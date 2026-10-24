En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 18
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۴۰۰۱۸۷
کد خبر:۱۴۰۰۱۸۷
214 بازدید
نبض خبر

ویدیوی جنجالی از سرقت در تظاهرات فرانسه

در حالی که سارقین فروشگاه‌های فرانسه در جریان تظاهرات مسلمانان و مهاجرین خوانده می‌شدند، حالا انتشار ویدیویی جنجال برانگیز شده است. زنی که در جریان اعتراضات فرانسه، جعبه‌ای حاوی لباس را از فروشگاه غارت‌شده‌ «زارا» بیرون می‌برد، در پاسخ به مردی که این سرقت را «حرام» خوانده بود، گفت که یهودی است. آن مرد به او گفت: «تو می‌گویی مسلمان هستی، اما این کار حرام است.» زن پاسخ داد: «چه کسی به تو گفته من مسلمانم؟ مگر روی پیشانی‌ام نوشته شده؟ من یهودی‌ام.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تظاهرات فرانسه ویدیو اعتراض دانش آموزان سرقت زن یهودی
اخبار مرتبط
ویدیوی تهدید به آتش‌ زدن کلیسای نوتردام!
تصاویر تازه از شورش دانش آموزان
9 ویدیو از اعتراضات دانش آموزان فرانسه را ببینید
لحظه کشتن یک معترض توسط پلیس فرانسه
لحظه آتش زدن زن معترض به تخریب اموال عمومی
شلیک موشک بالستیک فرانسه از زیردریایی هسته‌ای
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!
10 ویدیوی شگفت انگیز از تظاهرات فرانسه
سخنرانی مکرون برای آرام کردن معترضین: از فردا صبح...
ویدیویی ترکیبی از ناآرامی‌های فرانسه
10 ویدیو از آتش کشیدن فرانسه در تظاهرات
تصاویر مجسمه برهنه ترامپ در پارلمان اروپا
چهار ویدیوی عجیب و دیدنی از تظاهرات فرانسه
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر