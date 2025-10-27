به گزارش تابناک؛KMC T۹ در واقع همان جک هانتر (T۸ Pro) است که با تغییر نام و لوگو وارد بازار ایران شده. پلتفرمی مشترک با سایر پیکاپهای متوسط چینی دارد، اما در نگاه نخست تلاش کرده از نظر طراحی ظاهری و ترکیب بدنه، تصویری خشن و قدرتمند ارائه دهد.
چراغهای زاویهدار جلو، جلوپنجره بزرگ و خطوط عضلانی روی بدنه، در ظاهر وانتی مدرن و توانمند را القا میکنند، هرچند کیفیت مونتاژ و رنگ در نسخههای عرضهشده در ایران نشان میدهد هنوز فاصلهای تا استاندارد جهانی وجود دارد. قلب تپنده T۹ یک موتور ۲ لیتری توربوشارژ است که حدود ۲۳۴ اسببخار قدرت و ۳۸۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. این موتور ساخت JAC بوده و به جعبهدنده ۸ سرعته اتوماتیک ZF متصل شده که روی کاغذ ترکیب جذابی به نظر میرسد. اما در عمل، تأخیر در تعویض دندهها و گاهی ناهماهنگی در انتقال نیرو، باعث میشود در مسیرهای سنگین یا آفرودی، T۹ نتواند همان پایداری و اطمینان تویوتا هایلوکس یا حتی آمیکو آسنا را ارائه دهد.
سیستم انتقال نیرو بهصورت دو دیفرانسیل است و قابلیت قفل دیفرانسیل عقب نیز در برخی نسخهها وجود دارد، اما نوع عملکرد آن بیشتر برای مسیرهای نیمهسخت مناسب است تا شرایط خشن و سنگی. درواقع، T۹ در ظاهر پیکاپی همهفنحریف است، ولی در باطن بیشتر برای مسیرهای بینشهری، سفرهای تفریحی و استفاده نیمهکاری طراحی شده است. سیستم تعلیق عقب از نوع فنر شمش است که توان تحمل بار زیاد را دارد، اما خشکی آن در مسیرهای شهری کاملاً احساس میشود.
از نظر کابین و امکانات رفاهی، T۹ با صفحهنمایش بزرگ مرکزی، صندلیهای چرمی و تهویه دیجیتال، بیش از حد به «راحتی» اهمیت داده و کمتر روح کارگری و میدانی در آن دیده میشود. طراحی داخلی زیباست، اما با توجه به متریال نهچندان مرغوب و برخی قطعات پلاستیکی، دوام آن در شرایط کاری طولانیمدت زیر سؤال میرود.
مصرف سوخت ترکیبی حدود ۹ تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر برای پیکاپی در این اندازه قابل قبول است، ولی باک ۷۵ لیتری و موتور توربو، نیاز به بنزین با کیفیت مناسب دارد؛ چیزی که در جادههای ایران همیشه در دسترس نیست و در درازمدت روی عمر موتور تأثیر میگذارد.
KMC T۹ از نظر ایمنی، به تجهیزات پایهای مانند ABS، ESP، شش ایربگ و سیستم کنترل کشش مجهز است، اما ساختار بدنه آن در آزمایشهای مستقل چندان بررسی نشده و دادهای دقیق از عملکرد آن در تصادفات سنگین وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوان با اطمینان از استحکام واقعی آن سخن گفت. در نهایت، T۹ وانتی است که ظاهر پرهیبت و مشخصات فنی روی کاغذ، تصویری از قدرت و قابلیت ارائه میدهد، اما در واقعیت بیشتر یک پیکاپ «نیمهلوکس» است تا «مرد میدان».
برای کسی که به دنبال خودرویی شاسیبلند-کار با چهره خشن و امکانات رفاهی زیاد است، انتخابی قابل قبول به شمار میرود، اما اگر هدف، کار سنگین، مسیرهای کوهستانی و دوام طولانی باشد، T۹ هنوز باید راه درازی را طی کند تا بتواند به معنای واقعی، اعتماد کاربر ایرانی را جلب کنددرست است که در ایران جز پرفروشترینها بوده است، اما بیاید منطقی باشیم، اگی میتوانستید در بازار خیالی آزاد خودرو ایران وانت هایلکوس بخرید، بازهم به خریدن این خودرو یعنی t۹ فکر میکردید؟