En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای بابک زنجانی اعلام شد

در حالی که از مجموع دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران تنها 16 میلیون یورو تسویه شده است، میثم ظهوریان نماینده مجلس خبر داد قوه قضاییه با وجود چند مرتبه استمهال، بار دیگر فرصت دوماهه‌ای برای تسویه مابقی بدهی به زنجانی داده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۹۸
| |
1209 بازدید
|
۴

ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای بابک زنجانی اعلام شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد قوه‌ قضاییه با وجود بدهی معوق سنگین بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، بار دیگر و به‌مدت دو ماه به او فرصت داده تا نسبت به تسویه باقیمانده بدهی خود اقدام کند؛ فرصتی که به گفته کارشناسان، احتمالاً آخرین مهلت قانونی زنجانی برای تعیین‌تکلیف بدهی است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، «میثم ظهوریان» نماینده مجلس در صفحه شخصی خود اعلام کرد که تا این لحظه از مجموع 2 میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران، تنها 16 میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده است.

او نوشت: خوب است آقای ‎بابک زنجانی به‌جای تحلیل وضعیت بانک آینده، ابتدا بدهی خود به بانک مرکزی و شرکت نفت را تسویه کند. تاکنون از 2 میلیارد یورو بدهی وی به شرکت نفت، تنها 16 میلیون یورو پرداخت شده و علیرغم چند بار استمهال مهلت تسویه از سوی دستگاه قضایی، مابقی بدهی همچنان باقی است.

به گفته ظهوریان، زنجانی طی مراحل گذشته برای تسویه بدهی، پیشنهاد داده بود که مابقی مبلغ از طریق تحویل یک فلز گران‌بها و یک‌بار دیگر با رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پرداخت شود، اما هیچ‌کدام از این پیشنهادها مورد پذیرش نهادهای ذی‌ربط قرار نگرفت.

وی همچنین افزود که ادعای زنجانی درباره مصادره مبلغ نقدی حساب FIIB از سوی شرکت کرسنت نیز رد شده است.

ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای بابک زنجانی اعلام شد

این نماینده مجلس تأکید کرد: با اصرار دستگاه قضایی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه‌ی مابقی بدهی به وی داده شده که منطقاً باید آخرین فرصت محسوب شود.

بنابراین گزارش، پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های سنگین نفتی مربوط به دوران تحریم است که از سال‌ها پیش در حال رسیدگی قرار دارد و رقم بدهی او به دولت ایران بالغ بر دو میلیارد یورو برآورد می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اقتصاد بانک بابک زنجانی بدهی قوه قضاییه نماینده مجلس بانک آینده
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هزینه تامین بدهی کشورهای در حال توسعه رکورد زد
آخرین وضعیت تسویه بدهی بابک زنجانی
عملیات بازار باز به زبان ساده
بدهی عمومی آمریکا سر به فلک کشید
آمادگی یک ناشناس برای پرداخت بدهی زنجانی
دارايي بابك‌زنجاني كفاف بدهي‌اش را نمي‌دهد
معامله مسئولان آسیایی بر سر اموال بابک زنجانی
اطلاع‌رسانی دلهره‌آور! 
آمریکا در آستانه فاجعه بدهی
دولتهای ایران بانک ها را لبه پرتگاه بردند
بدهی عمومی آمریکا به رکورد ۳۲ تریلیون دلار رسید
رقم باورنکردنی بدهی بابک زنجانی و معادل آن در ایران
۱۵۷۶ میلیون دلار بدهی خارجی دولت کاهش یافت
دویچه بانک هشدار داد
اخطار رئیس قوه قضائیه به بانک‌ها؛ هیچ کارگاه و کارخانه‌ای نباید با تملک بانک‌ها از تولید بیفتد
بدهی بابک زنجانی چقدر است؟
اسامی 9 بانک ایرانی که بدهی‌های نفتی هند را دریافت می‌کنند
بدهی ٤٠ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به بانک‌ها
اعتراف بابك زنجاني: من ويترين افراد پشت پرده‌ام
سخنگوی قوه قضائیه: بابک زنجانی در زندان است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
9
پاسخ
قوه قضاییه که می فرمود نه تنها تموم شده بدهی های ایشون ، بلکم خیلی بیشتر هم داده

کی راست می گه کی دروغ

یعنی تو این مملکت به چیزی میشه اعتماد کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
4
پاسخ
بابک زنجانی عروسک بود
عروسک گردان اصلی که بود؟؟
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
5
پاسخ
ایشان با قید چه وثیقه ای آزاد است !؟ وقتی حکم قطعی شده که وثیقه معنی ندارد باید تسویه کند تا آزاد شود !؟ کی پشت این تخلف آشکار است !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
همه خوردن و بردن این بنده خدا داره تو داخل سرمایه گذاری میکنه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۵ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c1O
tabnak.ir/005c1O