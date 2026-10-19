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پلیس خواستار تعویق بازی حساس لیگ قهرمانان اروپا

دیدار روز سه‌شنبه میان پاری سن ژرمن و بارسلونا در ورزشگاه پارک دو پرنس تحت تاثیر تنش‌های اجتماعی روزهای اخیر در فرانسه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۱۶
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فوتبال اروپا

به گزارش تابناک، تظاهرات برگزار شده در طول آخر هفته که برخی از آن‌ها به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامید، نگرانی‌هایی را درباره احتمال بروز خشونت‌های جدید در پاریس همزمان با برگزاری این مسابقه لیگ قهرمانان اروپا ایجاد کرده است.

این نگرانی‌ها به حوزه پلیس نیز کشیده شده است. بر اساس گزارش رسانه فرانسوی آلرت اینفو، یک نماینده اتحادیه پلیس فرانسه وابسته به سندیکای سی‌اف‌تی‌سی خواستار به تعویق افتادن مسابقه میان پاری سن ژرمن و بارسلونا به دلیل ترس از شورش‌های جدید شده است. این درخواست بحث‌هایی را درباره امنیت مسابقه ایجاد کرده است، هرچند وزارت کشور فرانسه به روشنی اعلام کرده است که این بازی طبق برنامه برگزار خواهد شد.

رسانه فرانسوی اونز موندیال گزارش داده است که لوران نونیز وزیر کشور درباره احتمال تعویق این دیدار اظهار نظر کرده و این گزینه را رد کرده است: «تعویق مسابقه پاری سن ژرمن و بارسلونا و همچنین سایر دیدارهایی که ممکن است در لیگ قهرمانان برگزار شود مطرح نیست. برگزاری مسابقات مشکلی ندارد.»

به این ترتیب دولت فرانسه خواسته است تا تردیدها درباره برگزاری این دوئل اروپایی را برطرف کند. با وجود نگرانی‌های ابراز شده از سوی بخش سندیکایی پلیس، موضع وزارت کشور این است که حوادث اخیر برگزاری دیدار پاری سن ژرمن و بارسلونا را زیر سوال نمی‌برد.

تظاهرات آخر هفته صحنه‌های تنش‌زایی را در نقاط مختلف فرانسه از جمله پایتخت ایجاد کرد؛ جایی که اقدامات وندالیستی و درگیری با نیروهای امنیتی ثبت شد. این بستر زمینه‌ساز نگرانی‌هایی درباره احتمال وقوع حوادث جدید در پیرامون رویدادی شده است که هزاران هوادار را گردهم خواهد آورد. مسابقه میان پاری سن ژرمن و بارسلونا برای روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر ساعت ۲۱ در ورزشگاه پارک دو پرنس و مربوط به هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ورزش سه

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لیگ قهرمانان اروپا فرانسه پاریسن ژرمن اعتراضات ناآرامی ها تظاهرات پاریس درگیری
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