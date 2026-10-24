ویدیوی جنجالی از سرقت در تظاهرات فرانسه

در حالی که سارقین فروشگاه‌های فرانسه در جریان تظاهرات مسلمانان و مهاجرین خوانده می‌شدند، حالا انتشار ویدیویی جنجال برانگیز شده است. زنی که در جریان اعتراضات فرانسه، جعبه‌ای حاوی لباس را از فروشگاه غارت‌شده‌ «زارا» بیرون می‌برد، در پاسخ به مردی که این سرقت را «حرام» خوانده بود، گفت که یهودی است. آن مرد به او گفت: «تو می‌گویی مسلمان هستی، اما این کار حرام است.» زن پاسخ داد: «چه کسی به تو گفته من مسلمانم؟ مگر روی پیشانی‌ام نوشته شده؟ من یهودی‌ام.»