En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اسباب بازی برقی پژو!

Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی

هرروز صبح که از خواب بیدار میشوم آرزو میکنم دنیای خودرو‌های بی روح برقی تمام شود، من عاشق صدای غرش موتور، دنده کشی با خودرو و رفتن در دل پیج خم‌های جاده با فقط یک ۲۰ لیتری بنزین هستم، الان من با پژو ۲۰۰۸ برقی چطور میتوانم به جنگل‌های هیرکانی بروم؟ خودرو‌های برقی خوب هستند، اما نیاز قطعی ما در کشوری مانند ایران را تامین نمی‌کنند، به هرحال این شما و این گزارش خودرو پژو ۲۰۰۸ برقی.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۲۷
| |
374 بازدید
|
۱
Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی
به گزارش تابناک؛در دنیای خودرو‌های الکتریکی، مدل‌هایی که بتوانند تعادل بین راندمان، راحتی و تجربه رانندگی واقعی ایجاد کنند، ارزش توجه دارند. Peugeot e‑۲۰۰۸ یکی از این خودروهاست؛ کراس‌اووری جمع‌وجور که پس از فیس‌لیفت ۲۰۲۴–۲۵، به باتری ۵۴ کیلووات‌ساعتی و موتور ۱۱۵ کیلووات (≈۱۵۴ اسب‌بخار) مجهز شده و بازه پیمایش ترکیبی آن تا حدود ۳۹۸ کیلومتر است.
 
e‑۲۰۰۸ در مسیر‌های شهری و کوتاه بین شهری بسیار آرام و نرم عمل می‌کند. سیستم بازیابی انرژی هنگام ترمزگیری و حالت‌های رانندگی مختلف (Eco، Normal و Sport) تجربه متفاوتی ارائه می‌دهند. حالت Eco مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند، در حالی که حالت Sport شتاب اولیه و فرمان‌پذیری دقیق‌تری فراهم می‌کند.
Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی
در پیچ‌ها و مسیر‌های مرطوب، کمی لغزش محور جلو و تغییر جهت ناگهانی (torque steer) ممکن است احساس شود؛ بنابراین e‑۲۰۰۸ خودرو هیجان‌انگیزی برای مسابقه نیست، بلکه تمرکز اصلی آن بر کنترل، آرامش و رانندگی روزمره است. شتاب و عملکرد موتور برای استفاده شهری و سبقت‌های بین شهری کافی است و حس هیجان سبک و دلپذیر به راننده می‌دهد.
 
فضای داخلی پس از فیس‌لیفت بهبود یافته است. طول خودرو به ۴۳۰۴ میلی‌متر و حجم صندوق به ۴۳۴ لیتر رسیده است، که برای خانواده‌های کوچک یا افرادی که به فضای کافی نیاز دارند مناسب است. صفحه نمایش مرکزی ۱۰ اینچی، نمایشگر دیجیتال پشت فرمان و پشتیبانی از Apple CarPlay و Android Auto، تجربه مدرن و راحتی بالایی ایجاد می‌کند.
Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی
 e‑۲۰۰۸ خودرویی است که تعادل فوق‌العاده‌ای بین راندمان، راحتی و چابکی دارد. نه ارزان‌ترین است، نه سریع‌ترین، اما برای زندگی شهری و سفر‌های کوتاه بین شهری کاملاً مناسب است. تنها محدودیت واقعی، نیاز به برنامه‌ریزی شارژ در مسیر‌های طولانی است.
Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی
برای بازار ایران، e‑۲۰۰۸ می‌تواند گزینه جذابی باشد اگر امکان شارژ خانگی یا محیط کار فراهم باشد. که با توجه به ناترازی انرژی در ایران و همچنین سیسیتم برق ایران ، فکر نکنم !
 کاهش هزینه سوخت، طراحی جذاب، فضای داخلی مناسب و تکنولوژی‌های مدرن، آن را برای خانواده‌ها و عاشقان خودرو‌های جمع‌وجور ارزشمند می‌کند. با این حال، زیرساخت شارژ محدود در مسیر‌های طولانی ممکن است در ایران و دیگر کشور های درحال توسعه  چالش‌ساز باشد.
 
Peugeot e‑۲۰۰۸ یادآور روز‌هایی است که خودرو‌ها صرفاً برای حرکت و تجربه رانندگی ساخته می‌شدند، نه صرفاً برای نمایش. آرامش، کنترل و استفاده کاربردی، ویژگی‌هایی هستند که ارزش واقعی این کراس‌اوور برقی را در بازار امروز نشان می‌دهند که البته ظاهرا ورود این خودرو به کشورمان ایران در دستور کار هیچ واردکننده و مونتاژ کار ایرانی نیست . 
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژو2008 پژو فرانسه خودرو خودرو برقی پژو2008برقی ماشین کلیک
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موتورهای GDI؛ جایی که سوخت مستقیماً با قدرت ملاقات می‌کند
انتخاب اشتباه محصولات پژو در قرارداد جدید
عکس مدیرعامل راه آهن از خودش با قاب عکس ابراهیم رئیسی داخل قطار!
ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه
جزئیات واردات خودرو برقی از چین
سقوط درآمد پژو پس از خروج از ایران
فولکس‌واگن ID.UNYX در ایران؛ خودرویی از آینده در سرزمینی با پریزهای دیروز
خودرویی که جانشین ۴۰۵ در خط تولید پژو شد
گیربکس دوکلاچه؛ ترکیب دقت آلمانی با سرعت مسابقه‌ای
جزئیات جدید از قرارداد مبهم ایران‌خودرو و پژو
آقای وزیر صمت؛ برای مشکلات خودرو‌های برقی وارداتی در جاده‌های ایران کهیر نمی‌زنید؟
روش جدید دانشمندان برای شارژ فوق‌ سریع
گیربکس CVT؛ جعبه‌دنده‌ای بی‌دنده که رانندگی را نرم و بی‌وقفه می‌کند
رونمایی از مرسدس GLC الکتریکی با برد ۷۱۳ کیلومتر
تست و بررسی 206 تیپ دو ؛ پیرمرد پرطرفدار پژو
خودروهای برقی وارداتی چه قیمتی دارند؟
بحران قیمت قطعات پژو ۲۰۰۸؛ از میل‌لنگ ۱۸۷ میلیونی تا تعمیر ۶۰۰ میلیونی موتور
قیمت خودرو‌های ایران خودرو و سایپا یک آبان ۱۴۰۱
از نامه ایران‌ خودرو درباره توقف تولید پژوپارس بی خبرم
حکایت خودروهای پسابرجامی و گره خوردن تقدیر ایرانیان با خودروهای بی کیفیت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
پژو 2008 غیر برقی دارم توربو شارژش بعد 70هزارتا تبدیل به سرطان شده!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۲ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری  (۳۸ نظر)
سارق خشن: مردم شجاع شدند باید با چاقو می‌زدم  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005bXD
tabnak.ir/005bXD