چهار ویدیوی عجیب و دیدنی از تظاهرات فرانسه

چهار ویدیوی عجیب از تظاهرات فرانسه و شدت درگیری با پلیس و تخریب‌ اماکن عمومی را می‌بینید. در یکی از این ویدیوها معترضین در فرانسه سوار بر اسب مجسمه ژاندارک قدیس فرانسوی در پاریس هستند. در ویدیوی دیگر پلیس به شدت زیر رگبار سنگ قرار گرفته است. در ویدیویی دیگر تن یکی از نمادهای فرانسه جلیقه زرد پوشانده شده و بخش‌هایی از پایتخت فرانسه به آتش کشیده شده است. در ویدیوی دیگر پلنگ صورتی معروف تظاهرات فرانسه که با خودروی آبپاش ضدشورش هدف قرار می‌گیرد را می‌بینید. این چهار ویدیو که شمای خوبی از اوضاع بحرانی فرانسه را نشان می‌دهد، در کنار هم در تابناک می‌بینید.