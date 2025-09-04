En
طرز تهیه غذایی خوشمزه‌تر از کشک بادمجان

کشک کدو یک غذای خوشمزه ساده و سالم است که با مواد در دسترسی آماده می شود، طرز تهیه کشک کدو را در این مطلب برایتان آماده کرده ایم.
طرز تهیه غذایی خوشمزه‌تر از کشک بادمجان

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ کشک کدو یک غذای خوشمزه ساده و سالم است که با مواد در دسترسی آماده می شود، طرز تهیه کشک کدو را در این مطلب برایتان آماده کرده ایم.

ناهار چی بپزم؟ شام چی درست کنم؟ خوشمزه ترین غذای نونی بدون گوشت چیه؟ غذای ساده و فوری که خوشمزه باشه چی پیشنهاد میدید؟ اینها تنها چند مورد از سوالاتی است که در طول روز برای افراد بسیاری پیش می آید.

در این گزارش؛ کشک کدو را آموزش خواهیم داد که مطمئنا بعد از یک بار امتحان، پایه ثابت لیست غذاهایتان خواهد شد.

مواد لازم برای تهیه کشک کدو

کدو ۵ عدد

پیاز ۱ عدد بزرگ

گردوی خرد شده ۲ قاشق غذاخوری

سیر ۲_۳ حبه

کشک به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به میزان لازم

آب ۱/۲ لیوان

نعنا خشک شده ۱ قاشق غذاخوری
دستور پخت کشک کدو

در مرحله اول پخت کشک کدو، ابتدا باید کدوها را سرخ کنیم.

سپس پیاز بزرگ رنده شده یا ریز خرد شده را داخل مقدار کمی روغن تفت می‌دهیم تا خوب سبک و طلایی شود.

سیر رنده شده را اضافه کرده و کمی تفت میدهیم تا عطر سیر بلند شود.

حالا نوبت اضافه کردن گردوی خرد شده و سپس نمک، زردچوبه و فلفل سیاه است.

بعد از تفت مواد با پیاز، کدوهای از قبل سرخ شده را به محتویات تابه اضافه می‌کنیم.

نصف لیوان آب ریخته و درب تابه رو گذاشته و اجازه می دهیم تا کدوها کمی نرم شوند.

بعد از آنکه کمی که آب غذا کمتر شد و کدوها نرم شدند، کدوها را با گوشت کوب یا پشت یک قاشق پوره می کنیم.

در مرحله آخر نعنا خشک و کشک رقیق شده را به غذا اضافه کرده و هم می زنیم.

درب ماهیتابه را میگذاریم و اجازه میدهیم ۲۰ دقیقه روی حرارت ملایم به پخت ادامه داده و غذا به روغن بیفتد.

غذای ساده بدون گوشت و فوری شما آماده است.

