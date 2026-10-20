بدن شما موتوری سه گانه سوز است که اولویت آن، سوزاندن کربوهیدرات است؛ یعنی وقتی قند زیاد مصرف می‌کنید، بدن قند را می‌سوزاند و کمتر چربی‌ها را و شما چاق می‌شوید.

به گزارش تابناک؛ یکی از روش‌هایی که برای تثبیت سلامت عمومی بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش معنا دار و حتی حذف کامل قند و کربوهیدرات‌های تصفیه شده به مدت دستکم ۱۴ روز است.

کربوهیدرات تصفیه‌شده به کربوهیدراتی گفته می‌شود که طی فرایند تولید، بخش زیادی از فیبر و گاهی مواد مغذی موجود در ماده غذایی اولیه از آن جدا شده است. این کربوهیدرات‌ها معمولاً سریع‌تر هضم می‌شوند و ممکن است قند خون را سریع‌تر بالا ببرند، مانند شیرینی‌ها و تنقلات صنعتی شیرین، نان سفید، برنج سفید، عسل صنعتی، مربا و ....

در این ۱۴ روز، شما قند و شکر نمی‌خورید و به کربوهیدارت‌های تصفیه شده هم لب نمی‌زنید. میزان مصرف قند‌های طبیعی مانند شیر (دارای قند است)، عسل، میوه‌ها و به ویژه آب میوه‌ها (حتی طبیعی) را هم به حداقل می‌رسانید.

همین اول مطلب یک نکته را مرور کنیم: کربوهیدرات‌ها یکی از سه منبع اصلی تامین انرژی اصلی هستند (به همراه پروتئین و چربی). در واقع بدن شما موتوری سه گانه سوز است که اولویت آن، سوزاندن کربوهیدرات است؛ یعنی وقتی قند زیاد مصرف می‌کنید، بدن عمدتاً قند را می‌سوزاند و کمتر چربی‌ها را و شما چاق می‌شوید. حال اگر باک قند را پر نکنیم، بدن بیش از پیش می‌رود سراغ سوخت‌های بعدی و مشخصاً چربی.

ضمن این که مصرف زیاد کربوهیدرات (مثل نان سفید، نوشیدنی‌های شیرین، شیرینی‌ها) باعث می‌شود قند خون سریع بالا رود، انسولین فعال شود و بدن برای جبران، ذخیره‌سازی چربی را افزایش دهد.

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با این مقدمه می‌رویم سراغ ۱۴ روز سرنوشت ساز زندگی تان:

اگر دو هفته مصرف قند و کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده را به صفر برسانید، چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

روز‌های ۱–۳: آغاز «تعطیلیِ شیرینی»

وقتی تصمیم می‌گیرید قند اضافه‌شده، نوشیدنی‌های شیرین، شیرینی‌ها و کربوهیدرات‌های سفید را کنار بگذارید، بدن شما ناگهان منبع سریع و «سوخت شیرین» خود را از دست می‌دهد.

به‌دلیل کاهش سریع گلوکز خون، ممکن است احساس خستگی، سردرد کنید.

سیستم سوخت بدن در این مرحله شروع به «یادگیری» می‌کند که دیگر قرار نیست عمدتاً با قند کار کند.

کاهش ناگهانی قند اضافه‌شده همچنین می‌تواند موجب کاهش سطح انسولین و کاهش نوسانات قند خون شود.

روز‌های ۴–۷: بدن سازگار می‌شود و سوختِ جدید می‌یابد

در این بازه زمانی، بدن به‌تدریج به سمت سوخت‌های جایگزین می‌رود؛ یعنی چربی‌ها و احتمالاً ترکیبات کتون (به‌ویژه اگر کربوهیدرات خیلی پایین آمده باشد).

بررسی‌ها نشان داده‌اند که رژیم‌های کم کربوهیدرات در کوتاه‌مدت می‌توانند کاهش چربی بدن، بهبود پروفایل چربی خون و کاهش انسولین را همراه داشته باشند.

حس سبک‌تر شدن بدن، ثبات بیشتر در انرژی و حتی افزایش تمرکز ذهنی گزارش شده است، چون قند و نوسان‌های آن کمتر شده‌اند.

ممکن است دهان خشک شود یا بوی خاصی در بازدم احساس شود که می‌تواند از نشانه‌های آغاز تولید کتون‌ها باشد.

روز‌های ۸–۱۴: بازسازی درونی و ثباتِ نسبی

در دومین هفته، بسیاری از تغییرات اول شروع به ثبات می‌کنند. بدن شما دارد به وضعیت جدید عادتی می‌یابد:

کاهش در سطح انسولین، کاهش ذخیره‌سازی چربی و کاهش التهاب‌های مزمن پنهان (بخش از مطالعات نشان داده‌اند که رژیم کم‌کربوهیدرات می‌تواند نشانگر‌های التهابی را کاهش دهد).

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این قندها را هرگز حذف نکنید

ذائقه‌تان ممکن است تغییر کند: چیز‌هایی که قبلاً خیلی شیرین بودند، حالا نه چندان شیرین‌اند و چیز‌هایی مثل میوه ممکن است طعم شیرینی‌تری پیدا کنند.

نوسانات خلقی و گرسنگی‌های ناگهانی کمتر می‌شوند؛ چون قند خون پایدارتر شده است.

اگر ادامه دهید، این می‌تواند زمینه‌ساز بهبود‌های طولانی‌تر در سلامت متابولیک شود و برنامه‌هایی مانند کاهش وزن، بهتر رقم می‌خورند. احتمال بهبود‌هایی در خواب، گوارش، اعصاب و حال عمومی نیز وجود دارد.

توصیه‌های عملی

برای اینکه این تجربه برایتان امن، واقع‌گرایانه و سودمند باشد، چند توصیه علمی داریم:

بعد از تجربه ۱۴ روزه، بکوشید تا حد امکان قند‌های مصنوعی را کنار بگذارید و صرفا گاهی و در حد تفنن از آنها استفاده کنید. نگاه تان به شیرینیجات مصنوعی و کربوهیدرات‌های تصفیه شده، این گونه باشد که گویی دارید سمّ می‌بینید. این نوع نگاه خیلی مفید است.

نکته مهم این است که اگر می‌خواهید کربوهیدرات را کم کنید، کیفیت کربوهیدرات‌ها را فراموش نکنید: در کنار کاهش مصرف نان سفید، نوشیدنی‌های شیرین، شیرینی‌ها، حتماً افزایش غلات کامل، فیبر، سبزیجات را در برنامه غذایی تان قرار دهید.

توصیه حیاتی برای آن دو هفته:



اگر برای دو هفته می‌خواهید مصرف «کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده و قند اضافه‌شده» را به حداقل برسانید، مطمئن شوید:

پروتئین کافی دریافت می‌کنید (به حفظ تودهٔ عضلانی کمک می‌کند).

چربی‌های سالم (مثل چربی‌های گیاهی و روغن زیتون، آووکادو) در رژیم‌تان باشند.

آب کافی بنوشید و فعالیت بدنی ملایم داشته باشید تا بدن هنگام سازگاری دچار کمبود نشود.

نکته اساسی

پس از دو هفته، به رژیم قبلی بازنگردید و مصرف کربوهیدرات‌های تصفیه شده را به حداقل برسانید و سبک جدیدی برای زندگی تان غذایی تان بسازید.

منبع: عصرایران