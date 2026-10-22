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کد خبر:۱۳۹۹۹۰۳
کد خبر:۱۳۹۹۹۰۳
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نبض خبر

10 ویدیوی شگفت انگیز از تظاهرات فرانسه

10 ویدیوی شگفت انگیز از تظاهرات فرانسه که در فضای مجازی به شدت بحث برانگیز شده را در کنار هم می‌بینید. در ویدیویی بازوبند مسی که از موزه دزدیده شده نمایش داده می‌شود و شخصی دیگری در حال ربودن پلی استیشن است. یکی از سارقین نیز قبل از سرقت اموال را با بارکدخوان ثبت می‌کند! در یکی از ویدیوها همسر زنی که اموال فروشگاه را می‌دزدد، اموال را می‌گیرد و پس می‌آورد. در ویدیویی دیگر به نظر می‌رسد برخی افسران پلیس در حال دزدی از یک مغازه و انداختن به گردن معترضین هستند. یکی از ویدیوهایی که در ایران نیز به شدت مورد توجه قرار گرفت، راه دادن به آمبولانس و مقایسه‌اش با نابودی شماری آمبولانس در حوادث 18 و 19 دی 1404 بود. مجموعه این ویدیوهای جالب را یک جا در تابناک می‌بینید.
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