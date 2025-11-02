مرسدس‌بنز تصمیم گرفته تولید کراس‌اوور تمام‌برقی EQB را متوقف کند؛ مدلی که تنها سه سال از عمرش می‌گذرد و قرار بود پلی میان دنیای درون‌سوز و آینده‌ی برقی این برند باشد. اما ساختار قدیمی، فروش پایین و رقابت سنگین با مدل‌های تازه‌تر، سرانجام باعث شد EQB از خط تولید خارج شود تا جای خود را به نسل جدید محصولات برقی با پلتفرم اختصاصی MMA بدهد.

به گزارش تابناک؛مرسدس‌بنز سال‌هاست در مسیر برقی‌سازی کامل محصولاتش حرکت می‌کند؛ مسیری که با مدل‌های سری EQ آغاز شد و قرار بود نقطه‌ی عطفی در تاریخ این برند باشد. اما یکی از اعضای این خانواده، یعنی EQB، اکنون به پایان راه خود نزدیک شده است. خودرویی که با هدف پر کردن شکاف میان کراس‌اوور‌های کامپکت و مدل‌های خانوادگی بزرگ‌تر طراحی شده بود، حالا قرار است از خطوط تولید حذف شود؛ تصمیمی که به‌خودی‌خود پرسش‌های زیادی درباره‌ی استراتژی جدید مرسدس ایجاد کرده است.

EQB نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ بر پایه‌ی پلتفرم GLB معرفی شد؛ یعنی برخلاف مدل‌های تمام‌برقی اختصاصی مرسدس (مثل EQE یا EQS) از همان پلتفرم خودرو‌های درون‌سوز استفاده می‌کرد. این انتخاب در ظاهر اقتصادی به نظر می‌رسید، اما از همان ابتدا ضعف ذاتی در طراحی مهندسی را رقم زد. پلتفرمی که برای موتور‌های بنزینی ساخته شده بود، وقتی میزبان باتری و موتور برقی شد، در وزن، فضا و کارایی محدودیت‌هایی جدی پیدا کرد.

از نظر ظاهری، EQB تلاش کرد چهره‌ای مدرن‌تر نسبت به GLB داشته باشد. جلوپنجره‌ی بسته و چراغ‌های LED پیوسته در جلو و عقب، زبان طراحی خانواده EQ را یادآوری می‌کردند، اما در مجموع بدنه‌ی جعبه‌ای و سنتی آن کمتر به‌روز شده بود. در داخل کابین نیز مرسدس همان طراحی آشنا با دریچه‌های توربینی و نمایشگر دوگانه MBUX را حفظ کرد، اما برخلاف مدل‌های جدیدتر، فضای داخلی همچنان حس یک خودروی تبدیل‌شده را می‌داد نه محصولی کاملاً برقی.

EQB در نسخه‌های مختلفی عرضه شد؛ از مدل EQB ۲۵۰ با یک موتور و دیفرانسیل جلو تا مدل‌های EQB ۳۰۰ و EQB ۳۵۰، ۴MATIC با دو موتور و سیستم چهارچرخ محرک. قوی‌ترین نسخه توان تولید حدود ۲۹۰ اسب بخار و گشتاور ۵۲۰ نیوتن‌متر داشت. شتاب صفر تا صدش حدود ۶ ثانیه بود، عددی مناسب برای یک کراس‌اوور خانوادگی. اما باتری ۶۶٫۵ کیلووات‌ساعتی آن محدودکننده‌ی اصلی محسوب می‌شد؛ زیرا برد واقعی در شرایط عادی کمتر از ۳۵۰ کیلومتر بود، آن‌هم برای خودرویی با وزنی نزدیک به ۲.۲ تُن.

