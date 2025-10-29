دهه‌ی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، دوران گذار مرسدس‌بنز به عصر الکتریکی است. از EQC تا EQS و EQE SUV، هر مدل نه‌تنها تکنولوژی پیشرفته را به نمایش می‌گذارد، بلکه روح بنز را همچنان حفظ کرده است. در ایران و جهان، عاشقان خودرو هنوز وقتی نور نقره‌ای ستاره سه‌پر روی زمین می‌افتد، همان حس احترام و شور گذشته را تجربه می‌کنند؛ حتی اگر صدای موتور به سکوت باتری بدل شده باشد.

به گزارش تابناک؛دهه سوم قرن بیست‌ویکم برای مرسدس‌بنز، دوران تصمیم‌های بزرگ بود. جهانی که روزی با صدای غرّش موتور‌های V۸ و بوی بنزین معنا می‌یافت، حالا به سکوت و باتری رسیده بود. رقبا یکی‌یکی به صف خودرو‌های الکتریکی می‌پیوستند، اما همه منتظر بودند ببینند ستاره سه‌پر چه می‌کند. چون مرسدس فقط یک برند نیست، معیار است. وقتی مرسدس وارد میدان شود، یعنی دوران تازه‌ای شروع شده است.

سال ۲۰۲۰، سالی بود که همه‌چیز را تغییر داد. دنیا درگیر بحران‌ها شد، اما مرسدس با آرامش همیشگی‌اش مسیر خودش را رفت. پروژه EQ که چند سال قبل با ایده‌ی برقی‌سازی کامل شروع شده بود، حالا وارد فاز عملی شد. EQC اولین نشانه جدی از آینده بود. شاسی‌بلندی که بدون صدا، اما با همان حس آشنای بنز حرکت می‌کرد. راننده‌اش شاید دیگر دکمه استارت را نمی‌چرخاند، اما وقتی پشت فرمان می‌نشست، هنوز همان حس “سلطنت” را داشت.

اما نقطه اوج این دوره EQS بود؛ سدان الکتریکی‌ای که به معنای واقعی کلمه، آینده را به حال آورد. طراحی‌اش نرم و بی‌صدا بود، اما درونش غوغایی از فناوری جریان داشت. صفحه‌نمایش سرتاسری Hyperscreen، کابینی که با نور تنفس می‌کرد و فرمانی که حتی کوچک‌ترین لرزش را از راننده پنهان می‌کرد. بنز در EQS نشان داد که برقی شدن قرار نیست به معنی از دست دادن روح باشد. بلکه برعکس، می‌شود “بنز بودن” را در قالبی تازه تجربه کرد.

در ایران، هرچند واردات این مدل‌ها محدود یا تقریباً ممنوع بود، اما تصاویرشان در شبکه‌های اجتماعی غوغا به پا کرد. مردم با حسرت می‌گفتند “این هم بنزه؟! ” انگار دوباره همان عشق قدیمی شعله‌ور شده بود. هنوز هم در تهران، وقتی یکی از نمونه‌های معدود EQS وارد خیابان می‌شود، نگاه‌ها برای چند ثانیه می‌چسبد به آن بدنه لغزنده و نور آبی نوار جلو. حتی آنهایی که به بنز‌های سنتی قسم می‌خورند، نمی‌توانند چشم از این آینده‌نگری بردارند.

در همین دوران، مرسدس نه‌تنها در مسیر الکتریکی‌سازی پیش رفت، بلکه طراحی‌اش را نیز دوباره بازتعریف کرد. نسل جدید S-Class (W۲۲۳) در سال ۲۰۲۱ معرفی شد و نشان داد هنوز “پادشاه سدان‌های لوکس” است. دیگر خبری از دکمه‌های زیاد و خطوط شلوغ نبود؛ همه‌چیز ساده، مینیمال و دیجیتال شده بود. اما وقتی درِ سنگینش را می‌بستی و بوی چرم کابین در هوا می‌پیچید، همان حس سال‌های دور برمی‌گشت حس آرامش، احترام و اعتماد.

مرسدس در این سال‌ها بین دو جهان ایستاده بود؛ گذشته‌ای پر از غرور مکانیکی و آینده‌ای پر از نور آبی دیجیتال. اما آن‌چه باعث شد بنز همچنان محبوب بماند، تعهدش به کیفیت و جزئیات بود. حتی در مدل‌های کاملاً برقی مثل EQE و EQS SUV، هنوز صدای بسته شدن درها، دقیق و محکم است. هنوز فرمان، همان وزن همیشگی را دارد و هنوز صندلی‌ها طوری طراحی شده‌اند که انگار مهندس‌ها خودشان هر روز رویشان نشسته‌اند تا به کمال برسند.

در بازار جهانی، مرسدس موفق شد خود را به‌عنوان لوکس‌ترین برند در دوران گذار معرفی کند. در حالی که رقبا هنوز بین فناوری و سنت مانده بودند، بنز نشان داد که می‌شود هر دو را با هم داشت. شعار جدیدش “The Best or Nothing” دیگر فقط یک تبلیغ نبود؛ خلاصه‌ای از فلسفه‌ای بود که بیش از صد سال ادامه دارد.

در ایران، نسل جدید بنز‌ها بیشتر به رؤیا شبیه شدند. با بسته بودن در‌های واردات، علاقه‌مندان فقط می‌توانستند با دیدن ویدیو‌ها و عکس‌های تست درایو‌ها در اروپا، دلشان را خوش کنند. اما عجیب اینجاست که این علاقه هیچ‌وقت کم نشد. هنوز در خیابان‌های تهران، S۵۰۰ مدل ۲۰۰۵ را می‌بینی که مثل جواهر نگهداری شده و راننده‌اش با غرور در مسیر‌های قدیمی می‌چرخد. مرسدس در ایران دیگر فقط خودرو نیست؛ نماد وفاداری به یک عشق قدیمی است.

در سال ۲۰۲۵، مرسدس در حال آماده شدن برای آینده‌ای است که در آن شاید صدای اگزوز به خاطره تبدیل شود. اما در عوض، هر بار که نور لوگوی سه‌پر روی زمین می‌افتد و در‌های الکتریکی به آرامی باز می‌شوند، همان حس همیشگی در دل‌ها زنده می‌شود.

بنز در این سال‌ها به ما یاد داد که اصالت با تکنولوژی در تضاد نیست. می‌شود از موتور بنزینی به باطری رفت، بدون اینکه “روح” ماشین گم شود. هنوز هم وقتی از کنار یک مرسدس می‌گذری چه EQS بی‌صدا باشد، چه S-Class قدیمی با موتور V۸ ناخودآگاه آرام‌تر رانندگی می‌کنی.

ستاره سه‌پر هنوز می‌درخشد. شاید دیگر در آسمانِ موتور‌های پرصدا نباشد، اما در قلب هر عاشق ماشین، هنوز همان نور نقره‌ای را می‌تاباند.