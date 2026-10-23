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کد خبر:۱۴۰۰۰۰۳
کد خبر:۱۴۰۰۰۰۳
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نبض خبر

این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!

ویدیویی از یک نوجوان ایرانی در فضای مجازی وایرال شده که در یک دقیقه و بیست ثانیه کل تحولات و اعتراضات فرانسه را برای مخاطبانش توضیح می‌دهد. برخی کاربران با مقایسه ارائه این پسر بچه با مجریان و دار و دسته‌ای که صداوسیما را در کنترل خود دارد، تاکید کردند پیمان جبلی و وحید جلیلی باید شرمنده باشند که در حد این نوجوان نتوانسته‌اند ارائه مناسبی برای درک آنچه در فرانسه در حال رخ دادن است، داشته باشند.
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نبض خبر اعتراضات فرانسه ویدیو اعتراض دانش آموزان فرانسه
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