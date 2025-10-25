En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ماشین کلیک - ماشین بازی

واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر

هیچ چیز به اندازه صدای غیرعادی موتور و بخار سفید از اگزوز نمی‌تواند راننده را نگران کند. آن هم وقتی موتور ایکس یو سون روی خودرو ات باشد ! سوختن واشر سرسیلندر، یک اتفاق کوچک به ظاهر، اما با پیامدهای بزرگ است؛ از کاهش قدرت خودرو گرفته تا خرابی جدی موتور. شناخت نشانه‌ها، اقدام سریع و رعایت نکات ساده نگهداری، می‌تواند ماشین شما را از دردسرهای میلیاردی نجات دهد و این چیزی است که هر صاحب خودرویی باید بداند.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۸۸
| |
496 بازدید
 
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر است
به گزارش تابناک؛واشر سرسیلندر یکی از قطعات حیاتی موتور است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند، اما وقتی خراب شود، می‌تواند مشکلات بزرگی ایجاد کند. این قطعه بین سرسیلندر و بلوک موتور قرار می‌گیرد و وظیفه دارد از ورود آب یا روغن به محفظه احتراق جلوگیری کند و فشار گاز‌های انفجاری داخل سیلندر را کنترل کند. وقتی واشر آسیب می‌بیند یا می‌سوزد، موتور با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود و راننده حتی ممکن است تا مدت‌ها متوجه موضوع نشود.
 
عامل اصلی سوختن واشر، داغ شدن بیش از حد موتور است. وقتی موتور بیش از توانش کار می‌کند، حرارت اضافی باعث می‌شود واشر تغییر شکل دهد یا ترک بردارد. استفاده از مایع خنک‌کننده بی‌کیفیت، عدم تعویض به موقع روغن، نصب غیرصحیح واشر یا حتی فشار بیش از حد توربو می‌تواند این روند را تسریع کند. در خودرو‌هایی که نگهداری ضعیفی دارند یا راننده با شتاب‌های ناگهانی و اضافه بار زیاد رانندگی می‌کند، احتمال آسیب بالاتر است.
 
تشخیص سوختن واشر همیشه ساده نیست، اما چند علامت واضح وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. اولین نشانه، افزایش دمای موتور است. وقتی واشر خراب می‌شود، جریان مایع خنک‌کننده مختل شده و موتور بیش از حد داغ می‌شود. دومین علامت، دود سفید یا خاکستری از اگزوز است که ناشی از ورود آب یا مایع خنک‌کننده به محفظه احتراق است. اگر بخار سفید یا بوی شیرین از اگزوز می‌آید، احتمالاً واشر سرسیلندر دچار مشکل شده است. سومین نشانه، ترکیب روغن و آب در کارتل یا روی درپوش روغن است که لایه‌ای کرم‌رنگ یا قهوه‌ای روشن ایجاد می‌کند.
 
صدای غیرمعمول موتور هم هشداری جدی است. ضربه‌های کوچک، کاهش فشار کمپرس و افت ناگهانی توان موتور می‌تواند نشانه مشکل باشد. مصرف بیش از حد مایع خنک‌کننده یا کاهش سطح آن بدون نشتی ظاهری نیز یکی دیگر از علائم است. مشاهده هر یک از این نشانه‌ها یعنی موتور تحت فشار است و باید سریعاً بررسی شود تا آسیب‌های بیشتر رخ ندهد.
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر است
اگر با این علائم مواجه شدید، بهترین کار توقف خودرو و بررسی دقیق توسط تکنسین است. تست فشار سیستم خنک‌کننده، تست کمپرس و تست اگزوز می‌تواند تشخیص دهد که واشر سرسیلندر دچار مشکل شده یا خیر. گاهی در مراحل اولیه می‌توان با مواد شیمیایی موقت مشکل را کنترل کرد، اما معمولاً تعویض کامل واشر و بررسی سرسیلندر و بلوک موتور ضروری است. این کار باید توسط مکانیک حرفه‌ای انجام شود، زیرا کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند خرابی مجدد یا آسیب شدید موتور را به همراه داشته باشد.
 
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. کنترل دمای موتور، استفاده از مایع خنک‌کننده با کیفیت، سالم بودن رادیاتور، فن خنک‌کننده و پمپ آب، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از داغ شدن موتور دارند. تعویض به موقع روغن و استفاده از روغن مناسب نیز اصطکاک را کاهش می‌دهد و از حرارت بیش از حد جلوگیری می‌کند. همچنین بررسی منظم خودرو برای نشتی آب یا روغن، جلوگیری از رانندگی طولانی در شرایط دمای بالا و رعایت محدودیت‌های بار و شتاب، فشار روی موتور را کم می‌کند و عمر واشر را طولانی‌تر می‌کند.
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر است
نصب صحیح واشر در زمان تعمیر یا تعویض، کلید دوام آن است. واشر باید با دقت در جای خود قرار گیرد و پیچ‌ها طبق گشتاور مشخص کارخانه سفت شوند. استفاده از واشر‌های اصل و باکیفیت حیاتی است، زیرا نمونه‌های ارزان و بی‌کیفیت تنها چند هزار کیلومتر دوام دارند و باعث مشکلات جدی خواهند شد.
 
 سوختن واشر سرسیلندر مشکل جدی‌ای است که می‌تواند برای هر خودرو رخ دهد، اما با شناخت علائم اولیه، اقدام سریع و رعایت نکات نگهداری، می‌توان خطر آن را به حداقل رساند. این قطعه کوچک، قلب سلامت موتور است و نادیده گرفتنش می‌تواند حتی یک سفر کوتاه را به کابوسی پرهزینه تبدیل کند. مراقبت از واشر، یعنی مراقبت از قلب خودرو؛ و بدون یک موتور سالم، هیچ سفری لذت‌بخش نخواهد بود و هیچ ماشینی واقعاً عملکرد کامل نخواهد داشت.
اشتراک گذاری
برچسب ها
ماشین خودرو سیلندر واشر سرسیلندر موتورخودرو ماشین بازی ماشین کلیک
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فولکس‌واگن ID.UNYX در ایران؛ خودرویی از آینده در سرزمینی با پریزهای دیروز
EF7 توربو؛ قدرت ملی با طعم فناوری و چالش‌های فنی
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
نیسان تیانا جدید؛ وقتی ژاپنی‌ها برای بقا به دامن فناوری چینی پناه می‌برند
پورشه 911 S/T؛ بازگشت به اصول ناب رانندگی
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
گیربکس دوکلاچه؛ ترکیب دقت آلمانی با سرعت مسابقه‌ای
نقد و بررسی فولکس واگن جتا مدل 2019
نحوه کار سیلندر خودرو را از داخل ببینید
یازده شرط آخر برای ماشین باز شدن!
گیربکس CVT؛ جعبه‌دنده‌ای بی‌دنده که رانندگی را نرم و بی‌وقفه می‌کند
تست و بررسی 206 تیپ دو ؛ پیرمرد پرطرفدار پژو
دو تکنولوژی مهم خودروهای خودران
افزایش تیراژ تولید موتورهای کم مصرف ایران خودرو
فراری منصوری؛ شیهه‌ی اسب ایتالیایی زیر دست یک ایرانی
ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه
نقد و بررسی فیات 500 ایکس مدل 2016
تحلیل و بررسی کیا K۸؛ کورسوی امید در بازار اشباع‌شده از چینی‌ها؟
موتورهای GDI؛ جایی که سوخت مستقیماً با قدرت ملاقات می‌کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۸۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bbQ
tabnak.ir/005bbQ