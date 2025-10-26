En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ماشین کلیک - تست و بررسی

ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران

لاماری ایما با طراحی چشم‌گیر و فهرست بلندبالای امکانات وارد بازار شد تا چهره‌ای مدرن از خودروسازی داخلی ارائه دهد، اما بررسی فنی نشان می‌دهد این کراس‌اوور چینی-مونتاژی بیش از آنکه محصولی مهندسی‌شده و بادوام باشد، حاصل بازاریابی هوشمند و ظاهرسازی دقیق است؛ خودرویی که در زیر پوسته‌اش، همان محدودیت‌های فنی و کیفی خودروهای میان‌رده چینی را پنهان کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۷۷
| |
1181 بازدید
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
به گزارش تابناک؛لاماری ایما از آن دست خودرو‌هایی است که در نگاه اول با ظاهر مدرن و خطوط تیزش سعی دارد خود را هم‌رده برند‌های معتبر جهانی نشان دهد؛ اما وقتی پای بررسی فنی و کیفی به میان می‌آید، تفاوت میان طراحی جسورانه و واقعیت فنی آن کاملاً آشکار می‌شود. این کراس‌اوور که در حال حاضر با نام لاماری در ایران مونتاژ می‌شود، در اصل محصولی از شرکت دانگ‌فنگ چین با نام اصلی "Forthing T۵ EVO" است؛ خودرویی که در بازار چین در رده‌ای میان‌رده و اقتصادی قرار دارد، اما در بازار ایران با قیمت و تبلیغات لوکس عرضه شده است.
 
از دید فنی، ایما به یک پیشرانه ۱.۵ لیتری چهارسیلندر توربوشارژ مجهز است که ۱۹۵ اسب‌بخار قدرت و ۲۸۵ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. روی کاغذ این ارقام برای خودرویی در این کلاس مناسب‌اند، اما در واقعیت رانندگی، هماهنگی میان موتور و گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه خشک چندان ایده‌آل نیست. تأخیر در واکنش توربو در دور‌های پایین و ضربه‌های خفیف گیربکس در ترافیک شهری، تجربه رانندگی را از حالت روان خارج می‌کند. گیربکس DCT استفاده‌شده در ایما، برخلاف نمونه‌های خنک‌شونده روغنی در خودرو‌های کره‌ای یا اروپایی، در ترافیک‌های سنگین داغ کرده و گاهی رفتار نامنظم از خود نشان می‌دهد.
 
سواری ایما در مجموع ترکیبی از نرمی و عدم دقت است. سیستم تعلیق جلو مک‌فرسون و عقب مولتی‌لینک دارد، اما تنظیم آن به‌گونه‌ای است که بیشتر به دنبال راحتی ظاهری در مسیر‌های مستقیم است تا کنترل دقیق در پیچ‌ها. در سرعت‌های بالا یا هنگام تغییر مسیر ناگهانی، بدنه کمی بیش از حد دچار تکان می‌شود و فرمان سبک برقی آن، حس کافی از سطح جاده منتقل نمی‌کند. این ضعف‌ها باعث می‌شوند راننده در جاده‌های پرپیچ یا هنگام سبقت‌گیری احساس اطمینان کاملی نداشته باشد.
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
از نگاه طراحی، ایما بی‌تردید زیبا و مدرن است. جلوپنجره بزرگ بدون قاب، چراغ‌های باریک جلو و فرم شیب‌دار سقف، شباهتی میان آن و خودرو‌هایی مانند لامبورگینی اوروس یا هیوندای توسان جدید ایجاد کرده است. با این حال، این زیبایی بیش از آنکه از مهندسی طراحی ناشی شود، نتیجه تقلید هوشمندانه از چند برند معروف است. در داخل کابین، نمایشگر عریض ۱۰.۲۵ اینچی و داشبورد مینیمال حس مدرن بودن را القا می‌کنند، اما کیفیت پلاستیک‌ها و دقت مونتاژ هنوز در سطح برند‌های چینی میان‌رده قرار دارد. در برخی نمونه‌های داخلی، صدا‌های اضافی از داشبورد و در‌ها پس از چند هزار کیلومتر شنیده شده است که نشان‌دهنده ضعف مونتاژ یا کیفیت قطعات داخلی است.
 
