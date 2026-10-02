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کد خبر:۱۳۹۶۹۸۹
کد خبر:۱۳۹۶۹۸۹
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9 ویدیو از اعتراضات دانش آموزان فرانسه را ببینید

حدود یک هفته است که نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستان‌ها را مسدود می‌کنند تا نسبت به کمبود معلم، کلاس های پرجمعیت، برنامه های درسی طاقت‌فرسا و ساختمان هایی که به گفته خودشان عملا در حال فروریختن هستند، اعتراض کنند. دانش‌آموزان از کلاس ۴۰ نفره، سقف نشتی، توالت خراب و نبود لوازم اولیه می‌گویند. در برخی مدارس، از وجود موش و سوسک خبر می‌دهند. آشوب از پاریس شروع شد و به‌سرعت در سراسر فرانسه، از جمله لیل و نانت تا لیون، تولوز، مارسی و استراسبورگ گسترش یافت. سپس اوضاع وخیم شد؛ سطل های زباله به آتش کشیده شدند، ورودی مدارس آسیب دید و نیروهای ضدشورش مستقر شدند. از آتش سوزی ساختمان های مدرسه در نانت و روئن خبر رسید. در مارسی، دو معلم با بنزین به آتش کشیده شدند و دچار سوختگی شدند. 🔹وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در یک روز ۱۹۴۹ نفر بازداشت شدند، ۳۰۵ پلیس زخمی شدند و ۱۰۲۷ دبیرستان از میان ۳۷۰۰ دبیرستان فرانسه تحت تأثیر قرار گرفتند. ۳ هزار دانش‌آموز در بازداشت موقت قرار گرفته‌اند و دانشجویان دانشگاه نیز به این اعتراض پیوسته و دسترسی به حدود سی دانشگاه را مسدود
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نبض خبر تظاهرات اعتراض دانش آموزان فرانسه ویدیو
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