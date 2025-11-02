رویترز نوشت: در حالی که ترامپ رییس جمهوری آمریکا به وزارت جنگ این کشور دستور داده آزمایش‌های هسته‌ای را از سر بگیرد، کرملین اعلام کرد: موشک‌ها و اژدری که توسط روسیه آزمایش و معرفی شده برای آزمایش هسته‌ای به کار نرفته‌اند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار داشت: آزمایش موشک بوروستنیک و اژدر پوسایدون، آزمایش هسته‌ای محسوب نمی‌شوند. با این حال پسکوف هشدار داد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این هشدار داده بود که اگر هر کشوری از تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای خارج شود، روسیه نیز از این اقدام پیروی خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، پسکوف با اشاره به موضع پوتین گفت: «اگر هر قدرتی از تعلیق [آزمایش سلاح‌های هسته‌ای] خارج شود، روسیه نیز این کار را خواهد کرد.»

کرملین همچنین خاطرنشان کرد که واشنگتن هیچ اطلاعی در مورد بیانیه ترامپ در مورد آزمایش سلاح‌های هسته‌ای به روسیه ارائه نکرده است. علاوه بر این، روسیه در مورد پیشنهاد پوتین برای پایبندی به پیمان استارت جدید پس از انقضای آن، «پاسخ‌های مشخصی» از واشنگتن دریافت نکرده است.

