محمدرضا صباغیان تاکید کرد:فرزندان افراد پولدار به راحتی مدارس خود را جدا می‌کنند، قریب ۱۴۰ میلیون تومان شهریه می‌دهند از این رو ما امروز شاهدیم افراد با استعداد در مدارس خاص مستقر شدند.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و ۵۳ نماینده دیگر درخصوص این که چرا وضعیت علمی دانش آموزان کشور با افت شدید رو به رو است؟ و میانگین معدل امتحانات نهایی کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس حضور یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدرضا صباغیان نماینده سوال کننده از وزیر آموزش و پرورش با بیان این که دانش آموزان آینده سازان کشور هستند ولی متاسفانه ما شاهد افت کیفی شدید آموزش دانش آموزان هستیم، گفت: سیاست و برنامه ریزی و مدیریت نادرست در این زمینه وجود دارد، این وضعیت محصول این دولت یا آن دولت نیست بلکه محصول افکار دولت های مختلف است.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز وجود مدارس متعددی به سبک های مختلف در کشور یادآور نظام طبقانی در زمان ساسانیان است، فرزندان افراد پولدار به راحتی مدارس خود را جدا می کنند، قریب ۱۴۰ میلیون تومان شهریه می دهند از این رو ما امروز شاهدیم افراد با استعداد در مدارس خاص مستقر شدند.

صباغیان تاکید کرد:۸۰ درصد دانش آموزان کشور در مدارس دولتی و با کمترین امکانات هستند، در گذشته دانش آموز باسواد در کلاس ولو دو نفر موتور محرک کلاس بود که امروز این ها را هم از بقیه جدا کردیم.

نماینده مهریز در مجلس افزود: فردا مسئولیت های مهم و رشته های دانشگاهی مهم نیز در اختیار همین خانواده های خاص است چرا باید این گونه باشد این بدان دلیل است که آموزش و پرورش ما جامع نیست و نیاز به ساماندهی دارد.

صباغیان ادامه داد: امروز مدارس دولتی مشاور ندارند، تجهیزات فرسوده است کار مدیر مدرسه گرفتن تجهیزات و امکانات شده است.

وی افزود: امروز بخشی از نمره ها با سفارش و تقلب گرفته می شود دیگر سطح سواد این افراد که این گونه نمره می گیرند مشخص است.

نماینده مهریز در مجلس در پایان اعلام کرد که از پاسخ های وزیر آموزش و پرورش به صورت مشروط قانع شده و ۶ ماه به این وزارت خانه فرصت می دهد که به وضعیت افت تحصیلی دانش آموزان رسیدگی کند در غیر این صورت وزیر آموزش و پرورش را استیضاح می کند.

