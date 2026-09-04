ادعاهای ونس درباره میزان صادرات نفت از تنگه هرمز

جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری درباره رویارویی با ایران ادعا کرد: «...اگر به توانایی ایران در مختل کردن زندگی عادی آمریکایی‌ها نگاه کنید، فکر می‌کنم کاملاً محدود است. صفر نیست، اما کاملاً محدود است... دیشب، 15 میلیون بشکه از تنگه هرمز خارج شد. این به خاطر آمریکاست. اگر ما این کار را نکنیم، هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد، و اگر هیچ کس دیگری این کار را نکند، ما با یک بحران انرژی فاجعه‌بار جهانی مواجه خواهیم شد...» این بخش از ادعاهای ونس را می‌بینید و می‌شنوید.