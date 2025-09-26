گامی نو و جنجالی در روابط ترکیه و آمریکا

ترکیه در جریان سفر «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور این کشور به واشنگتن سفید، توافق‌نامه‌ای راهبردی با آمریکا در زمینه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کرد. این توافق‌نامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی راهبردی توسط «آلپ‌ارسلان بایراکتار» وزیر انرژی ترکیه و «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، پس از دیدار سران دو کشور امضا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بایراکتار روز پنجشنبه و با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «ما فرآیند جدیدی را آغاز کرده‌ایم که مشارکت عمیق و چندجانبه بین ترکیه و ایالات متحده در زمینه انرژی هسته‌ای را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.»

اگرچه وزارت انرژی ترکیه جزئیات بیشتری درباره ماهیت این توافق ارائه نکرده است، اما مقامات ترکیه‌ای پیش‌تر از مذاکرات با آمریکا برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ‌مقیاس و راکتورهای مدولار کوچک (SMR) خبر داده بودند.

«یوسف جیلان» مقام ارشد وزارت انرژی ترکیه در مصاحبه‌ای با رویترز در سال ۲۰۲۴ گفته بود: «ایالات متحده علاقه جدی به هدف ترکیه برای افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه‌های جدید نشان داده است.»

او افزود که مذاکرات شامل نیروگاه‌های موجود، نیروگاه‌های جدید بزرگ‌مقیاس و راکتورهای مدولار کوچک است.

این توافق بخشی از راهبرد گسترده ترکیه برای گسترش ظرفیت هسته‌ای این کشور به منظور تنوع‌بخشی به منابع انرژی، کاهش وابستگی به گاز طبیعی وارداتی و پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد برق است. پروژه اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه، نیروگاه «آک‌کویو» در استان مرسین، توسط شرکت روس‌اتم روسیه در حال ساخت است. این تأسیسات ۲۰ میلیارد دلاری با چهار راکتور و ظرفیت کلی ۴۸۰۰ مگاوات، قرار است از سال ۲۰۲۶ به‌تدریج عملیاتی شود.

علاوه بر آک‌کویو، ترکیه برنامه‌هایی برای ساخت دو پروژه هسته‌ای دیگر در سینوپ، ساحل دریای سیاه و منطقه تراکیه در شمال‌غرب دارد. دولت ترکیه با شرکای بین‌المللی از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین و اکنون ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری مذاکره کرده است. همچنین، ترکیه به راکتورهای مدولار کوچک علاقه‌مند است که به دلیل انعطاف‌پذیری و سرعت بالاتر در استقرار، می‌توانند در نزدیکی مناطق صنعتی یا در ترکیب با سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده شوند.