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کد خبر:۱۳۹۹۳۷۰
کد خبر:۱۳۹۹۳۷۰
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نبض خبر

سخنرانی مکرون برای آرام کردن معترضین: از فردا صبح...

همزمان با آنکه شهرهای مختلف فرانسه همچنان شاهد تظاهرات گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی است، امانوئل مکرون در یک سخنرانی تلویزیونی سعی کرد مردم فرانسه را آرام کند. رئیس جمهور فرانسه در این سخنرانی گفت: «...کسانی هستند که به‌حق احساس می‌کنند قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است؛ قیمتی که به‌دلیل آنچه در خلیج فارس رخ داده، افزایش یافته است؛ جنگی که فرانسه در آن مشارکت نداشت. این نارضایتی در دیگر پایتخت‌های اروپا نیز ابراز می‌شود. کارهای زیادی هست که می‌توانیم انجام دهیم تا در زمینه تأمین سوخت خود و تأثیرگذاری بر قیمت آن اختیار بیشتری داشته باشیم... از فردا صبح، برای گفت‌وگو به نمایندگی از فرانسه عازم کشورهای حوزه خلیج فارس خواهم شد. نخست‌وزیر و دولت نیز همراه با تأمین‌کنندگان سوخت در سراسر کشور تصمیماتی گرفته‌اند تا راهکارهایی برای مقابله با افزایش قیمت سوخت پیدا کنند...» سخنرانی کامل مکرون را می‌بینید و می‌شنوید.
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