حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته ( ۱۴ شهریور) تهران، بیان کرد: در آغاز هفته وحدت در ایام پر فروغ، عزت آفرین و قدرت آفرین میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام قرار داریم. خورشیدی که در سرزمین حجاز طلوع کرد و عالم انسانیت را به انوار انسان ساز و جامعه پرداز وحی نورانی کرد. بلند ترین آرمانی که خدای سبحان برای آفرینش عالم ماده و خلقت انسان اراده کرده است، فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی پدیده ای به نام انسان و دستیابی او به عالی ترین قلل علم و معرفت و تقرب به خدای سبحان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: قرار گرفتن در جایگاهی که نام پرافتخار خلیفه الله بر او گذارده شود. این آرمان بلند فلسفه آفرینش انسان است. این جایگاه بشر است و عقل نخست عالی ترین مظهر صفات جمال و جلال حق، پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله در این جایگاه رفیع قرار دارد. آنان که طالب معرفت الهی هستند و طالب رسیدن به قلل عالی از کمال انسانی هستند باید این شخصیت را پیشوا خود قرار دهند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: هدف از بعثت پیامبران ساخت یک نظام سیاسی و جامعه انسانی عدالت محور است. جامعه بشری در ترازی از تعلیم و تربیت قرار گیرد که قیام او قیام به عدالت باشد. ساخت یک نظام سیاسی عدالت پایه برای رسیدن به قله رفیعی که فلسفه آفرینش انسان و عالم تکوین است. برای تحقق این آرمان ها و اهداف والا پیامبر اعظم در قرآن کریم و سیره عملی و رفتاری خود و سیره پیشوایان معصوم دین پرچم هایی را برافراشته است که اگر این پرچم ها را دیده و در پرتو این پرچم ها حرکت کنیم به این سعادت و عزت عالی انسانی دست خواهیم یافت.

وی در ادامه تاکید کرد: بلند ترین پرچمی که قرآن برافراشته است، پرچم علم است. در هزار و ۴۰۰ سال قبل که جوامع انسانی نمی دانستند علم را چگونه بنویسند و نمی دانستند تعریف روشنی از علم ارائه کنند، قرآن این پرچم را برافراشته است. راهی که انسان را به منزلت انسانی هدایت می کند مسیر عقلانی و علمی است. امام علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید انبیاء و پیامبر اسلام آمدند تا گنجینه های خرد و عقل را از پرده های هوا و هوس و غصب آزاد کند. انسانی که اسیر غصب و هوس انسانی است بر مدار انسانی به حرکت درآورند. علی (ع) در توصیف قرآن می فرماید که معدن و گنجینه ایمان و معرفت، قرآن چشمه سار دانش و دریای معرفت و علم است قرآن خلاصه ای از دانش و معارف انسان ساز و جامعه پرداز است که انسان های عالم و عاقل با آن ارتباط برقرار می کنند.

وی افزود: در مدرسه اسلام و مدرسه نهج البلاغه و مدرسه اهل بیت، عقل پرورده شده با علم به گوهر توحید ناب قرآنی دست پیدا می کند. صبر در کنار حق و صبر در کنار توحید مسیر سعادت را تعریف می کند. به بیان رهبر انقلاب عقل، علم و عزم سه گوهر گرانبهایی هستند که خلق قدرت می کند. عزم یعنی اراده و استقامت. پرچم دیگری که قرآن برافراشته و این پرچم تنها راه رسیدن به سعادت و عزت در دنیا و آخرت است، آن است که باید انسان ها باهم و در کنار هم به ریسمان عقل و علم و توحید و رسالت و امامت چنگ بزنند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: امکان ندارد جامعه بشری سعادت و عزت را تجربه کند مگر در سایه چنگ زدن به ریسمان عقل، علم و توحید و ایستادن در کنار یکدیگر.پیام امام بزرگوار پیام وحدت است، چون پیام قرآن پیام وحدت است. قرآن در آیات متعددی ادیان الهی را به وحدت در حول کلمه توحید دعوت می کند. ما در جامعه اسلام ، قرآن، قبله و پیامبر واحد داریم باید در کنار هم باشیم. جان و حقیقت دین، حیات عقلانی و حیات علمی و اجتماع جامعه بشری حول کله حق است. نمی توان به وحدت رسید مگر آنکه رابطه ما با یکدیگر مستحکم تر از رابطه مادر با فرزند باشد. مادری را دیده اید از فرزند خطاکار خویش خداحافظی کند؟ مادری را دیده اید شبانه روز برای سعادت فرزندش دعا نکند؟ این نگاه پیامبر است به جامعه انسانی.وحدت مقدسی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه شکل گرفت، تداوم نمی یابد مگر آنکه اینگونه دست های یکدیگر را بفشاریم.

