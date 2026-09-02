کاهش ۶۷ درصدی چربی کبد با این رژیم غذایی

رژیم کتوژنیک به دلیل محدودیت شدید مصرف کربوهیدرات، مدت‌هاست یکی از بحث‌برانگیزترین رژیم‌های کاهش وزن محسوب می‌شود. اکنون نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد این رژیم ممکن است دست‌کم برای برخی افراد مبتلا به چاقی، پیش‌دیابت و کبد چرب، مزیتی فراتر از کاهش وزن داشته باشد.

به گزارش تابناک؛ در این مطالعه، محققان تأثیر سه الگوی غذایی کتوژنیک، مدیترانه‌ای و کم‌چرب را بررسی کردند. نکته جالب این بود که هر سه گروه تقریباً به یک اندازه، حدود ۱۰ درصد از وزن خود را از دست دادند؛ بنابراین تفاوت اصلی نه روی ترازو، بلکه در برخی تغییرات درون بدن دیده شد.

کاهش قابل توجه چربی کبد

افرادی که رژیم کتوژنیک داشتند، حدود ۶۷ درصد کاهش چربی کبد را تجربه کردند؛ کاهشی که بیشتر از دو گروه دیگر بود. حساسیت بدن به انسولین نیز در این گروه بهبود بیشتری پیدا کرد.

این موضوع به‌ویژه برای افراد مبتلا به پیش‌دیابت اهمیت دارد. مقاومت به انسولین زمانی اتفاق می‌افتد که سلول‌های بدن پاسخ مناسبی به این هورمون نمی‌دهند و در نتیجه کنترل قند خون دشوارتر می‌شود. بهبود حساسیت به انسولین می‌تواند به کنترل بهتر قند خون کمک کند.

کتو برای همه مناسب نیست

با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند نتایج مطالعه به این معنا نیست که رژیم کتوژنیک «سالم‌ترین رژیم» یا بهترین انتخاب برای همه افراد است. محدودیت شدید کربوهیدرات می‌تواند رعایت این رژیم را در بلندمدت دشوار کند و کیفیت مواد غذایی انتخاب‌شده در آن نیز اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، هر سه رژیم مورد بررسی به کاهش قابل توجه وزن منجر شدند؛ یافته‌ای که نشان می‌دهد برای بسیاری از افراد، داشتن یک الگوی غذایی سالم و قابل ادامه در بلندمدت ممکن است از انتخاب نام یک رژیم خاص مهم‌تر باشد.

محققان می‌گویند برای مشخص شدن اثرات بلندمدت رژیم کتوژنیک بر کبد، قند خون و سلامت قلب به مطالعات بزرگ‌تر و طولانی‌تری نیاز است.