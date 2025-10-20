En
کارشناس انرژی: اصلاح قیمت بنزین ضروری است!

کارشناس انرژی گفت: تثبیت قیمت بنزین در شرایط تورمی به معنای کاهش سالانه ارزش آن است، اما افزایش نرخ بدون اصلاح حمل‌ونقل و خودرو، راه‌حل پایدار نیست.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۹۳
| |
281 بازدید
|
۴
هاشم اورعی، کارشناس انرژی، با اشاره به اینکه مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، گفت: دو نکته در این زمینه باید بررسی شود. نخست آنکه نمی‌توان بدون تغییر قیمت بنزین این مسئله را حل کرد. پاسخ منفی است؛ زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نمی‌توان کالایی را طوری قیمت‌گذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و در عین حال انتظار بهینه‌سازی مصرف داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: در حال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلاً تنها گزینه واردات، روسیه است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در نتیجه، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست.

اورعی ادامه داد: تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می‌شود. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا می‌کند؛ برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.

وی تأکید کرد: هرچند ادامه وضع موجود ممکن نیست، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نیز کافی نخواهد بود؛ زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد و حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تأثیر افزایش قیمت به‌سرعت خنثی می‌شود و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی‌گردد.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: باید از راه‌حل‌های ترکیبی استفاده کرد؛ به عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه است. در کنار آن، باید تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل اضافه شوند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی و سیاست‌های خودرویی جدی گرفته شود.

وی با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور گفت: در حال حاضر هر خودروسازی هر محصولی بخواهد تولید می‌کند، بدون آنکه دغدغه مصرف سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. در بسیاری از کشورها خرید خودرو تنها با از رده خارج کردن خودروی فرسوده مجاز است، اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد.

اورعی افزود: افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست. مسئله سوخت یک موضوع چندبعدی است و نباید آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسأله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته ادامه داد: بعید است دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه‌ای پنج‌ساله و جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بین‌المللی وارد کنیم و اصلاحات به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و قدرتمند انجام شود.

اورعی درباره قیمت‌های مطرح در مجلس گفت: میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دوهزار و ۱۰۰ تومان است اما اثر روانی آن نزدیک به سه‌هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج‌هزار تومان برسد، تأثیر روانی آن ممکن است معادل ده‌هزار تومان باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

 

بنزین قیمت بنزین افزایش قیمت بنزی اصلاحات تورم هاشم اورعی مصرف بنزین روسیه واردات بنزین
ناشناس
|
Sweden
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
5
پاسخ
من بعنوان یه شهروند حاضرم دولت بنزین با نرح جهانی بفروشه. یک دلار یا بیشتر ولی اجازه بده ماشینهای روز دنیا که کم مصرف هستند بدون عوارض و تعرفه و توسط شرکت خارجی وارد بشه نه اینکه امنیازشو بدن به دلال که بیاره با 2 3 برابر قیمت بفروشه. بعنی اجازه بدن تویوتا بیاد مثل کشورهای دیگه اینجا مغازه بزنه و بصورت تمام اقساط 5 ساله ماشینشو بطور مستقیم به مشتری بفروشه. نمیشه که مردم مجبور باشند سمند دنا پلاس اتوامت توربو که بلحاظ فنی همون پژو 405 متعلق به 40 سال پیش هست با مصرف 10-15 لیتر بگیرن به جای ماشین روز دنیا که صدی 3 لیتر مصرف داره و بنزین هم با نرخ جهانی مصرف کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
مشکل بالای مصرف بنزین فرغون هایی هستند که توسط ایران خودرو و سایپا تولید میشه و به خورد مردم میدن. شما مثل تمام دنیا مثل همین کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق رو به دلار بده و خدماتت رو به دلار بگیر. نه اینکه حقوق به ریال باشه خرجت به دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
اصلاح حقوق و دستمزد چی؟ اصلاح روابط با دنیا چی؟ اصلاح ارزش پول ملی چی؟ فقط قیمت بنزین رو میگین اونم چون رانت و پول براتون داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
اصلاح درآمدها از اون ضروری تر است. اول درآمدها رو به دلار و مطابق معیار جهانی کنید. بعد قیمت بنین رو همتراز کنید با قیمت جهانی.

کشوری که تنها فرآمورده ی مهمش نفته نمیتونه نفت رو به قیمت اروپائیها به مردمش بفروشه.
