، تفاوتهای آن با سرماخوردگی و راههای درمان و پیشگیری—بهویژه واکسیناسیون—برای محافظت از گروههای پرخطر ضروری است.
به گزارش همشهری آنلاین، با شروع فصل پاییز، ویروسهای تنفسی مختلفی مانند سرماخوردگی، کووید-۱۹ و آنفلوآنزا شدت میگیرند. بسیاری از افراد تفاوت این بیماریها را نمیشناسند و نمیدانند چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنند.
دکتر آذرخش آذران، متخصص ویروسشناسی پزشکی از وضعیت شیوع ویروسها، علائم آنفلوآنزا، تفاوت آن با دیگر بیماریها، اصول واکسیناسیون و روشهای درمانی میگوید که موارد مهم آن را به طور خلاصه در ادامه میخوانید.
به گفته آذران، فصل پاییز زمان اوج بروز بیماریهای ویروسی تنفسی است. این بیماریها بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی میتوانند خطرناک باشند. ویروسهایی مانند رینوویروس، آنفلوآنزا، کووید-۱۹، روتاویروس، سینوزیت و التهاب گوش میانی در این فصل شیوع بالایی دارند.
اطلاعات امسال بیشتر از کشور استرالیا بهدست آمده است؛ جایی که هماکنون سه ویروس آنفلوآنزای A، RSV و کرونا همزمان در گردشاند. نکته مثبت این است که ویروس آنفلوآنزا تغییر آنتیژنتیکی نداشته و واکسن موجود همچنان با سویه در گردش منطبق است.
آذران تأکید میکند که پوشش ناکافی واکسیناسیسیون دلیل اصلی گردش گسترده ویروس در کودکان و بروز موارد شدید در بزرگسالان است. اغلب موارد انتقال از سوی کودکان رخ میدهد، اما شدت بیماری در افراد بالای ۶۵ سال و بیماران زمینهای میتواند بسیار بالا باشد.
یکی از مهمترین شاخصهای افتراق آنفلوآنزا از سرماخوردگی و کووید-۱۹، شروع ناگهانی علائم است. مهمترین نشانهها عبارتاند از:
به گفته این متخصص، عوارض بیماری به دو دسته تقسیم میشود:
عوارض ریوی
عوارض خارج ریوی
آنفلوآنزا در بیماران قلبی و ریوی میتواند موجب تشدید بیماریهای زمینهای شود.
تشخیص این بیماریها گاهی از نظر بالینی دشوار است، اما یک تفاوت کلیدی وجود دارد:
آنفلوآنزا: شروع بسیار ناگهانی
سرماخوردگی و کووید-۱۹: شروع تدریجی و خفیف
در سرماخوردگی معمولاً درد عضلانی شدید وجود ندارد و علائم بهمرور ظاهر میشوند. برای تشخیص قطعی، آزمایش لازم است.
در کشور سه نوع واکسن در دسترس است: دو نوع خارجی (مناسب برای همه افراد بالای ۶ ماه) و یک نوع ایرانی (مخصوص افراد بالای ۱۸ سال).
دستور تزریق در کودکان
گروههای اولویتدار
به دلیل محدودیت تعداد واکسن، اولویت با افراد زیر است:
راههای پیشگیری غیر دارویی
درمان بیماری شامل مراقبتهای حمایتی و درمان دارویی است.
۱. مراقبتهای اولیه
۲. درمان دارویی