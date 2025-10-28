هرروز صبح که از خواب بیدار میشوم آرزو میکنم دنیای خودرو‌های بی روح برقی تمام شود، من عاشق صدای غرش موتور، دنده کشی با خودرو و رفتن در دل پیج خم‌های جاده با فقط یک ۲۰ لیتری بنزین هستم، الان من با پژو ۲۰۰۸ برقی چطور میتوانم به جنگل‌های هیرکانی بروم؟ خودرو‌های برقی خوب هستند، اما نیاز قطعی ما در کشوری مانند ایران را تامین نمی‌کنند، به هرحال این شما و این گزارش خودرو پژو ۲۰۰۸ برقی.

به گزارش تابناک؛در دنیای خودرو‌های الکتریکی، مدل‌هایی که بتوانند تعادل بین راندمان، راحتی و تجربه رانندگی واقعی ایجاد کنند، ارزش توجه دارند. Peugeot e‑۲۰۰۸ یکی از این خودروهاست؛ کراس‌اووری جمع‌وجور که پس از فیس‌لیفت ۲۰۲۴–۲۵، به باتری ۵۴ کیلووات‌ساعتی و موتور ۱۱۵ کیلووات (≈۱۵۴ اسب‌بخار) مجهز شده و بازه پیمایش ترکیبی آن تا حدود ۳۹۸ کیلومتر است.

e‑۲۰۰۸ در مسیر‌های شهری و کوتاه بین شهری بسیار آرام و نرم عمل می‌کند. سیستم بازیابی انرژی هنگام ترمزگیری و حالت‌های رانندگی مختلف (Eco، Normal و Sport) تجربه متفاوتی ارائه می‌دهند. حالت Eco مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند، در حالی که حالت Sport شتاب اولیه و فرمان‌پذیری دقیق‌تری فراهم می‌کند.

در پیچ‌ها و مسیر‌های مرطوب، کمی لغزش محور جلو و تغییر جهت ناگهانی (torque steer) ممکن است احساس شود؛ بنابراین e‑۲۰۰۸ خودرو هیجان‌انگیزی برای مسابقه نیست، بلکه تمرکز اصلی آن بر کنترل، آرامش و رانندگی روزمره است. شتاب و عملکرد موتور برای استفاده شهری و سبقت‌های بین شهری کافی است و حس هیجان سبک و دلپذیر به راننده می‌دهد.

فضای داخلی پس از فیس‌لیفت بهبود یافته است. طول خودرو به ۴۳۰۴ میلی‌متر و حجم صندوق به ۴۳۴ لیتر رسیده است، که برای خانواده‌های کوچک یا افرادی که به فضای کافی نیاز دارند مناسب است. صفحه نمایش مرکزی ۱۰ اینچی، نمایشگر دیجیتال پشت فرمان و پشتیبانی از Apple CarPlay و Android Auto، تجربه مدرن و راحتی بالایی ایجاد می‌کند.

e‑۲۰۰۸ خودرویی است که تعادل فوق‌العاده‌ای بین راندمان، راحتی و چابکی دارد. نه ارزان‌ترین است، نه سریع‌ترین، اما برای زندگی شهری و سفر‌های کوتاه بین شهری کاملاً مناسب است. تنها محدودیت واقعی، نیاز به برنامه‌ریزی شارژ در مسیر‌های طولانی است.

برای بازار ایران، e‑۲۰۰۸ می‌تواند گزینه جذابی باشد اگر امکان شارژ خانگی یا محیط کار فراهم باشد. که با توجه به ناترازی انرژی در ایران و همچنین سیسیتم برق ایران ، فکر نکنم !

کاهش هزینه سوخت، طراحی جذاب، فضای داخلی مناسب و تکنولوژی‌های مدرن، آن را برای خانواده‌ها و عاشقان خودرو‌های جمع‌وجور ارزشمند می‌کند. با این حال، زیرساخت شارژ محدود در مسیر‌های طولانی ممکن است در ایران و دیگر کشور های درحال توسعه چالش‌ساز باشد.

Peugeot e‑۲۰۰۸ یادآور روز‌هایی است که خودرو‌ها صرفاً برای حرکت و تجربه رانندگی ساخته می‌شدند، نه صرفاً برای نمایش. آرامش، کنترل و استفاده کاربردی، ویژگی‌هایی هستند که ارزش واقعی این کراس‌اوور برقی را در بازار امروز نشان می‌دهند که البته ظاهرا ورود این خودرو به کشورمان ایران در دستور کار هیچ واردکننده و مونتاژ کار ایرانی نیست .