ایما از نظر امکانات رفاهی فهرست نسبتاً پر و جذابی دارد؛ دوربین ۳۶۰ درجه، کنترل پایداری، سقف پانوراما، تهویه دو کاناله، شارژر بی‌سیم و سامانه ورود بدون کلید تنها بخشی از آنهاست. اما نکته قابل تأمل این است که بسیاری از این امکانات از نوع چینی ساده و غیر هوشمند هستند؛ مثلاً سیستم هشدار خروج از خط یا تشخیص مانع به صورت نرم‌افزاری و بسیار ابتدایی عمل می‌کند و از دقت لازم برخوردار نیست. در نتیجه، اگرچه فهرست آپشن‌ها بلند است، ولی کیفیت عملکرد آنها قابل اتکا نیست.
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
در قسمت ایمنی، ایما هنوز در آزمون‌های معتبر بین‌المللی مانند Euro NCAP یا NHTSA شرکت نکرده است، و تنها گواهی‌های داخلی چین را دارد. این موضوع باعث می‌شود نتوان با اطمینان درباره میزان ایمنی آن سخن گفت. ساختار بدنه از فولاد با مقاومت متوسط تشکیل شده و هرچند ایربگ‌های جلو و جانبی دارد، اما نبود تست‌های شفاف بین‌المللی، جای تردید باقی می‌گذارد.
 
در جاده عملکرد کلی ایما قابل قبول است؛شخصا با یک خودرو لاماری ایما صفر کیلومتر از تهران تا مشهد رانندگی کرده ام ، جاده کفی و کمی کوهستانی بود و از پس رانندگی تهاجمی و پر فشار من بر آمد اما نمیدانم در دراز مدت هم میتواند دوام بیاورد یا نه ! شتاب ۰ تا ۱۰۰ حدود ۹ ثانیه و مصرف سوخت ترکیبی نزدیک به ۸ لیتر در هر صد کیلومتر برای یک کراس‌اوور شهری بد نیست، اما سیستم ترمز در ترمزگیری‌های پیاپی کمی داغ می‌کند و افت عملکرد دارد. از سوی دیگر، نبود سیستم چهارچرخ محرک در خودرویی که ظاهر اسپرت و قدرت نزدیک به ۲۰۰ اسب‌بخار دارد، باعث می‌شود رانندگی آن در جاده‌های لغزنده یا کوهستانی چندان مطمئن نباشد.
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
واقعیت این است که لاماری ایما بیش از آنکه محصولی فنی و دقیق باشد، یک پروژه بازاری موفق است. ظاهر جذاب، تبلیغات گسترده و مونتاژ نسبتاً تمیز باعث شده مخاطبان داخلی آن را با برند‌های مطرح اشتباه بگیرند. اما در عمق فنی، همچنان با خودرویی مواجهیم که بر پایه مهندسی متوسط و قطعات اقتصادی ساخته شده است. تفاوت میان طراحی خیره‌کننده و کیفیت واقعی در این خودرو کاملاً محسوس است؛ به‌خصوص وقتی قیمت آن در بازار ایران را با ارزش فنی‌اش مقایسه کنیم.
ظاهر لوکس، باطن چینی؛ واقعیت فنی لاماری ایما در ایران
لاماری ایما خودرویی است برای کسانی که ظاهر، آپشن و مد روز را بر دوام و مهندسی واقعی ترجیح می‌دهند. عملکرد آن برای استفاده روزمره شهری مناسب است، اما در مسیر‌های طولانی، فشار حرارتی، کیفیت مونتاژ و استهلاک گیربکس DCT می‌تواند دردسرساز شود.
اشتراک گذاری
برچسب ها
لاماری ایما خودرو چینی ماشین صنعت خودرو گیربکس دوکلاچه موتور توربوشارژ ماشین کلیک
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحلیل و بررسی کیا K۸؛ کورسوی امید در بازار اشباع‌شده از چینی‌ها؟
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
خبر جدید و لو رفته درباره طارمی
فراری منصوری؛ شیهه‌ی اسب ایتالیایی زیر دست یک ایرانی
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
استقبال گسترده مشتریان از آخرین مرحله فروش محبوب‌ترین کراس اور بازار
گَک امپو "GAC Empow" زیر ذره بین
آشنایی با فرهنگ رانندگی با خودرو‌های مجهز به گیربکس دوکلاچه (DCT)
هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی؛ ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی برای شتاب و مصرف بهینه
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر
BYD Qin L با یک دنیا امکانات وارد بازار ایران شد!
آغاز فروش فیدلیتی با قیمت قطعی در یکم تیرماه سال ۱۴۰۰
گیربکس دوکلاچه؛ ترکیب دقت آلمانی با سرعت مسابقه‌ای
ورود لاکچری‌ترین خودرو چینی به ایران
این خودروها فردا به بورس می رود
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
بازار خودرو روسیه در رتبه پنجمِ بهترین های اروپا قرارگرفت
آخرین مرحله پیش‌فروش لاماری ایما در سال 1403
افزایش قیمت عجیب خودروهای خارجی‌ها
افزایش بهره‌وری خودرو و کاهش مصرف سوخت با گیربکس‌های دوکلاچه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bg5
tabnak.ir/005bg5