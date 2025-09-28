En
تأثیر کاهش مکانیسم ماشه با گذر زمان

یک نماینده مجلس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، گفت: بار روانی این سازوکار بر بازار و ارز پررنگ‌تر از اثر عملی آن است و تحریم‌های کنونی کارایی گذشته را ندارند.
تأثیر کاهش مکانیسم ماشه با گذر زمان

مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک»، سازوکاری در برجام بود که به طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات، تحریم‌های شورای امنیت را به‌طور خودکار بازگردانند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه، این سازوکار از سوی اروپایی‌ها مطرح شد، اما اثرات عملی آن به دلیل شدت و گستردگی تحریم‌های آمریکا نسبت به تحریم‌های سازمان ملل کمتر ارزیابی شده است. 

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و ارتباط با کشورهای هم‌پیمان مانند چین و روسیه، مسیرهای جایگزین برای کاهش اثر تحریم‌ها یافته و اغلب تحلیلگران، جنبه روانی این اقدامات را بر بازار ارز و طلا مهم‌تر از جنبه عملی آن می‌دانند.

محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران عنوان کرد که این موضوع از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد. اما آنچه لازم به توجه است، جنبه روانی اسنپ بک است.

وی ادامه داد: بار روانی اسنپ‌بک نسبت به بعد عملیاتی آن پررنگ‌تر است، چراکه تحریم‌های آمریکا نسبت به تحریم‌های سازمان ملل، بیشتر و قوی‌تر بوده‌اند.

این نماینده مجلس معتقد است: جمهوری اسلامی اکنون مستقل شده و قادر است امور دفاعی، نظامی و اقتصادی خود را پیش ببرد. در واقع تحریم‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند.

احمدی سنگر تصریح کرد: همان‌طور که رهبر انقلاب پیش‌تر به آن اشاره کرده‌اند، امروز راهی غیر از اتحاد و اتکا به مردم نداریم. ما با تکیه به مردم و ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم از پیچ‌های تاریخی عبور کنیم.

او اظهار داشت: اعمال تحریم‌های جدید علیه ملت ایران نشان داد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. از سوی دیگر، برخی کشورها سال‌ها تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داشته‌اند، اما راه خود را پیدا کرده‌اند. جمهوری اسلامی نیز باید مانند این کشورها با اتکا به توان داخلی، مسیر پیشرفت خود را طی کند.

به گفته این نماینده خانه ملت، ایران کشوری قدرتمند است و با کمک کشورهای دوست مانند چین و روسیه که تا آخرین لحظه در جلسه شورای امنیت از ما دفاع کرده‌اند، می‌تواند امور اقتصادی و نظامی خود را تقویت کند و مانند تمام این سال‌ها تحریم‌ها را دور بزند.

احمدی سنگر یادآور شد: باید با کشورهایی ارتباط داشته باشیم که دوست و شرکای اقتصادی وفادار ما هستند و به اقتصاد کشورمان کمک می‌کنند. معتقدم مکانیسم ماشه آنچنان که باید اثرگذار نخواهد بود و تنها جنبه روانی قدرتمندی دارد. همان‌طور که تحریم‌های آمریکا نشان دادند، قابلیت خود را از دست داده‌اند و به زودی مردم و بازار خواهند فهمید که اسنپ بک جنبه روانی پررنگ‌تری داشته است.

این نماینده مجلس در پایان عنوان کرد: افزایش غیرمنطقی قیمت دلار متاثر از جنبه روانی مکانیسم ماشه بوده است. در این برهه‌های حساس، لازم است تا مردم شریف ایران تحت تأثیر فضاسازی سودجویان قرار نگیرند و با ورود احساسی به بازار ارز و طلا، متضرر نشوند.

مکانیسم ماشه اسنپ بک اسنپ‌بک شورای امنیت تحریم بازگشت تحریم ها اقتصاد سیاست خارجی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Czechia
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
2
پاسخ
این قیمت نفتی که به چین میدید به اروپا و آمریکا پیشنهاد بدید تحریم هارو دور میزنن و میخرند
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
