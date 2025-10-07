En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدید به استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در صحن علنی

محمدرضا صباغیان تاکید کرد:فرزندان افراد پولدار به راحتی مدارس خود را جدا می‌کنند، قریب ۱۴۰ میلیون تومان شهریه می‌دهند از این رو ما امروز شاهدیم افراد با استعداد در مدارس خاص مستقر شدند.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۵۷
| |
107 بازدید
|
۱
تهدید به استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در صحن علنی

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و ۵۳ نماینده دیگر درخصوص این که چرا وضعیت علمی دانش آموزان کشور با افت شدید رو به رو است؟ و میانگین معدل امتحانات نهایی کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس حضور یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدرضا صباغیان نماینده سوال کننده از وزیر آموزش و پرورش با بیان این که دانش آموزان آینده سازان کشور هستند ولی متاسفانه ما شاهد افت کیفی شدید آموزش دانش آموزان هستیم، گفت: سیاست و برنامه ریزی و مدیریت نادرست در این زمینه وجود دارد، این وضعیت محصول این دولت یا آن دولت نیست بلکه محصول افکار دولت های مختلف است.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز وجود مدارس متعددی به سبک های مختلف در کشور یادآور نظام طبقانی در زمان ساسانیان است، فرزندان افراد پولدار به راحتی مدارس خود را جدا می کنند، قریب ۱۴۰ میلیون تومان شهریه می دهند از این رو ما امروز شاهدیم افراد با استعداد در مدارس خاص مستقر شدند.

صباغیان تاکید کرد:۸۰ درصد دانش آموزان کشور در مدارس دولتی و با کمترین امکانات هستند، در گذشته دانش آموز باسواد در کلاس ولو دو نفر موتور محرک کلاس بود که امروز این ها را هم از بقیه جدا کردیم.

نماینده  مهریز در مجلس افزود: فردا مسئولیت های مهم و رشته های دانشگاهی مهم نیز در اختیار همین خانواده های خاص است چرا باید این گونه باشد این بدان دلیل است که آموزش و پرورش ما جامع نیست و نیاز به ساماندهی دارد.

صباغیان ادامه داد: امروز مدارس دولتی مشاور ندارند، تجهیزات فرسوده است کار مدیر مدرسه گرفتن تجهیزات و امکانات شده است.

وی افزود: امروز بخشی از نمره ها با سفارش و تقلب گرفته می شود دیگر سطح سواد این افراد که این گونه نمره می گیرند مشخص است.

نماینده مهریز در مجلس در پایان اعلام کرد که از پاسخ های وزیر آموزش و پرورش به صورت مشروط قانع شده و ۶ ماه به این وزارت خانه فرصت می دهد که به وضعیت افت تحصیلی دانش آموزان رسیدگی کند در غیر این صورت وزیر آموزش و پرورش را استیضاح می کند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
صباغیان وزیر آموزش و پروش نخبگان افت تحصیلی دانش آموزان مدیریت استیضاح هزینه نمایندگان مجلس خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ‌های عجیب دانش‌آموزان مردودی در امتحان + عکس
هزینه‌های اول مهر دانش‌ آموزان چقدر است؟
فاجعه نمرات امتحان نهایی دانش آموزان در مناطق کشور+ نقشه
اینفوگرافیک | افت شدید میانگین نمرات داوطلبان کنکور از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳!
اینفوتابناک | خرید لوازم‌التحریر برای سال تحصیلی جدید چقدر آب می‌خورد؟
بی‌میلی به تحصیل؛ ‌چالشی فراگیر در آموزش و پرورش
۱۴۰۰ استیضاح نداریم
ممنوعیت پذیرش نشدن دانش‌آموزان به بهانه کاهش معدل
طرح «جبران افت یادگیری» در مدارس دولتی رایگان است
اُفت نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی ۱۴۰۲
افت تحصیلی دانش‌آموزان با ادامه آموزش مجازی
افت تحصیلی شدید دانش آموزان ایرانی
افت تحصیلی نتیجه ضعف روابط پدر و فرزندی
حضوری یا غیرحضوری شدن مدارس؟
نماینده مجلسی که ادعای مستضعفی دارد!
کسب ۱.۶ میلیون نتیجه ضعیف در سه درس
افت تحصیلی ۳۰ درصدی در آموزش‌های مجازی
مخالفت 150 نماینده با استیضاح وزیر نیرو
آموزش مجازی موجب اُفت تحصیلی شده است
مدرسه رفتن دانش‌آموزان چقدر آب می‌خورد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
حاجی خواب باش و خوش !؟ تازه فهمیدی از دهه هفتاد شروع شده انموقع یک میلیون می گرفتن حالا 140میلیون ؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۳ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ajh
tabnak.ir/005ajh