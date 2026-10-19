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هشدار وزارت خارجه درباره سفر به فرانسه، بلژیک و ایتالیا

وزارت خارجه ایران، با توجه به تشدید ناآرامی‌ها و اختلال در نظم عمومی در فرانسه، بلژیک و ایتالیا، به هم‌وطنان توصیه می‌کند از انجام سفرهای غیرضروری به این کشورها یا حضور در محل‌های ناآرام خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۱۴
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وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: به هم‌وطنانی که هم‌اکنون در فرانسه، بلژیک و ایتالیا حضور دارند توصیه می‌شود از حضور در مناطق پرتنش و محل‌های درگیری اجتناب کرده و از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محدوده‌های ناآرام، پرهیز کنند.

با توجه به احتمال تشدید ناآرامی‌ها، محدودیت‌های تردد و اختلال در خدمات حمل‌ونقل عمومی، از هم‌وطنان درخواست می‌شود پیش از هرگونه جابه‌جایی، آخرین وضعیت امنیتی و شرایط حمل‌ونقل را بررسی کرده و اطلاعات تماس نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، بلژیک و ایتالیا را همراه داشته باشند.

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وزارت امور خارجه هشدار کشورهای اروپایی فرانسه بلژیک ناآرامی اعتراضات مسافران ایرانی
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