وی افزود: اهمیت حق انسان از نمازهایی که ما می خوانیم بیشتر است. امام علی (ع) می فرماید جامعه اسلامی که نماز را به پا می داری، روابط را با یکدیگر مستحکم تر کن.

وی ادامه داد:ما به آرامش در کشور نیاز داریم. آقایان با دعوا آرامش خلق نمی شود. با ادبیات مبتنی بر عقل و علم و اخلاق آرامش به وجود می آید. حفظ آرامش همان طور بر ما لازم است که نماز بر ما لازم است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید طوری حرکت کنیم که برادرانی که در کنار شما هستند کم ترین نگرانی نداشته باشند. هر قدر آرامش بیشتر، سلامت روحی بیشتر است. مسئله بود و نبود ما مطرح نیست آنچه مطرح است وظیفه شناسی است.

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته تهران، بیان کرد: تیم ملی المپیاد دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک کشورمان با کسب پنج مدال طلا در هجدهمین دور رقابت ها جهانی این رشته در میان ۶۴ کشور جهان رتبه نخست را به دست آورد و کشورهایی مانند انگلستان و هند در رتبه ها دوم و سوم ایستادند؛ این جایگاه فاخر و موفقیت کم نظیر و استثنایی برای دومین سال پیاپی برای ایران افتخار آفرین و غرور آفرین است.حضور جامعه گسترده نجومی در کشور و تمرکز مدارس به صورت فوق برنامه در حوزه نجوم و همکاری نزدیک استادان با کمیته نجوم نقش تعیین کننده در خلق این موفقیت دارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از تلاش تحسین برانگیز نوجوانان کشور به ویژه در روزهای سخت دفاع مقدس ۱۲ روزه و سرپرست پرتلاش آنان و کمیته نجوم و استادان برجسته کشور تشکر می کنیم.در کنار این رویداد علمی، بلند قامت های جوان کشور برای سومین بار بر بام والیبال جهان ایستادند و با افتخار مقام قهرمانی مسابقات را به دست آوردند این پیروزی و درخشش تحسین برانگیز نشان داد که تیم والیبال جوانان ایران در سطح جهان قابل احترام است و می تواند با برنامه ریزی درست، تیم های صاحب عنوان را مبهوت اراده خود کند. این نوید بخش آینده درخشان برای والیبالیست های ایران است. موفقیت روز افزون این فرزندان غیور را از خداوند مسئلت دارم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، بیان کرد: پیشتازی جوانان با انگیزه و غرور آفرین در حوزه های علمی و ورزشی حکایت از ظرفیت استثنایی ایران برای دستیابی به قدرت و قرار گرفتن در جایگاه برتر علمی و اقتصادی و سیاسی دارد امیدوارم همه مسئولان و پدران و مادران از این ظرفیت به شایستگی استفاده کنند. سفر ریاست جمهوری ایران به چین برای شرکت در بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای یکی از روند ها برجسته دیپلماتیک در سال جاری است. در شرایط فعلی که آمریکا ساز و کار چندجانبه گرایی را تضعیف قرار داده و رئیس جمهور آمریکا با زبان تهدید، تحریم و تعرفه با جهان سخن می گوید این اجلاس فرصتی استثنایی برای احیای چندجانبه گرایی در برابر نظام سیاسی روبه فرسایش غرب و مقابله هوشمندانه با تحریم های آمریکا است.

وی افزود: در بیانیه نهایی این اجلاس کشورها عضو با محکومیت قاطع حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تصریح کردند چنین اقدامات تجاوزکارانه علیه اماکن و زیرساخت های غیرنظامی از جمله تأسیسات هسته ای که به جان باختن نظامی ها منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین بین الملل و تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. کسانی که با فضای سیاسی این اجلاس ها آشکار هستند می دانند این بیانیه برای دفاع از یک کشور و ملت بی نظیر است‌. در بیانیه تصریح شده این اقدامات به امنیت منطقه ای و بین المللی آسیب وارد کرده است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، بیان کرد: در این بیانیه بر اهمیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده و تصریح کردند این قطعنامه الزام آور است و هرگونه تلاش برای تغییر خودسرانه آن تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می شود. این فراز های برجسته در بیانیه سران سازمان شانگهای، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال سازی مکانیزم ماشه را خودسرانه تفسیر کرده و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را الزام آور دانسته اند.