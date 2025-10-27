En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش نماینده اتحادیه عرب به نقشه نتانیاهو درباره غزه

نماینده اتحادیه عرب در نشست شورای امنیت درباره فلسطین تأکید کرد که کشورهای غرب آسیا هرگز اجازه سلطه رژیم صهیونیستی بر منطقه را نخواهند داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۷۷
| |
1431 بازدید

واکنش نماینده اتحادیه عرب به نقشه نتانیاهو درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از رسانه‌های فلسطین، «ماجد عبدالعزیز» نماینده اتحادیه عرب در نشست شورای امنیت درباره فلسطین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید دست از رویای «اسرائیل بزرگ» بردارد.

نماینده اتحادیه عرب افزود: آتش‌بس در غزه باید زمینه‌ساز مذاکرات نهایی برای دستیابی به راه‌حل دودولتی باشد و ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ مبارزه خواهند کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش تر در گفت وگو با شبکه صهیونیستی «آی ۲۴» اعلام کرده بود: «من در حال انجام یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خورده‌ام.»

این اظهارات نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل با واکنش شدید کشورها و مقامات جهان به ویژه مقامات منطقه و محکومیت گسترده‌ در بین ملت‌های مسلمان مواجه شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه عرب سازمان ملل شورای امنیت فلسطین غزه اسرائیل اشغال آمریکا خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
القسام تحویل جسد اسیر اسرائیلی را به تعویق انداخت
دستور نتانیاهو برای از سرگیری حملات شدید به نوار غزه
حمله هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب غزه
نتانیاهو ورود ترکیه به غزه را ممنوع کرد
واکنش حماس به ضرب‌الاجل ترامپ
وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد
حمایت آشکار ترامپ از نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو
طرح صلح خاورمیانه‌ای ترامپ با تردید همراه است
جنگ اسرائیل علیه غزه دوباره شعله ور شد
نمایندگان اروپا خواستار توقف تجارت با اسرائیل شدند
اولتیماتوم ۴۸ ساعته ترامپ به حماس!
رایزنی تلفنی بن سلمان با مکرون درباره غزه و اسرائیل
مرتکبان جنایات جنگی در غزه باید تعقیب و محاکمه شوند
عربستان در پی کنترل غزه است
ترامپ باز هم حماس را تهدید کرد!
اداره نوار غزه به چه کسی واگذار شد؟!
معاون ترامپ وارد سرزمین‌های اشغالی شد
آمریکا در پی مجوز استقرار نیروی چندملیتی در نوار غزه
پیام صریح ترامپ خطاب به نتانیاهو
طرح‌های اسرائیل صدای واشنگتن را هم درآورد
ونس: آتش‌بس غزه بهتر از انتظارمان پیش می‌رود
جزییات نقشه شوم آمریکایی-اسرائیلی برای پساجنگ غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۴ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bkv
tabnak.ir/005bkv