در بازار‌های اروپایی و آمریکایی، EQB به‌عنوان گزینه‌ای خانوادگی و نسبتاً اقتصادی‌تر نسبت به EQC عرضه شد. حتی نسخه‌ی هفت‌نفره‌ی آن نیز در برخی کشور‌ها موجود بود تا مرسدس بتواند خانواده‌هایی را جذب کند که به خودروی برقی نیاز دارند، اما نمی‌خواهند سراغ شاسی‌بلند‌های غول‌پیکر بروند. با این حال، عملکرد فروش آن هیچ‌گاه چشمگیر نبود. بر اساس آمار منتشرشده، فروش EQB در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۵۰ هزار دستگاه در سراسر جهان بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از انتظارات مرسدس.

دلیل اصلی این افت رقابت شدید در بازار خودرو‌های الکتریکی کامپکت بود. در همین بازه، برند‌هایی مانند Tesla Model Y، Volvo EX۴۰، BMW iX۱ و حتی BYD Tang با کارایی بالاتر و فناوری پیشرفته‌تر وارد میدان شدند. EQB نه از نظر برد، نه از نظر فناوری شارژ، و نه از نظر قیمت رقابتی نبود. سیستم شارژ سریع آن تنها تا ۱۰۰ کیلووات توان داشت که در مقایسه با رقبای جدید – که به بیش از ۲۰۰ کیلووات رسیده‌اند زمان شارژ را طولانی می‌کرد.

مرسدس تلاش کرد با به‌روزرسانی نرم‌افزاری و تغییرات جزئی در طراحی، عمر EQB را طولانی‌تر کند، اما ساختار قدیمی پلتفرم اجازه‌ی ارتقای جدی را نمی‌داد. در واقع، اشتوتگارتی‌ها متوجه شدند که ادامه‌ی تولید خودرو‌های برقی بر پایه‌ی شاسی‌های بنزینی، تنها باعث افزایش هزینه و افت کارایی می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند EQB را کنار بگذارند و تمرکز را روی نسل جدیدی از محصولات تمام‌برقی با پلتفرم MMA بگذارند؛ پلتفرمی که به طور ویژه برای خودرو‌های برقی طراحی شده و نخستین بار در مدل آینده‌ی EQA جدید و سدان CLA برقی به کار خواهد رفت.

از دید تحلیلی توقف تولید EQB در واقع نشانه‌ی بلوغ فکری مرسدس در دوران گذار برقی‌سازی است. خودرویی که قرار بود پلی باشد میان دنیای بنزینی و آینده‌ی برقی، حالا قربانی همان گذار شده است. EQB ثابت کرد که استفاده از پلتفرم مشترک با موتور‌های درون‌سوز، شاید در کوتاه‌مدت مقرون‌به‌صرفه باشد، اما در بلندمدت مانعی برای توسعه‌ی فناوری‌های نو است.

منابع نزدیک به مرسدس گفته‌اند که هزینه‌ی نگهداری خط تولید EQB دیگر توجیه اقتصادی ندارد. فروش محدود در اروپا، کاهش تقاضا در چین، و برنامه‌ریزی برای عرضه‌ی نسل تازه‌ی EQC و CLA برقی، باعث شده EQB عملاً از سبد محصولات آینده حذف شود. حتی برخی گزارش‌ها اشاره دارند که قطعات و طراحی داخلی EQB با استاندارد‌های جدید ایمنی و نرم‌افزاری اتحادیه اروپا نیز سازگاری کامل ندارند.

EQB نه از نظر فنی شکست خورده بود و نه از نظر طراحی، اما قربانی سرعت بالای تحول صنعت خودرو شد. مدلی که تنها سه سال پس از تولد، در سایه‌ی نسل جدید فناوری‌ها به حاشیه رفت.

مرسدس بنز در حالی EQB را به تاریخ می‌سپارد که حالا می‌خواهد با نسل تازه‌ی محصولات MMA نشان دهد اشتباه‌های گذشته را تکرار نخواهد کرد. اما برای بسیاری از کارشناسان، EQB در یاد‌ها می‌ماند به‌عنوان نمونه‌ای از دوره‌ای که خودروسازان بزرگ هنوز دقیق نمی‌دانستند چگونه باید از بنزین به برق مهاجرت کنند.