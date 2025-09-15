En
نشست دوحه؛ بیانیه‌ای بی‌اثر بدون هیچ اقدامی!

شبکه المیادین پیش‌نویس نشست اضطراری عربی-اسلامی دوحه را منتشر کرد که نشان می‌دهد برخلاف انتظار، جملات فراتر از محکومیت نیستند.
نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در پایتخت قطر قرار است امروز دوشنبه برگزار شود، نشستی که به مناسبت حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود کشورهای مسلمان این‌بار موضع متفاوتی در پیش بگیرند.با این حال وبگاه شبکه المیادین با انتشار بخش‌های اصلی پیش‌نویس بیانیه پایانی نشان داد که نباید انتظار چیزی فراتر از محکومیت را داشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، المیادین نوشت: در این بیانیه، حملات اخیر به قطر به‌عنوان اقدامی تهدیدکننده برای ثبات منطقه و مانعی جدی در برابر تلاش‌ها برای توقف جنگ غزه توصیف شده است.

بیانیه با اشاره به جنایات نسل‌کشی و پاکسازی قومی در نوار غزه و ادامه شهرک‌سازی در کرانه باختری، این اقدامات را محکوم کرده و هشدار داده است که تجاوزات صهیونیست‌ها تمامی دستاوردهای مسیر عادی‌سازی روابط را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

بیانیه همچنین بر حمایت از ابتکارات میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا در راستای توقف تجاوز و بازگرداندن صلح به غزه تأکید کرده است. همچنین نسبت به تبعات هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در منطقه و تصمیمات احتمالی درباره الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی هشدار داده شده است.

بیانیه پایانی نشست تصریح می‌کند که صلح پایدار در خاورمیانه تنها زمانی محقق خواهد شد که حقوق ملت فلسطین به‌طور کامل تضمین شود و طرح صلح عربی به‌عنوان چارچوب اصلی تحقق این هدف اجرایی گردد. گروههای مقاومت روز گذشته یکشنبه در پیامی گفتند: مسئولیت تاریخی و انسانی شما حکم می‌کند که مواضع قاطعانه‌ای در برابر جنایت رژیم صهیونیستی اتخاذ کنید که فراتر از بیانیه باشد و به سطح اقدامات عملی و یکپارچه‌ برسد.

گروههای فلسطینی همچنین خواستار فعال‌سازی معاهده مشترک، استفاده از سلاح نفت، اعمال تحریم‌های عربی همه جانبه علیه رژیم صهیونیستی و تحرک فوری به همراه جامعه بین‌الملل برای تحریم این رژیم شده بودند. جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای رسمی از سران عرب و اسلامی خواسته است تا در اجلاس دوحه، موضعی متحد اتخاذ کنند. 

حماس خواستار تحریم سیاسی و اقتصادی اسرائیل، قطع تمام اشکال روابط با آن، پیگیری جنایات اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی، و توقف فوری جنگ در غزه شده و تأکید کرده که این اجلاس فرصتی تاریخی برای وحدت اسلامی علیه تجاوزات اسرائیل است.روز شنبه نیز محمد شیاع السودانی در گفت‌و‌گو با الجزیره خواستار تشکیل ائتلاف نظامی، سیاسی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی برای تأمین امنیت مسلمانان شده بود.

حضور نماینده آمریکا در حاشیه نشستهمزمان با این نشست، تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ترامپ در سوریه نیز با حضور در پایتخت قطر، اقدام به برپایی دیدارهای مشترک با مقامات عربی کرد.او در دوحه با اسعدالشیبانی، وزیر خارجه حکومت جولانی و ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن، دیدار سه‌گانه داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که او به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، برای شرکت در جلسات حاشیه‌ای این اجلاس به قطر سفر کرده است. 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
از یک عده نوکر چه انتظاری میتوان داشت؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
همشون نوکر آمریکا ن
حق ندارن بدونه اجازه آمریکا آب بخوردن چه برسه جواب اسرائیل را بدن اگه تو خواب ببینند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
این دولتها مسحق ذلت هستند و اگر عزت پیدا کنند جای تعجب است.
