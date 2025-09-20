En
ترامپ: از جنگ اوکراین سود می‌بریم

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفت: با همتای چینی خود درباره تجارت و جنگ، همچنین اوضاع روسیه، اوکراین و غزه گفت‌و‌گو کردم.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ او افزود: خوشم نیامد که هواپیماهای روسی حریم هوایی استونی را نقض کردند و این موضوع را بررسی خواهم کرد.

ترامپ مدعی شد: هیچ‌کس نقشی همانند من در زمینه صلح جهانی ایفا نکرده و هیچ‌کس مانند من به جنگ‌ها پایان نداده است. سخت در تلاش هستیم تا راه‌حلی برای جنگ میان اوکراین و روسیه پیدا کنیم و در این‌باره با رئیس‌جمهور چین صحبت کردم.

او گفت: در حال گفت‌وگو با افغانستان درباره پایگاه بگرام هستیم.

 ترامپ همچنین گفت: هر روزی که می‌گذرد، وقتی طولانی محسوب می‌شود هنگامی که پای غزه، اسرائیل و خاورمیانه در میان باشد و راهی طولانی در پیش داریم.

او با بیان اینکه  ما از جنگ در اوکراین پول درمی‌آوریم چون تجهیزاتمان را می‌فروشیم گفت: ما هیچ پولی برای جنگ در اوکراین خرج نمی‌کنیم بلکه ناتو آن را تأمین مالی می‌کند زیرا تجهیزات ما را می‌خرد.

او گفت:  نمی‌خواهم از جنگ در اوکراین پول درآوریم اما از آن سود می‌بریم زیرا ناتو تجهیزات ما را می‌خرد.

ترامپ همچنین گفت: باید گروگان‌ها در غزه آزاد شوند و من با خانواده‌های آنان دیدار کردم؛ آن‌ها می‌خواهند فرزندانشان یا پیکر جان‌باختگانشان بازگردد.

او گفت: گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه را نخوانده‌ام اما از وقایع ۷ اکتبر مطلع شدم که آن هم نسل‌کشی است.

او افزود: گروگان‌ها در غزه ممکن است به دلیل جنگ در خطر باشند، شاید آزاد شوند و پیش‌بینی آن دشوار است.

 ترامپ گفت: واشنگتن به مکانی امن تبدیل شده و به شهرهای دیگر مانند شیکاگو خواهیم رفت و روی کاهش نرخ جرم کار خواهیم کرد.

او همچنین گفت: بر اساس دستور من، وزیر جنگ حمله‌ای مرگبار به یک کشتی مواد مخدر در منطقه تحت فرماندهی جنوبی آمریکا انجام داد. این حمله به کشته شدن سه نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی منجر شد و هیچ‌یک از نیروهای ما آسیب ندیدند.

رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
