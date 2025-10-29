به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه ایکانومیک تایمز گزارش داده که آمریکا تا اوایل سال آینده میلادی معافیت تحریمهای بندر چابهار را تمدید کرده است.
به نوشته این روزنامه، این بندر برای طرح اتصال منطقهای دهلینو بسیار حیاتی است زیرا بهعنوان دروازهای به افغانستان و آسیای مرکزی–روسیه شرقی عمل میکند.
معافیت از تحریمهای آمریکا دیروز سهشنبه منقضی شد، اما دهلینو توانست تمدید آن را تا اوایل سال آینده میلادی از واشنگتن بگیرد.
پیشتر همین رسانه گزارش داده بود که دهلینو در تلاش برای دریافت تمدید معافیت از تحریمهاست و این موضوع در دست بررسی قرار دارد. هند پیشتر توانسته بود تا ۲۸ اکتبر معافیت تحریم بندر را دریافت کند، در حالی که آمریکا قبلا مهلت ۲۹ سپتامبر را برای لغو این معافیت تعیین کرده بود.
هند، در تاریخ ۱۳ ماه می ۲۰۲۴، قراردادی ۱۰ ساله برای بهرهبرداری از بندر چابهار امضا کرد. این توافق بلندمدت بین شرکت «Indian Ports Global Limited» و «سازمان بنادر و دریانوردی ایران» منعقد شد. بندر چابهار برای گسترش همکاریهای اقتصادی هند و افغانستان و ارسال کمکهای بشردوستانه اهمیت دارد.
به نوشته این روزنامه هندی، طالبان نیز علاقهمند به استفاده موثر از بندر چابهار برای گسترش روابط بینالمللی خود است.
برنامههایی نیز برای اتصال بندر چابهار به «کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب» و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. ازبکستان، یکی از شرکای آسیای مرکزی هند نیز ابراز امیدواری کرده که دهلینو نگرانیهای مربوط به بندر چابهار را برطرف کند.
همچنین گزارش شده است که روسیه قصد دارد از طریق قزاقستان و ازبکستان، از بندر چابهار برای تجارت با هند و سایر نقاط آسیا استفاده کند.