مسکنی بدون عوارض برای فشار خون بالا

حرکات کششی فراتر از انعطاف پذیری و پیشگیری از آسیب، می تواند برای قلب شما نیز مفید باشد. یوگا و حرکات کششی به کاهش استرس کمک می کنند و تحقیقات مقدماتی جدید نشان می دهند که برخی از حرکات کششی شانه و پشت ممکن است فشار خون را کاهش دهند، که می تواند به شما در کسب احساس آرامش بیشتر کمک کند.

کاهش فشار خون بدون افزایش ضربان قلب

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران -این مطالعه که در مجله Physiological Reports منتشر شد، شامل 24 فرد بزرگسال بود که به مرکز پزشکی دانشگاه مینه سوتا ارجاع داده شده بودند.

محققان فشار خون و ضربان قلب شرکت کنندگان را در حین ایستادن و انجام تمرینات کششی اندازه گیری کردند. حرکات کششی شانه و پشت منجر به کاهش فوری فشار خون بدون افزایش شدید ضربان قلب شد. اثرات مشابهی در هنگام ایستادن نیز مشاهده شد، اگرچه ضربان قلب بیشتر افزایش یافت.

به گفته دکتر دیوید بندیت، نویسنده ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در بخش قلب و عروق دانشگاه مینه سوتا، "کشش پشت و شانه ها کاری است که بسیاری، اگر نه بیشتر مردم، به طور طبیعی و بدون فکر کردن انجام می دهند. این کار به ویژه هنگام بیدار شدن احساس خوبی ایجاد می کند. مطالعه ما درک بیشتری از این موضوع ارائه می دهد که چرا کشش در بیشتر افراد احساس تندرستی ایجاد می کند."

آیا کشش واقعا به کاهش فشار خون کمک می کند؟

به گفته دکتر آبری جی گرانت، متخصص قلب ورزشی در MedStar Health که در این مطالعه شرکت نداشته است، حرکات کششی باعث تحریک گیرنده های عضلانی می شود تا سیگنال هایی را از طریق سیستم عصبی ارسال کنند که به آرامش رگ های خونی، آرام شدن بدن و در نتیجه کاهش فشار خون کمک می کند.

گرانت گفت: "کشش یک ابزار اضافی است که انعطاف پذیری را بهبود می بخشد، استرس را کاهش می دهد و تاثیر مطلوبی بر فشار خون دارد، که با خطر قلبی عروقی طولانی مدت مرتبط است."

نتایج در مورد اینکه آیا حرکات کششی واقعا می تواند فشار خون را کاهش دهد، متفاوت بوده است. در حالی که برخی مطالعات تاثیر کمی را نشان می دهند، برخی دیگر پیشنهاد می کنند که کشش می تواند مکمل درمان های موجود فشار خون باشد.

مطالعه ای در سال 2020 نشان داد که یک برنامه کششی 12 هفته ای سفتی شریان ها را کاهش داده و فشار خون را بهبود بخشیده است. یک مطالعه کوچک دیگر نیز نشان داد که یک برنامه کششی 8 هفته ای ممکن است در کاهش فشار خون برای برخی افراد موثرتر از پیاده روی باشد.

به گفته دکتر شان پی هفرون، متخصص قلب و مدیر تناسب اندام قلبی عروقی و تغذیه، "ما قطعا حرکات کششی، ذهن آگاهی، یوگا و پیلاتس را توصیه می کنیم، زیرا می دانیم که تقویت بدن ما می تواند سلامت قلب و سلامت کلی را بهبود بخشد."

هفرون افزود: با این حال، تاثیر مستقیم حرکات کششی بر فشار خون کوچک و ماندگار نیست، به خصوص در مقایسه با ورزش های قلبی عروقی.

به گفته دکتر بندیت، حرکات کششی تنها تاثیری گذرا بر فشار خون دارد، از این رو بعید است که به فشار خون مزمن کمک کند. با این حال، ممکن است به افراد کمک کند تا در طول استرس حاد فشار خون خود را کاهش داده و آرام شوند.

نحوه افزودن حرکات کششی به برنامه تناسب اندام

حرکات کششی می تواند مکمل تمرینات هوازی هفتگی شما باشد. به گفته دکتر ملیسا تریسی، متخصص قلب و عروق در سیستم سلامت دانشگاه راش، کشش قبل از پیاده روی یا دوچرخه سواری می تواند به آماده سازی قلب و ریه های شما برای فعالیت بدنی کمک کند.

بسیاری از مطالعات به همین نتیجه می رسند: حرکات کششی و ورزش هوازی به خوبی با هم برای کاهش فشار خون و تقویت سلامت قلب کار می کنند.

حرکات کششی به طور کلی بی خطر است، اما هر کسی که فشار خون بالا یا پایین دارد باید از حرکات کششی که سر را پایین تر از قلب قرار می دهند، پرهیز کند، زیرا این وضعیت می تواند فشار خون و ضربان قلب را تغییر دهد. به جای ایستادن و خم شدن برای لمس انگشتان پا، بنشینید و به سمت انگشتان پا خم شوید.

چه مدت باید هر روز حرکات کششی انجام دهید؟

حرکات کششی و یوگا افزودنی های عالی برای یک سبک زندگی سالم برای قلب هستند، اما یک حرکت کششی سریع احتمالا تفاوت زیادی برای سلامت کلی شما ایجاد نخواهد کرد.

به گفته دکتر گرانت، سعی کنید یک برنامه کششی مداوم را که گروه های عضلانی اصلی را درگیر کند و بتوان آن را در بیشتر روزهای هفته برای حدود نیم ساعت انجام داد، در پیش بگیرید.

او افزود: "هنگامی که حرکات کششی با ورزش هوازی، تمرینات مقاومتی، تغذیه سالم و عادات خواب خوب ترکیب شود، به ایجاد یک رویکرد جامع و پایدار برای سلامت قلبی عروقی کمک می کند."

نکات کلیدی

تحقیقات جدید نشان می دهند که حرکات کششی شانه و پشت می توانند باعث کاهش فوری فشار خون بدون افزایش ضربان قلب شود.

حرکات کششی به تنهایی تنها اثرات کوتاه مدت بر فشار خون ارائه می دهد.

حرکات کششی و یوگای منظم ممکن است به بهبود سفتی شریان ها کمک کرده و مکمل ورزش هوازی باشد.

اطلاعات موجود در این مطلب تنها برای افزایش آگاهی ارائه شده اند و جایگزین مشاوره یا درمان پزشکی نیستند. حتما قبل از هرگونه اقدامی با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر بیماری خاصی دارید یا دارو مصرف می کنید.