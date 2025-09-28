En
اتحادیه اروپا: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در فضای مجازی نوشت که این بلوک از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، پیروی خواهد کرد.
اتحادیه اروپا: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سر گرفته شد

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نوشت که بروکسل از این تحریم‌ها تبعیت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کالاس نوشت: سازمان ملل اوایل یکشنبه، تحریم‌ها علیه ایران را بر سر برنامه هسته‌ای این کشور مجدداً اعمال کرد. اتحادیه اروپا پیروی خواهد کرد.

وی مدعی شد: این نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد. راه‌حلی پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکرات قابل دستیابی است.

انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، هم‌راستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را با چهار رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف این قطعنامه را رد کرد. با رد این پیش‌نویس، تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از امروز از سر گرفته شد.

 

