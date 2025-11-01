به گزارش تابناک؛من هیچ علاقهای به خودروهای برقی ندارم سکوت، محدودیت شارژ، هزینههای باتری و نبود صدای موتور برایم مثل یک غذای بینمک است. اما دنیای خودرو دارد به سمتی میرود که دیگر نمیشود ننوشت. به اجبار، باید دربارهی نیسان آریا ۲۰۲۶ بنویسم؛ خودرویی که با طراحی مدرن و فناوری بالا آمده تا نشان دهد ژاپن هنوز هم در دنیای الکتریکیها حرفی برای گفتن دارد، حتی اگر هنوز برای کشور ما و سبک رانندگیمان آماده نباشد.
وقتی به نیسان آریا نگاه میکنی، حس میکنی بین دو دنیا مانده؛ از یک سو آرام و مینیمال است، از سوی دیگر هنوز بویی از اصالت و نظم ژاپنی دارد. طراحی بیرونی ساده است، اما حسابشده. جلوپنجره بستهشدهاش نشان میدهد دیگر خبری از موتور درونسوز نیست و فرم بدنه، ترکیبی از سادگی و آیندهنگری است. آریا در ابعاد یک کراساوور متوسط عرضه میشود، با طولی نزدیک به ۴.۶ متر و فاصله محوری مناسب که فضای خوبی برای سرنشینان فراهم کرده. داخل کابین هم با دو نمایشگر بزرگ ۱۲.۳ اینچی، نورپردازی هوشمند، و مواد نرم و باکیفیت در تودوزی، حس آرامش و سکوت خاصی به راننده میدهد.
نیسان آریا در چند نسخه مختلف عرضه شده است. مدل پایه با باتری ۶۳ کیلوواتساعت و دیفرانسیل جلو، حدود ۲۱۵ اسببخار قدرت دارد و شتاب صفر تا صد آن حدود ۸ ثانیه است. نسخه قویتر با باتری ۸۷ کیلوواتساعت، قدرت را به نزدیک ۲۴۰ اسببخار میرساند و میتواند تا ۵۰۰ کیلومتر با یک بار شارژ حرکت کند. اما جذابترین نسخه، مدل دو موتورهی e-۴ORCE است که با سیستم تمامچرخمحرک، حدود ۳۹۰ اسببخار قدرت و ۶۰۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. این مدل تنها در ۵.۵ ثانیه از حالت سکون به صد کیلومتر بر ساعت میرسد — عددی که در دنیای خودروهای برقی میانرده بسیار قابلقبول است.
نیسان آریا هنوز در بخش شارژ سریع به پای رقبای اصلیاش مثل تسلا مدل Y یا بیوایدی سیلاین نمیرسد. توان شارژ سریع آن حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلووات است، یعنی برای رسیدن از ۲۰ تا ۸۰ درصد شارژ باید حدود نیم ساعت منتظر ماند. در مقابل، تسلا با شارژرهای ۲۵۰ کیلوواتی، همین کار را در کمتر از ۲۰ دقیقه انجام میدهد. اما نباید از سیستم کنترل کشش هوشمند نیسان با نام e-۴ORCE گذشت؛ سیستمی که توان موتورهای جلو و عقب را بهطور دقیق مدیریت میکند و پایداری بالایی به خودرو در پیچها و مسیرهای لغزنده میدهد.
در بخش امکانات، آریا جدید مجموعهای از سیستمهای کمکی راننده مانند ProPilot Assist، کروز کنترل تطبیقی، حفظ بین خطوط، ترمز خودکار اضطراری و سیستم پارک خودکار دارد. اما باید واقعبین بود؛ این فناوریها هرچقدر هم پیشرفته باشند، در کشور ما که جادهها خطکشی مشخص ندارند، موتورسیکلت از هر طرف رد میشود و رانندگان منطق خاص خودشان را دارند، عملاً به دردسر تبدیل میشوند. من خودم هنوز تجربه رانندگی با آریا را ندارم، اما از تجربه رانندگی با سیستمهای مشابه در خودروهای برقی دیگر فهمیدهام که این فناوریها، برای جادههای منظم اروپا طراحی شدهاند، نه خیابانهای پرهیاهوی ما.
قیمت آریا در بازار اروپا بین ۴۵ تا ۵۰ هزار یورو عرضه میشود. یعنی اگر روزی پایش به ایران باز شود، با احتساب هزینههای واردات و عوارض، احتمالاً باید بین ۵ تا ۷ میلیارد تومان برای آن پرداخت کرد. در این بازه، رقبای جدی مثل تسلا مدل Y، فولکسواگن ID.۴ و هیوندای آیونیک ۵ حضور دارند که هر کدام ویژگی خاص خودشان را دارند. تسلا با عملکرد بهتر، فولکس با هندلینگ دقیقتر و هیوندای با طراحی متفاوتتر شناخته میشوند. نیسان سعی کرده میان این رقبا تعادلی منطقی برقرار کند؛ نه هیجانانگیز مثل تسلا است و نه خشک و ساده مثل فولکس، اما در میانهی این دو ایستاده محافظهکارانه و حسابشده.
نیسان آریا خودرویی مدرن و تکنولوژیک است؛ اما برای کشوری مثل ما که هنوز زیرساخت شارژ الکتریکیاش محدود است، انتخابی منطقی نیست. دوام باتری در گرمای تابستان، دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش، و حتی عادت رانندگی ما، همه چالشهایی هستند که این خودرو هنوز نمیتواند از پسشان بربیاید.
آریا ۲۰۲۶ برای کسانی ساخته شده که به آینده ایمان دارند؛ کسانی که دوست دارند ساکت، بیصدا و بیدغدغه حرکت کنند. اما من هنوز آن صدای خشن موتور، تعویض دندههای زنده و لرزش بدنه هنگام گاز دادن را ترجیح میدهم. شاید روزی که خیابانها شارژر دارند و زیرساختها واقعی شوند، آریا بتواند جای خودش را در دل من هم باز کند. اما فعلاً، این یک خودروی برقیِ محترم است که من با اجبار دربارهاش مینویسم نه از علاقه.